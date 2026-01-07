Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SAN FULGENCIO

La Policía Nacional captura a un prófugo británico condenado a cadena perpetua por agresión sexual que escogió San Fulgencio para esconderse

El hombre de 41 años cometió los delitos en 2014 y 2015 y los agentes averiguaron su localización exacta tras recibir los informes de Interpol de que podría encontrarse en la provincia de Alicante

Comisaría provincial de la Policía Nacional en una imagen de archivo

Comisaría provincial de la Policía Nacional en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

D. Pamies

SAN FULGENCIO

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de San Fulgencio, a un varón, de 41 años de edad, sobre el que pesaba una orden Internacional de detención dictada por las autoridades de Reino Unido por un delito de agresión sexual, hechos por los que se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

El fugitivo había huido de la justicia de Reino Unido tras ser condenado a una pena de prisión de cadena perpetua, por un delito de agresión sexual, hechos cometidos entre los años 2014 y 2015.

El país reclamante dictó una orden Internacional de detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional a través de Interpol tras tener sospechas de que el fugitivo podría haber elegido la provincia de Alicante para esconderse de la justicia de su país.

Pesquisas

Por este motivo, los investigadores iniciaron las pesquisas de averiguación no tardando en localizarlo en San Fulgencio y tras realizar un dispositivo policial fue localizado y detenido.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

Este municipio cuenta con miles de viviendas turístico residencial concentradas en El Oasis y La Marina, en la que residen muchos vecinos extranjeros -más del 65 % de los 9.500 habitantes censados en San Fulgencio son de origen extranjero Y de ellos en torno a 3.500 son británicos-. De hecho, no es la primera vez que la Policía Nacional captura a prófugos peligrosos con orden de búsqueda internacional en el mismo municipio. El pasado mes de octubre de 2025 capturaron a dos alemanes buscados por la Policía de su país.

Zona de urbanizaciones junto a la huerta tradicional en la que fue localizado el prófugo británico por la Policía Nacional

Zona de urbanizaciones junto a la huerta tradicional en la que fue localizado el prófugo británico por la Policía Nacional / INFORMACIÓN

Qué es una orden internacional de búsqueda

Una orden internacional de búsqueda es una solicitud formal de un país a otro o a la comunidad internacional (como Interpol) para localizar, detener provisionalmente y entregar a una persona buscada por la justicia, permitiendo la cooperación policial más allá de las fronteras nacionales para asegurar la comparecencia ante un tribunal, ejecutar una pena o continuar un proceso penal por delitos graves como asesinatos, fraudes o tráfico de drogas, funcionando a menudo a través de mecanismos como la Orden Europea de Detención y Entrega en la Unión Europea. 

