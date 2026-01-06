La ampliación del servicio de rehabilitación en el Hospital de Torrevieja se levantará con módulos prefabricados por un millón de euros

La Conselleria de Sanidad ha sacado a concurso la adjudicación de la construcción de un nuevo edificio del servicio de Rehabilitación para el Hospital Universitario de Torrevieja mediante un sistema prefabricado modular. El edificio se construirá en fábrica y se transportará a su ubicación donde se procederá a su ensamblaje. Se ubicará junto a la zona oeste del edificio principal y apenas ocupará 350 metros cuadrados. El precio de licitación a la baja fijado por el proyecto es de 1.147.299 euros (IVA incluido)

Tendrá una única altura, con una obra prefabricada, acabada de fábrica a falta del ensamblaje de los módulos in situ. Contará con una zona de acceso, sala de espera y recepción, un hall en el que se ubiquen cuatro consultas y unos aseos vestuarios para el personal. Desde el mismo hall se accederá al gimnasio, en el que se encontrarán a su vez dos vestuarios de pacientes, una zona de estar, un almacén y tres salas para las consultas asistenciales, una de ellas con aseo. El plazo de ejecución es de tres meses y medio una vez que se formalice el contrato.

Zona en la que ubicará la ampliación del servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario de Torrevieja, según el proyecto / INFORMACIÓN

Según señala la conselleria de Sanidad en el contrato a la hora de justificar esta actuación el Hospital Universitario de Torrevieja "está experimentando un importante aumento en su actividad asistencial" sin que exista suficiente espacio físico para establecer la infraestructura necesaria para realizar los diferentes tratamientos estipulados en el gimnasio y la atención en las consultas asociadas al área de Rehabilitación. Por lo que, precisa, es necesaria esta ampliación de espacios, que contribuyan a la adecuación de "la creciente demanda experimentada de los servicios asistenciales ofrecidos, manteniendo una calidad asistencial óptima y disponiendo de los medios materiales necesarios para el desarrollo de estas actividades, por lo que se requieren nuevos espacios físicos".

La Generalitat ha tramitado relativamente rápido este concurso. Ha liquidado en nueve meses la adjudicación de la redacción del proyecto y su aprobación, dado que inició la tramitación de este contrato con la petición en mayo de 2025 de la compatibilidad urbanística al Ayuntamiento de Torrevieja, tal y como avanzó INFORMACIÓN, aunque la iniciativa de la Conselleria de Sanidad señalaba con los datos que aportaba a una inversión más ambiciosa de la que finalmente va a llevar a cabo.

Proyecto de ampliación del servicio de rehabilitación Concepto Superficie construida (m²) Gimnasio rehabilitación 99,16 Sala tratamientos 14,36 Pediatría 16,49 Suelo pélvico 14,89 Aseo 2,83 Vestuario mujeres 20,93 Vestuario hombres 18,28 Almacén 6,84 Estar 7,33 Control 6,92 Acceso 6,51 Espera 17,42 Circulación 17,53 Aseo vestuario 1 3,43 Aseo vestuario 2 3,43 Despacho 21,04 Consulta 1 19,23 Consulta 2 19,23 Consulta 3 21,21 TOTAL 337,08

El Hospital Universitario de Torrevieja cuenta con una zona de Rehabilitación amplia en la segunda planta del ala oeste del edificio principal. El servicio se encuentra totalmente saturado por la demanda hasta el punto que las sesiones de rehabilitación se acotan para todos los pacientes a un número límite que cuando se supera impide a los pacientes mantener el servicio al margen de si se han recuperado totalmente o no.

Poco accesible

Este espacio abierto con la inauguración del centro sanitario en 2006 es paradójicamente el más inaccesible de todo el centro sanitario pese a que todos sus usuarios los que necesitan mayores facilidades de accesibilidad, sobre todo en el caso de que los pacientes no cuenten con servicio de ambulancia de traslado y celadores.

Si los pacientes acuden desde la planta cero con ayuda de familiares en vehículo propio primero deben encontrar aparcamiento -no es nada fácil en la zona de la fachada principal sur del centro-, acceder desde consultas externas con viales y aceras no adaptados a sillas de ruedas 19 años después de la construcción del centro. Desde la planta cero accder un ascensor a la segunda planta. Desde allí recorrer pasillos hasta el área de Rehabilitación.

Si se accede desde la planta sótano la seguridad del centro sanitario debe autorizar el paso del vehículo al aparcamiento reservado para facultativos y ambulancias de traslado y desde ahí recorrer los pasillos hasta encontrar el ascensor hasta la segunda planta y la zona del ala oeste. Esta planta carece de ascensor desde el exterior que la comunique con los aparcamientos. Solo cuenta con escaleras.

Ambos recorridos son más complicados si los pacientes llegan no acompañados. Además de este área de Rehabilitación el departamento de salud cuenta con una zona de rehabilitación en el centro de salud del Acequión en Torrevieja.

En rojo la ubicación de la ampliación del servicio de Rehabilitación en un edificio prefabricado de planta baja que se ubicará en la zona oeste del Hospital, sobre una zona verde / INFORMACIÓN

Cuando la Generalitat rescindió el contrato con Ribera Salud, que es la empresa que invirtió en la construcción del actual Hospital y había agotado su periodo de adjudicación de quince años, anunció una inversión de más de 20 millones de euros en infraestructuras que no se han cumplido. Ni durante el mandato del Botànic ni durante el actual.

Inversiones

La modesta inversión prevista ahora en esta ampliación es la más importante de las abordadas por el centro sanitario desde que la Conselleria de Sanidad recuperó la gestión directa del área que estuvo en manos de una concesionaria durante quince años entre 2006 y 2021. Desde ese momento las inversiones de Sanidad se han centrado en la ampliación de la plantilla, que casi se ha duplicado, y la renovación integral con una inversión millonaria de toda la tecnología de monitorización y de algunos servicios como Hemodiálisis y Laboratorio. Tuvo que incorporar dos nuevos TAC, al encontrarse con una tecnología totalmente desfasada, y llevarse Ribera el que había renovado en 2020. Sanidad llevó a cabo una pequeña inversión en la ampliación de la zona de Farmacia, también en módulos prefabricados.

El proyecto cita textualmente que se trata de una ampliación del servicio. Lo que implica que el espacio que ahora ocupa Rehabilitación seguirá prestando la misma función sin que se pueda liberar para otros usos como habitaciones para hospitalización. Una necesidad, la de nuevas camas, urgente del mismo Hospital Universitario, que cuenta aproximadamente con 230, la mayor parte en habitaciones individuales, y que cada vez con mayor frecuencia recurre a duplicar las camas para asumir la presión asistencial.

Detalle del plano con la distribución de las instalaciones / INFORMACIÓN

El departamento de salud de Torrevieja ya cuenta con una población protegida de casi 230.000 ciudadanos cuando fue diseñado para algo más de 100.000. El centro asiste a las poblaciones de Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Rojales, Guardamar del Segura, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Benijófar y Formentera del Segura.

La presión ciudadana y de los ayuntamientos para se lleve a cabo una ampliación integral -como la que se está terminando en el Hospital Vega Baja por 80 millones de euros- o un segundo hospital para la zona litoral y prelitoral de la comarca es creciente ante los episodios de gran presión asistencial en Urgencias, y sobre todo, por la acumulación de demoras tanto en cirugía como en las consultas de especialidades. Demora de la que se alimenta el floreciente negocio de la sanidad privada, con un hospital privado y clínicas en toda la comarca.