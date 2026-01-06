El río Segura se llena de espuma por el vertido de aguas residuales de los municipios de la ribera en Murcia y Alicante

En una secuencia que se repite de forma sistemática cada vez que se produce un episodio de lluvias relevante en la cuenca del Segura. El caudal crecido del río aparece repleto de espumas, que se producen por el vertido de aguas residuales con presencia de detergentes y otros contaminantes. Por segunda vez en quince días las precipitaciones han provocado un aumento sustancial del volumen de agua que lleva el río en su recorrido final por la Vega Baja a lo largo de 30 kilómetros. Las lluvias en la Región de Murcia provocadas por la borrasca Francis han aumentado el caudal en el azud de Los Huertos, cerca de Las Norias, aguas arriba de Orihuela, hasta los 28 metros cúbicos por segundo este martes. En Orihuela el cauce iba a "medio río", alcanzando los dos metros y setenta centímetros del total de casi siete. Y lo mismo ocurría en Rojales, con un aumento del caudal hasta los 29 metros cúbicos por segundo, también durante la misma jornada, cuando lo habitual es que los aforos marquen en todos esos puntos no más de dos metros cúbicos por segundo.

El acumulado de precipitaciones provoca la saturación de las instalaciones de depuración de aguas residuales. Las empresas que gestionan las depuradoras intentan evitar que la aportación de aguas de saneamiento mezcladas con las de lluvia provoquen daños en las infraestructuras con lo que la evacuación termina en el punto de vertido autorizado por la CHS para aportar los caudales de agua depurada, en el río, pero sin depurar.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) siempre reacciona abriendo el mismo procedimiento. La guardería fluvial recoge muestras y señala que no puede determinar el punto de vertido. No sanciona ni investiga estos episodios más allá del trabajo rutinario de recabar las pruebas, según denuncian los regantes.

Ayuntamientos, entidad de saneamiento y empresas

Los responsables principales del vertido son los ayuntamientos que siguen sin invertir en redes separadas de recogida de aguas pluviales, que impidan que entren en la red de saneamiento y desborden con episodios de lluvias intensas, y las entidades de saneamiento autonómicas de Murcia y Valencia que son las responsables de la gestión de la depuración y su adjudicación a empresas del sector del tratamiento y ciclo integral del agua.

Las espumas también pueden producirse por el vertido intencionado de contaminantes aprovechando la crecida del río por parte de empresas -que se ahorran de esa forma el coste de tratamiento-, pero es un tipo de práctica más puntual y que se ha reducido porque en ese caso sí se podría determinar su origen y es sancionado.

Santomera

Estos vertidos han coincidido con el desagüe anunciado por la CHS del embalse de Santomera que contaba con 6 hectómetros cúbicos de agua recogida por las tormentas de la borrasca Emilia registradas durante la semana de Navidad. Esos recursos hídricos contienen un elevado grado de salinidad, porque las ramblas Salada y Abanilla, de donde proceden esas aguas, atraviesan suelos de saladar.Y también pueden provocar espumas. Pero no son el origen de la que se ve ahora en el río. Durante los dos primeros días de desagüe la conductividad de las aguas del río se multiplicó por encima de los 10.000 microsiemens, cuando lo habitual es que se sitúe en torno a los 2.000 o 3.000. El vaciado del embalse es obligatorio porque funciona como un pantano contra avenidas. Su situación ideal es la de permanecer con la mayor capacidad de asumir más caudales. El agua no es apta para riego y de hecho los regantes del Segura no pueden abrir los tablachos para las tandas hasta el 9 de enero.