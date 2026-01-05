El PSOE anuncia en el pleno que llevará al juzgado al equipo de gobierno de Torrevieja por "perdonar" 160.000 euros de SGAE a la empresa de cultura

"Nosotros lo hemos intentado: hemos intentado que ustedes pusieran solución desde el Instituto Municipal de Cultura, pero no quisieron, lo hemos intentado con este pleno, pero lo han bloqueado. Solo nos queda decirles que las explicaciones que han evitado a toda costa darle a los torrevejenses las tendrán que dar en sede judicial".

Así ha concluido su intervención la portavoz del PSOE, Bárbara Soler, en el pleno de fiscalización que los socialistas solicitaron para que el equipo de gobierno del Partido Popular, con el alcalde Eduardo Dolón como presidente de la Corporación, explicaran por qué el Ayuntamiento le ha perdonado, a juicio de esta formación, 160.000 euros del pago de derechos de autor a la SGAE a la mercantil Cultura Torrevieja (Mediapro-Esatur), cuando en el contrato figura expresamente que independientemente de quién reciba la recaudación de las taquillas es la empresa la que debe abonarlos.

Cultura Torrevieja es la empresa encargada de organizar el grueso de la programación cultural del Ayuntamiento de Torrevieja desde 2022. El contrato, que supone un desembolso anual para las arcas municipales de 2,87 millones, se agota en septiembre.

Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, junto al secretario general del Pleno de Torrevieja, en una imagen de archivo / JOAQUIN CARRIÓN

Menos de una hora

En una sesión de apenas media hora, el alcalde Eduardo Dolón defendió que los técnicos, el primero el responsable del propio contrato como coordinador del área de Cultura, pero también el secretario general, la intervención y el director de la Asesoría Jurídica, interpretan que los derechos de autor los paga el Ayuntamiento porque es la entidad que recibe la mayor parte de las taquillas.

Sin embargo, el pliego de condiciones -en su punto 8.5 dice textualmente que todos los derechos los abonará la empresa independientemente de quién ingrese la taquilla- y esos funcionarios no se han opuesto de oficio a los pagos realizados, pero tampoco han informado de forma expresa sobre su legalidad ante este pleno de fiscalización porque la petición del PSOE en ese sentido, el de que se implicaran informando, ha sido denegada.

El alcalde Dolón mostró su malestar por el hecho de que el pleno se celebrara este 5 de enero -a las ocho y media de la mañana-, cuando el acuerdo de organización del actual mandato indicaba que las comisiones y sesiones no debían coincidir con el periodo festivo de Navidad -la mayor parte de los concejales del equipo de gobierno cobran dedicación cobran 3.200 euros mensuales brutos por su labor municipal que debe ser en dedicación exclusiva-.

También rebajó Dolón la importancia del asunto a tratar y el hecho de que hubiera que llevarlo a pleno en este día señalando que era "de gran gravedad y vital importancia", en tono irónico. Defendió además que el modelo de gestión cultural externalizada por la que apostó el Ayuntamiento es una "referencia en la provincia de Alicante y la Región de Murcia" sin la que el municipio no podría haber acogido grandes musicales -citó Mamma Mía que llegó a Torrevieja a través de un contrato municipal al margen de Cultura Torrevieja y costó 120.000 euros-. Incluso indicó que asistió recientemente al espectáculo del Fantasma de la Ópera en Barcelona y pagó 120 euros por la entrada y que gracias a su gestión en Torrevieja la entraba costaba la mitad. "Estuve el otro día disfrutando del Fantasma de la ópera en Barcelona. Pagué en Barcelona cerca de 120 euros. En Torrevieja pagué la mitad", aseguró textualmente.

Dolón no dejó que fuera su concejal de Cultura, Antonio Quesada, que es el que admitió en una pregunta en una sesión ordinaria el pago de esos 160.000 euros, el que defendiera el único punto del orden del día.

