Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reyes Magos AlicanteCabalgatas de Reyes ElcheDirecto: EEUU ataca VenezuelaNieve en AlicanteEl tiempo hoy90 horas urgenciasBiblioteca inundada
instagramlinkedin

ORIHUELA

"¡Por las Espeñetas! ¡Por las Espeñetas!": las redes sociales rescatan el villancico tradicional y reivindicativo de Orihuela trece años después

La reivindicación del barrio de Las Espeñetas para evitar que se modificara el recorrido de la Cabalgata se hace viral una década después con docenas de versiones

Laura Moñino reivindicando el itinerario tradicional de la Cabalgata de Reyes en Orihuela en diciembre de 2013

Laura Moñino reivindicando el itinerario tradicional de la Cabalgata de Reyes en Orihuela en diciembre de 2013 / INFORMACIÓN

D. Pamies

D. Pamies

ORIHUELA

Las redes sociales son así. Da igual que el vídeo tenga más de diez años, que su contenido fuera meramente reivindicativo y que, además, lograse su objetivo. Todo eso ha sido lo de menos para que el villancico que una vecina del popular barrio de Las Espeñetas de Orihuela cantara ante las cámaras en diciembre de 2013, se haya hecho viral estas Navidades. Tiene ya docenas de versiones, con modificaciones y montajes de lo más variopinto, incluida una versión "metal" de la canción popular. La mayoría obvia el lugar en el que se realizó el vídeo, su contexto, o la fecha en el que se registró, pero su estribillo más reconocible "¡Por las Espeñetas! ¡Por las Espeñetas", es repetido ahora de forma machacona por los más pequeños. La mejor prueba de que ha trascendido ya en el imaginario colectivo.

Versiones

Instagram, Tik Tok, X y las productoras de contenido de varias televisiones han mostrado el vídeo recogido por las extintas Canal Vega Televisión y Tele Orihuela aquel 28 de diciembre. El escenario es uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico de Orihuela: La plaza que forma la confluencia de la calle Santas Justa y Rufina con el Palacio del Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento oriolano y la parroquia de las Santas. Es el lugar donde los oriolanos se reúnen masivamente para celebrar sus fiestas o para manifestarse, cuando consideran que no se sigue el camino correcto.

Y de caminos correctos se trataba aquella protesta vecinal que protagonizaba la noticia, contra la ocurrencia del alcalde de turno y de la concejal de Festividades del momento, Carolina Gracia, ahora líder de la oposición, de modificar el recorrido tradicional de la Cabalgata de Reyes en Orihuela. El itinerario que desde tiempo atrás habían seguido los Magos de Oriente a su llegada a la ciudad de Tudmir, discurre próximo a algunos de los barrios más populares situados junto a la Sierra, como Las Espeñetas y Capuchinos, para enfilar las calles del centro del casco urbano.

La protesta y la convicción de esta vecina Laura Moñino, vinculada a los actos de homenaje al poeta Miguel Hernández, querida por sus vecinos, que la recuerdan siempre reivindicativa y defensora de su barrio, evitaron el cambio de recorrido. Y ahora conocida por toda España por el villancico. Trece años después.

Y sí. La Cabalgata de Reyes Magos, que se ha tenido que aplazar por la borrasca Francis hasta este martes 6 arrancará, por supuesto, desde Las Espeñetas a las 18 horas. la cabalgata se celebrará a partir de las 18:00 horas para finalizar en la Glorieta Gabriel Miró, donde los Reyes Magos recorrerán las calles para decir adiós a los niños y niñas oriolanos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La CHS reclama a los agricultores de la Vega Baja cerrar las tomas de riego del Segura ante el desembalse de agua salinizada del pantano de Santomera
  2. La borrasca Francis obliga a Torrevieja, Orihuela y Villena a posponer sus cabalgatas al martes
  3. El Consorcio rescata otra vez Torremendo como posible ubicación de la planta comarcal de basuras
  4. Los primeros residentes de la macrourbanización de La Hoya de Torrevieja están sin servicio de recogida de basuras
  5. Las últimas tormentas dejan granizo y una crecida importante del caudal del río Segura a su paso por la Vega Baja
  6. El Gobierno eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y da otra puntilla al trasvase
  7. 2 de enero de 1914, la mañana en la que nevó en Torrevieja: ¿pasará de nuevo estos días?
  8. Prisión para el autor del secuestro de una mujer en una vivienda abandonada de Callosa de Segura

"¡Por las Espeñetas! ¡Por las Espeñetas!": las redes sociales rescatan el villancico tradicional y reivindicativo de Orihuela trece años después

"¡Por las Espeñetas! ¡Por las Espeñetas!": las redes sociales rescatan el villancico tradicional y reivindicativo de Orihuela trece años después

Los Reyes Magos llegan a Alicante acompañados de frío, nieve y más de 270 litros por metro cuadrado en la Marina Alta

Los Reyes Magos llegan a Alicante acompañados de frío, nieve y más de 270 litros por metro cuadrado en la Marina Alta

Los directores podrán seleccionar docentes para dar clase en sus centros educativos

La edil de Contratación de Orihuela niega irregularidades en el contrato de viales y asegura que la investigación será archivada

La edil de Contratación de Orihuela niega irregularidades en el contrato de viales y asegura que la investigación será archivada

Leroy Merlín recurre en el juzgado por segunda vez la licencia del Ayuntamiento de Torrevieja a la tienda de Bauhaus

Leroy Merlín recurre en el juzgado por segunda vez la licencia del Ayuntamiento de Torrevieja a la tienda de Bauhaus

El PSOE llevará al equipo de gobierno de Torrevieja al juzgado por pagar 160.000 euros de derechos de autor a la empresa de gestión cultural

El PSOE llevará al equipo de gobierno de Torrevieja al juzgado por pagar 160.000 euros de derechos de autor a la empresa de gestión cultural

La Comunidad está a la cola de España en el número de aprobados en ESO y Bachillerato

Esperas de más de 90 horas en el hospital de La Vila para subir a planta por falta de camas

Esperas de más de 90 horas en el hospital de La Vila para subir a planta por falta de camas
Tracking Pixel Contents