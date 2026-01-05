La edil de Contratación niega irregularidades en el contrato de viales de la Costa y asegura que la investigación será archivada

La concejala de Contratación del Ayuntamiento de Orihuela, Mónica Pastor, ha querido pronunciarse sobre el denominado "caso viales" con el fin de ofrecer información "veraz y rigurosa". La concejala señala que el Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela ha acordado la apertura de diligencias previas, lo que, asegura "constituye una fase inicial de investigación judicial destinada a la recopilación de información y documentación". Según la responsable de Contratación "de momento" no se ha producido citación judicial alguna, ni existe acusación formal contra ningún concejal o exconcejal del Partido Popular, "incluida quien suscribe".

Según indicó la misma fuente las diligencias abiertas se encuentran en una fase estrictamente documental, "limitada al requerimiento de expedientes administrativos al Ayuntamiento, documentación que será remitida en los términos legalmente establecidos", como ya se hizo ante la Fiscalía en marzo de este año y que "se entiende fueron archivadas como lo será esta denuncia de Ciudadanos".

La apertura de diligencias previas, señala la regidora del Partido Popular, no implica "la existencia de hechos probados ni la atribución de responsabilidad penal", manteniéndose íntegramente el derecho constitucional "a la presunción de inocencia de todas las personas mencionadas".

Alarma pública

Para la concejala resulta "cuanto menos llamativo" que quienes hoy tratan de generar "alarma pública" a través de titulares interesados sean los mismos que han "utilizado reiteradamente la vía judicial como instrumento político para justificar" la actuación de su exconcejal de Infraestructuras, Ángel Noguera, que es, asegura la misma fuente, "es la única persona que, a día de hoy, se encuentra con juicio oral abierto y una petición de inhabilitación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. No vamos a aceptar lecciones de quienes pretenden confundir a la ciudadanía mezclando procedimientos distintos y anticipando conclusiones que no existen".

Como avanzó INFORMACIÓN un juzgado abrió diligencias previas de investigación del contrato de mantenimiento de los viales de la Costa , dando condición de investigados -antes denominados imputados- a cuatro exconcejales, dos ediles actuales, un funcionario, la empresa adjudicataria y su gerente.

La concejala de Contratación, Mónica Pastor / INFORMACIÓN

Denunciados

En concreto, todos los exediles denunciados son del PP en el anterior mandato corporativo 2019-2023, miembros por ese partido de la junta de gobierno local durante el tiempo que los populares estaban en el poder hasta ser desbancados por una moción de censura de PSOE, Cambiemos y Ciudadanos, que hasta ese momento gobernaba en coalición con los populares.

Dos de los concejales investigados forman parte del actual Corporación, con Pepe Vegara , en el bipartito de PP y Vox.