La portavoz del PSOE, Bárbara Soler, en una imagen de archivo del pleno de Torrevieja / JOAQUIN CARRIÓN

Interpretación

Pese a que el alcalde insistió en que la interpretación de los técnicos ha sido a favor de la empresa, es decir, a que pague el Ayuntamiento al ser el que ingresa las taquillas y citó varias sentencias en el sentido de dar la razón a la postura que mantiene el gobierno municipal, Soler desveló una comunicación del coordinador de Cultura y responsable del contrato dirigida en 2022 a Mediapro-Esatur en la que solicita que se informe de si, "conforme a lo establecido en el contrato, la empresa ha satisfecho ya el pago de los derechos de autor de una serie de actividades. "No hubo respuesta", indicó la edil.

Soler se preguntó por qué el equipo de gobierno del PP "no quiere que se fiscalice este expediente; por qué no quiere exigir a la empresa que abone conceptos que por contrato le corresponden y prefieren que "salgan del dinero de todos los torrevejenses" y "tiene algo que ver con que esta fiscalización la tengan que votar algunos de ustedes (los concejales del PP) sabiendo que sus allegados e incluso familiares directos trabajan en esta empresa o trabajaron nada más adjudicar el contrato".

En este sentido el alcalde aseguró que la empresa emplea a 65 personas y dijo que si había gente del PP trabajando en la empresa es una proporción lógica en un municipio donde los populares ganan por mayoría absoluta, además de puntualizar que también hay personas ligadas al PSOE.

También recordó que una sentencia obligó al Ayuntamiento a pagar 300.000 euros de derechos de autor no abonados en el periodo del gobierno de coalición de izquierdas entre 2015-2019. Durante ese periodo era la Concejalía de Cultura la que adjudicaba directamente -no había empresa externa-.

Soler lamentó que el hecho de que los concejales tuvieran que asistir este lunes al pleno sea "lo que más ha trascendido" de la sesión por parte del PP."La única contestación del alcalde es que le molesta venir a trabajar y lo maravillosa que es la gestión de Mediapro-Esatur", reiteró.

El relato

"Parece que a varios compañeros de Corporación les molesta más esto que el hecho de que las arcas municipales estén asumiendo numerosos gastos que no les corresponden. Allá cada cual con el relato con el que prefiera identificarse", señaló en clara alusión, al margen del equipo de gobierno, a Vox, cuyos dos concejales se abstuvieron en la votación final, y en especial al concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, que no intervino en el debate, y que también se abstuvo en la votación, en la que el PP impuso el dictamen previo de la comisión con una fiscalización a favor de la corrección administrativa del expediente. El concejal de Vox, Salvador Ruso, señaló que sería muy recomendable que en el siguiente pliego de condiciones, que debe prepararse antes de septiembre, quedara claro, sin discusión, quién debe pagar los derechos de autor.

Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja, en una imagen de archivo / JOAQUIN CARRIÓN

Soler señaló que el contrato atribuye de forma indiscutible a Mediapro-Esatur los pagos que "estamos pagando todos los torrevejenses". 160.000 euros desde que comenzó el contrato y hasta el mes de septiembre sin que el municipio los haya reclamado a la empresa. La portavoz socialista indicó además que se les ha negado abordar los puntos que reclamaron del pleno de fiscalización -negativa que vino de la mano del secretario general del pleno Virgilio Estremera-. En este sentido, Dolón reiteró que el Instituto Municipal de Cultura que gestiona la programación cultural es un organismo autónomo del Ayuntamiento y es al que debe dirigirse el PSOE. El secretario del IMC es también el coordinador de Cultura, reiteró.

"Nos gustaría haber podido analizar todos los pagos que se han hecho desde las arcas municipales al amparo del contrato que fiscalizamos, se nos ha denegado el acceso a esos datos. Es un atentado directo contra nuestros derechos fundamentales como concejales. Tendrán sus motivos", dijo Soler.

Dolón reaccionó al anuncio de judicialización de este asunto señalando que es lo que hacía Fanny Serrrano, exedil socialista, y que "ese el nuevo PSOE".