"¡Por las Espeñetas! ¡Por las Espeñetas!": las redes sociales rescatan el villancico tradicional y reivindicativo de Orihuela trece años después

Las redes sociales son así. Da igual que el vídeo tenga más de diez años, que su contenido fuera meramente reivindicativo y que, además, lograse su objetivo. Todo eso ha sido lo de menos para que el villancico que una vecina del popular barrio de Las Espeñetas de Orihuela cantara ante las cámaras en diciembre de 2013, se haya hecho viral estas Navidades. Tiene ya docenas de versiones, con modificaciones y montajes de lo más variopinto, incluida una versión "metal" de la canción popular. La mayoría obvia el lugar en el que se realizó el vídeo, su contexto, o la fecha en el que se registró, pero su estribillo más reconocible "¡Por las Espeñetas! ¡Por las Espeñetas", es repetido ahora de forma machacona por los más pequeños. La mejor prueba de que ha trascendido ya en el imaginario colectivo.

Versiones

Instagram, Tik Tok, X y las productoras de contenido de varias televisiones han mostrado el vídeo recogido por las extintas Canal Vega Televisión y Tele Orihuela aquel 28 de diciembre. El escenario es uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico de Orihuela: La plaza que forma la confluencia de la calle Santas Justa y Rufina con el Palacio del Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento oriolano y la parroquia de las Santas. Es el lugar donde los oriolanos se reúnen masivamente para celebrar sus fiestas o para manifestarse, cuando consideran que no se sigue el camino correcto.

Y de caminos correctos se trataba aquella protesta vecinal que protagonizaba la noticia, contra la ocurrencia del alcalde de turno y de la concejal de Festividades del momento, Carolina Gracia, ahora líder de la oposición, de modificar el recorrido tradicional de la Cabalgata de Reyes en Orihuela. El itinerario que desde tiempo atrás habían seguido los Magos de Oriente a su llegada a la ciudad de Tudmir, discurre próximo a algunos de los barrios más populares situados junto a la Sierra, como Las Espeñetas y Capuchinos, para enfilar las calles del centro del casco urbano.

La protesta y la convicción de esta vecina Laura Moñino, vinculada a los actos de homenaje al poeta Miguel Hernández, querida por sus vecinos, que la recuerdan siempre reivindicativa y defensora de su barrio, evitaron el cambio de recorrido. Y ahora conocida por toda España por el villancico. Trece años después.

Y sí. La Cabalgata de Reyes Magos, que se ha tenido que aplazar por la borrasca Francis hasta este martes 6 arrancará, por supuesto, desde Las Espeñetas a las 18 horas. la cabalgata se celebrará a partir de las 18:00 horas para finalizar en la Glorieta Gabriel Miró, donde los Reyes Magos recorrerán las calles para decir adiós a los niños y niñas oriolanos.