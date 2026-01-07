Jacarilla invertirá 463.000 euros en la remodelación de su principal plaza

El Ayuntamiento de Jacarilla ha sacado a concurso la adjudicación del contrato para remodelar uno de sus principales espacios públicos, la plaza de España, junto al Ayuntamiento. La inversión prevista es de 463.000 euros (IVA incluido). Un desembolso importante para uno de los municipios más pequeños de la comarca, que apenas supera los 2.000 habitantes.

El proyecto señala que la plaza de España es un espacio bastante deteriorado a nivel estético, con pavimentos de distintos acabados, en algunas zonas quebrado por el acceso de vehículos a plazas de garaje situadas en el entorno. Además se encuentra atravesada por la calle Duque de Cubas, lo que convierte la plaza más bien en dos aceras anchas, una a cada lado de la calle, siendo muy poco funcionales.

Centro neurálgico

A pesar de su estado, la plaza participa en numerosos actos lúdicos y festivos del municipio. Es, según la redactora del proyecto, el centro neurálgico del municipio en sus fiestas patronales, pasacalles y actos navideños, además de paso obligado para acceder a las dependencias municipales.

Durante los actos festivos es frecuente que la calle Duque de Cubas quede cortada para ampliar el espacio de la plaza de España generando en ese momento un espacio de mayor uso. Que es precisamente lo que se pretende con esta remodelación: ampliar de forma permanente la plaza, integrando parte de la calle Duque de Cubas para ordenar un espacio mayor, más accesible y de mayor calidad urbana y paisajística que el existente actualmente.

Este proyecto se encuadra en el marco de la subvención asignada a Jacarilla por la Diputación de Alicante en el marco del Plan Planifica.

Objetivos

La remodelación de la plaza contempla la creación de un espacio unificado y accesible, mediante la integración de la calzada transversal en una única plataforma peatonal, eliminando barreras físicas y favoreciendo la fluidez del tránsito ciudadano. Este rediseño incluye una adaptación integral a la accesibilidad universal: aceras ensanchadas, rampas adecuadas, accesos sin escalones y mobiliario urbano pensado para todos los usuarios.

Como eje visual y funcional, se incorporará una fuente que aportará frescor y dinamismo al entorno. El suelo se pavimentará de forma continua, sin interrupciones, para facilitar la celebración de eventos, mercados u otras actividades comunitarias con total versatilidad.

Plano del proyecto de remodelación / INFORMACIÓN

Para reforzar la conexión con el tejido urbano circundante, se prevén, según el proyecto consultado por INFORMACIÓN, cruces peatonales estratégicamente ubicados, mejorando la integración del espacio con el resto del municipio. Además, se instalará una pérgola que delimitará una zona de permanencia confortable y protegida del sol.

En cuanto a la dotación vegetal, se incorporarán nuevos árboles, seleccionados por su capacidad de sombra, así como áreas ajardinadas con especies aromáticas que enriquecerán sensorialmente el paseo. Estas áreas verdes envolverán sendas de circulación suave, creando recorridos agradables y zonas de descanso distribuidas de forma equilibrada.

El resultado será un ámbito renovado, inclusivo y multifuncional: un lugar de encuentro, disfrute y actividad, diseñado con criterios de sostenibilidad, accesibilidad y calidad ambiental, según destaca la propuesta.