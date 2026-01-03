Juve ya está en las calles Orihuela para los más pequeños hasta el 4 de enero

Juve es sinónimo de primeros días del año de vacaciones para los más pequeños en Orihuela desde hace casi treinta años. Orihuela arrancó este viernes la XXIX edición de la Juve, en la que Concejalía de Deportes, según el Ayuntamiento de Orihuela, refuerza la presencia de la Juve en Orihuela Costa y las pedanías con actividades repartidas por distintos enclaves del municipio. Este viernes en el parque de la Cruz de San Bartolomé; el sábado, en el polideportivo municipal de La Campaneta; y el domingo, en el polideportivo municipal de Torremendo. En el centro y la costa, la programación se desarrollará durante los tres días, en la avenida de la Vega y en el Centro Deportivo Municipal, respectivamente, con horario ininterrumpido de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Juve tiene como objetivo principal fomentar la actividad física, recreativa y el deporte en la población en edad escolar como empleo activo del tiempo libre y de ocio. Esta oferta, se complementa con otras actividades lúdicas, educativas, formativas y culturales a lo largo de los tres días de duración del evento aprovechando el periodo vacacional de Navidad.

En Orihuela centro, niños y niñas podrán disfrutar de una amplia oferta lúdica que incluye hinchables, rocódromo, tirolina, camas elásticas, talleres familiares e infantiles, espectáculos de magia, cuentacuentos, títeres y desfiles de animación. En la costa, las propuestas abarcan zona deportiva multimedia y gaming, atracciones mecánicas, talleres de manualidades, pintacaras y actividades deportivas, mientras que en las pedanías se suman hinchables y espectáculos de magia a las 18:30 horas.

Este evento, en el que se combina deporte y diversión, es uno de los más esperados por las familias oriolanas, tal y como ha destacado el alcalde Pepe Vegara: “No empieza el año, sobre todo para los más pequeños, si no celebramos la JUVE, una actividad que cumple ya 29 años y que está plenamente consolidada en nuestro municipio”.

Por su parte, el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, quiso poner en valor las novedades de esta edición como el carrusel para los niños y niñas de 1 a 3 años y el fotomatón de periódico personalizado. Además, el compromiso con hacer de la JUVE un evento inclusivo: “Tenemos especial dedicación a los pequeños que puedan tener algún tipo de discapacidad, por ello contamos con monitores especializados para cuidarlos en todo momento y que disfruten al máximo. Además, tenemos monitores con idiomas para que puedan comunicarse con los usuarios de otros países”.

Un momento de la inaguración por parte de el concejal Víctor Sigüenza y el alcalde Pepe Vegara / información