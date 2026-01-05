Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORREVIEJA

Leroy Merlín recurre en el juzgado por segunda vez la licencia del Ayuntamiento de Torrevieja a la tienda de Bauhaus

La multinacional obligó al municipio a repetir todo el procedimiento de concesión por saltarse la exposición pública y presenta un contencioso ahora contra el visto bueno a una nueva autorización

Así se acercan las obras de la macrourbanización de La Hoya al parque natural de las lagunas de Torrevieja

Así se acercan las obras de la macrourbanización de La Hoya al parque natural de las lagunas de Torrevieja

D. Pamies

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

La última junta de gobierno local dio cuenta la personación del Ayuntamiento de Torrevieja en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche ante la demanda de Leroy Merlín por la autorización municipal a la licencia para la construcción en el sector de La Hoya de una tienda de Bauhaus, una de sus principales competidoras en España. El concejal secretario de la junta de gobierno, Federico Alarcón, matizó que en un principio esta acción judicial no paraliza la actuación de Bauhaus en caso de que comience y tampoco solicita medidas cautelares en ese sentido. El concejal no especificó cuáles son los argumentos de la empresa contra el acto administrativo municipal.

Primer recurso

El primer recurso contra la licencia municipal llegó al juzgado porque Leroy Merlín entendía que el paso obligatorio de exposición pública del proyecto se había eludido. El juzgado le dio la razón y la autorización fue revocada hasta el momento del trámite de esa exposición. Finalmente, Bauhaus, tras repetir todo el procedimiento obtuvo la licencia y puede comenzar las obras.

El Ayuntamiento de Torrevieja dio el visto bueno a la licencia ambiental para la construcción de una tienda de la cadena de bricolaje de la multinacional Bauhaus en el sector urbanístico La Hoya de Torrevieja el pasado mes de noviembre. También autorizó las solicitudes para levantar dos supermercados, uno de ellos de la distribuidora Consum.

Abre al tráfico la avenida José Carreras que descongestionará el tráfico del principal acceso a Torrevieja

Abre al tráfico la avenida José Carreras que descongestionará el tráfico del principal acceso a Torrevieja

D. Pamies

Todos estos comercios se ubicarán, junto a otros que en estos momentos se encuentran en proceso de tramitación, en la franja de cien mil metros cuadrados de uso terciario dispuestos en la macrourbanización de más de 7.000 viviendas que se construye en La Hoya, en paralelo a la carretera CV-905, entre San Luis y Jardín del Mar-Doña Inés.

La multinacional Bauhaus ya suma retraso de más de un año en la validación del proyecto e inicio de las obras porque otra empresa del sector, Leroy Merlín, que cuenta con dos tiendas en Orihuela Costa, recurrió la primera licencia otorgada por el Ayuntamiento en agosto del año pasado y logró revocarla en los juzgados para que se reiniciara todo el procedimiento reglado.

La primera licencia de obra mayor la logró Bauhaus de mano del Ayuntamiento de Torrevieja en agosto de 2024 para la construcción de uno de sus centros comerciales con una edificabilidad de 18.000 metros cuadrados sobre una parcela de 40.000 en el sector 20 -La Hoya, ahora en proceso de urbanización. Se trata de la parcela ubicada entre la nueva avenida de José Carreras y la rotonda de acceso al sector, junto a la balsa de laminación de aguas torrenciales. En el último episodio de lluvias del pasado octubre, el agua desbordó hacia lo que va a ser la zona de aparcamiento anexa a ese establecimiento.

Recreación de la distribución de los residenciales de La Hoya

Recreación de la distribución de los residenciales de La Hoya / INFORMACIÓN

Reunión

El alcalde de TorreviejaEduardo Dolón, llegó a reunirse con el ejecutivo de la empresa Bart Ginneberge, y miembros de su equipo en septiembre de 2024, antes de que se tuviera que revocar la licencia para repetir el procedimiento, y difundió una imagen de la reunión en el Ayuntamiento.

En ese encuentro, el primer edil "agradeció que se hubiera elegido Torrevieja para la apertura de uno de sus establecimientos", que "creará numerosos puestos de trabajo directos e indirectos".

Primera en Alicante

La compañía alemana es referente y especialista en productos para la casa, ferretería, bricolaje, taller y jardín. Cuenta con 250 tiendas y tiene presencia en una veintena de países, casi todos de la Unión Europea, además de Turquía e Islandia, con una plantilla total de 17.000 personas. De ellos, 12 centros se encuentran en España. El de Torrevieja será el primero de la firma en la provincia de Alicante. Leroy Merlín, por su parte, cuenta con dos tiendas en Orihuela Costa.

