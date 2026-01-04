Los Reyes Magos más previsores llegan a Formentera del Segura

Los más pequeños de Formentera del Segura y de Guardamar son doblemente afortunados. Sus Majestades los Reyes Magos han llegado llenos de regalos e ilusión a las calles del municipio y probablemente por primera vez en la historia, han visitado estas poblaciones de la Vega Baja con una anticipación nunca vista. Ha sido este sábado por la tarde, cuando todavía el tiempo acompañaba y las siempre numerosas comitivas de los Sabios de Oriente han podido desfilar con la espectacularidad que estas personalidades de la ilusión merecen.

El pequeño municipio de Formentera del Segura (4.800 habitantes), que prepara con dedicación durante varios meses la comitiva que recibe a Sus Majestades, ha querido compensar el esfuerzo realizado en la organización del desfile y ha anticipado la bienvenida de los formentereros y formentereras en vez de adoptar la decisión de aplazarlo al martes o, directamente, no realizarlo. Su concejala de Fiestas, Tatiana Carrillo Murcia, indicó a INFORMACIÓN que se podría haber suspendido -como han hecho otros municipios de la comarca como Dolores, San Fulgencio, Pilar de la Horadada-, pero el gobierno local optó por trasladar a las calles de la población las escenificaciones y coreografías preparadas para esta ocasión tan especial por los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Baile. Un trabajo desinteresado diseñado con ilusión para el recibimiento Real.

La gran Cabalgata estaba encabezada por los cargos festeros, que con sus mejores galas desfilaron en representación de todos los niños y niñas de Formentera. A continuación, la actuación de los miembros de la Escuela Municipal de Baile ponía con sus coreografías el vistoso acompañamiento a las carrozas de estos eternos representantes de las monarquías del Medio Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, que regresan cada año en la culminación de las fiestas navideñas con su mensaje de emoción y deseos de pequeños y mayores. Desde la Biblioteca hasta la Plaza del Ayuntamiento, el recorrido por las calles del Real Desfile fue presenciado por gran cantidad de público que no quiso perderse la llegada de los Reyes de la Magia y la Ilusión.

Cabalgata de los Reyes Magos de Guardamar del Segegura / INFORMACIÓN

Guardamar del Segura

Algo más tarde, fue el turno de Guardamar del Segura, cuyo Ayuntamiento también reaccionó con agilidad y organizó la Cabalgata para el sábado por la tarde en un inédito adelanto de la recepción oficial que esta población brinda a los Sabios del desierto. Todo para evitar la suspensión de la que, sin duda, es la fiesta más esperada y deseada de los niños y niñas de Guardamar, ante las previsiones que desde hace días confirman lluvias de la fuerte borrasca Francis para este lunes, acompañadas, además, de temperaturas bajas y viento.

Conocedores, como no podía ser de otra forma, de los modelos que avanzan el temporal, los Reyes Magos optaron por adelantar también su llegada a las calles guardamarencas para cumplir con la tradición que llevará juguetes a las casas del municipio. Con su larga trayectoria en desfiles festivos, Guardamar diseñó un recibimiento multitudinario a Sus Majestades, donde luces, estandartes, música y bailes orientales y occidentales acompañaron las carrozas en las que, pese a la difícil situación geopolítica de sus países de origen, aparecieron un año más Baltasar, Melchor y Gaspar.

Otros municipios no han decidido hasta este mediodía del domingo qué iban a hacer. Ha sido el caso de Torrevieja y Orihuela, que ante la evidencia de que el temporal ya está, además acompañado de fuerte viento de levante, ya han aplazado la Cabalgata al día de Reyes del martes 6.

Torrevieja

En Torrevieja, la Cabalgata se celebrará el martes 6 de enero a las 17:00 horas. El recorrido partirá del Paseo Vista Alegre y continuará por Clemente Gosálvez, Ramón Gallud, Zoa y Caballero de Rodas, con final en la Plaza de la Constitución. El Ayuntamiento ha advertido de que el desfile podrá adaptarse a posibles imprevistos meteorológicos, aunque se mantendrá el formato habitual. El Ayuntamiento ha difundido una imagen del alcalde Eduardo Dolón y la concejala de Fiestas y vicealcaldesa Rosario Martínez realizando una reunión telemática en el despacho de alcaldía y, según las imágenes difundidas por el municipio, consultando información meteorológica.

Orihuela

En Orihuela, se mantienen dos cabalgatas diferenciadas. En Orihuela Costa, el desfile comenzará a las 17:00 horas, con salida desde el centro comercial Zenia Bulevar, modificando el itinerario habitual. En Orihuela centro, la cabalgata tendrá lugar a partir de las 18:00 horas, manteniendo su recorrido tradicional desde Las Espeñetas hasta la Glorieta Gabriel Miró.

La población que se había salido del guion por completo era Albatera, que ya anunció el viernes el aplazamiento hasta el lunes. Estos cambios de última hora han supuesto todo un reto en la logística de las familias. También para muchos pequeños comercios, que en el caso de Torrevieja y Orihuela ya habían decidido realizar el esfuerzo de mantener abiertas sus puertas este domingo.