La borrasca Francis obliga a Torrevieja, Orihuela y Villena a posponer sus cabalgatas al martes

Los ayuntamientos de Orihuela, Torrevieja y Villena han aplazado las cabalgatas de Reyes previstas para el lunes 5 de enero debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas por el paso de la borrasca Francis por la provincia de Alicante. Los desfiles se celebrarán finalmente el martes 6 de enero, con cambios horarios y, en algunos casos, de recorrido.

En la Vega Baja, tanto Orihuela como Torrevieja han adoptado la decisión tras reuniones de coordinación con los servicios municipales, cuerpos de seguridad y emergencias, en los que han decidido priorizar la seguridad del público.

Adaptación a la meteorología

En Torrevieja, la Cabalgata se celebrará el martes 6 de enero a las 17:00 horas. El recorrido partirá del Paseo Vista Alegre y continuará por Clemente Gosálvez, Ramón Gallud, Zoa y Caballero de Rodas, con final en la Plaza de la Constitución. El Ayuntamiento ha advertido de que el desfile podrá adaptarse a posibles imprevistos meteorológicos, aunque se mantendrá el formato habitual.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, haciendo seguimiento a la situación meteorológica. / INFORMACIÓN

En Orihuela, se mantienen dos cabalgatas diferenciadas. En Orihuela Costa, el desfile comenzará a las 17:00 horas, con salida desde el centro comercial Zenia Boulevard, modificando el itinerario habitual. En Orihuela centro, la cabalgata tendrá lugar a partir de las 18:00 horas, manteniendo su recorrido tradicional desde Las Espeñetas hasta la Glorieta Gabriel Miró.

Nieve en Villena

En el Alto Vinalopó, el Ayuntamiento de Villena ha aplazado la cabalgata al martes 6 de enero a las 18:00 horas ante la alerta amarilla por nevadas emitida por Aemet y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. El recorrido se mantiene sin cambios y el resto de actos no se modifican, incluida la visita al Asilo (10:00 horas) y la recepción en el colegio Salesianos (de 11:00 a 14:00 horas), donde el alcalde entregará a Sus Majestades las llaves de la ciudad.

Los tres ayuntamientos han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que siga las indicaciones de seguridad, evite desplazamientos innecesarios en caso de empeoramiento del tiempo y consulte los canales oficiales ante posibles actualizaciones.

Otros municipios de la provincia

Este viernes ya habían tomado la decisión de suspender sus cabalgatas El Campello y Busot, en L'Alacantí, y Dolores, en la Vega Baja. Asimismo, Albatera y Santa Pola habían ya aplazado sus desfiles para el martes 6. A esta lista de aplazamientos también se unió este sábado Calp, cuyo Ayuntamiento también ha retrasado la celebración al martes.