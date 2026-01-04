Aplazamientos
La borrasca Francis obliga a Torrevieja, Orihuela y Villena a posponer sus cabalgatas al martes
La alerta por lluvias y nieve lleva a los ayuntamientos a reprogramar el desfile que recibe a los Reyes Magos
Los ayuntamientos de Orihuela, Torrevieja y Villena han aplazado las cabalgatas de Reyes previstas para el lunes 5 de enero debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas por el paso de la borrasca Francis por la provincia de Alicante. Los desfiles se celebrarán finalmente el martes 6 de enero, con cambios horarios y, en algunos casos, de recorrido.
En la Vega Baja, tanto Orihuela como Torrevieja han adoptado la decisión tras reuniones de coordinación con los servicios municipales, cuerpos de seguridad y emergencias, en los que han decidido priorizar la seguridad del público.
Adaptación a la meteorología
En Torrevieja, la Cabalgata se celebrará el martes 6 de enero a las 17:00 horas. El recorrido partirá del Paseo Vista Alegre y continuará por Clemente Gosálvez, Ramón Gallud, Zoa y Caballero de Rodas, con final en la Plaza de la Constitución. El Ayuntamiento ha advertido de que el desfile podrá adaptarse a posibles imprevistos meteorológicos, aunque se mantendrá el formato habitual.
En Orihuela, se mantienen dos cabalgatas diferenciadas. En Orihuela Costa, el desfile comenzará a las 17:00 horas, con salida desde el centro comercial Zenia Boulevard, modificando el itinerario habitual. En Orihuela centro, la cabalgata tendrá lugar a partir de las 18:00 horas, manteniendo su recorrido tradicional desde Las Espeñetas hasta la Glorieta Gabriel Miró.
Nieve en Villena
En el Alto Vinalopó, el Ayuntamiento de Villena ha aplazado la cabalgata al martes 6 de enero a las 18:00 horas ante la alerta amarilla por nevadas emitida por Aemet y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. El recorrido se mantiene sin cambios y el resto de actos no se modifican, incluida la visita al Asilo (10:00 horas) y la recepción en el colegio Salesianos (de 11:00 a 14:00 horas), donde el alcalde entregará a Sus Majestades las llaves de la ciudad.
Los tres ayuntamientos han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que siga las indicaciones de seguridad, evite desplazamientos innecesarios en caso de empeoramiento del tiempo y consulte los canales oficiales ante posibles actualizaciones.
Otros municipios de la provincia
Este viernes ya habían tomado la decisión de suspender sus cabalgatas El Campello y Busot, en L'Alacantí, y Dolores, en la Vega Baja. Asimismo, Albatera y Santa Pola habían ya aplazado sus desfiles para el martes 6. A esta lista de aplazamientos también se unió este sábado Calp, cuyo Ayuntamiento también ha retrasado la celebración al martes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La CHS reclama a los agricultores de la Vega Baja cerrar las tomas de riego del Segura ante el desembalse de agua salinizada del pantano de Santomera
- El Consorcio rescata otra vez Torremendo como posible ubicación de la planta comarcal de basuras
- Los primeros residentes de la macrourbanización de La Hoya de Torrevieja están sin servicio de recogida de basuras
- Las últimas tormentas dejan granizo y una crecida importante del caudal del río Segura a su paso por la Vega Baja
- El Gobierno eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y da otra puntilla al trasvase
- 2 de enero de 1914, la mañana en la que nevó en Torrevieja: ¿pasará de nuevo estos días?
- Prisión para el autor del secuestro de una mujer en una vivienda abandonada de Callosa de Segura
- El Supremo confirma el despido de la plantilla del laboratorio del Hospital de Torrevieja tras recurrir la Conselleria de Sanidad en contra de su reincorporación