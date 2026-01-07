El Ayuntamiento de Torrevieja paga en un año de 30.000 euros por el alquiler de un local vacío y sin uso en el centro, según el PSOE

El PSOE de Torrevieja ha denunciado públicamente que el equipo de gobierno del Partido Popular mantiene desde hace un año el alquiler de un local municipal que no ha llegado a utilizarse, generando un gasto continuado e injustificado para las arcas públicas. Desde la formalización del contrato a principios de 2025 el municipio habría abonado 2.700 euros mensuales, más de 30.000 euros en los últimos doce meses, según las mismas fuentes.

En febrero de 2025, el Ayuntamiento de Torrevieja formalizó el alquiler de un local situado en la calle Clemente Gosálvez nº 26, esquina con Caballero de Rodas, con el objetivo de destinarlo a oficinas municipales. Un local en el centro de Torrevieja a escasos metros de la sede principal municipal. Sin embargo, un año después de la firma del contrato, el inmueble continúa cerrado, vacío, sin que se hayan iniciado obras para acoger las dependencias que se anunciaron y sin prestar servicio alguno a la ciudadanía.

El Ayuntamiento compró en 2023 por 622.000 euros un edificio de tres alturas para conectarlo con el Ayuntamiento en la misma calle Clemente Gosálvez del que solo usa el local de la planta baja

La portavoz socialista, Bárbara Soler, “durante todo este tiempo, el Ayuntamiento ha estado abonando cerca de 2.700 euros mensuales en concepto de alquiler por un local cerrado, sin uso, y sin una fecha clara para su puesta en funcionamiento”; un gasto que considera “inadmisible” y refleja la forma de gestionar el dinero público del Partido Popular.

Desde el PSOE recuerdan que el equipo de gobierno suele escudarse en los plazos administrativos o en la carga de trabajo, algo que la portavoz socialista desmonta con contundencia: “Cuando quieren, son capaces de cerrar en una sola mañana operaciones de compraventa millonarias, que deberían requerir mucha más cautela. Aquí no hay problemas administrativos, aquí hay falta de voluntad y de trabajo”.

Una alusión en referencia a la operación de compra del derecho de superficie de La Plasa, que investiga la Fiscalía Anticorrupción, y otras operaciones resueltas en días, como la compra de la Fábrica de Hielo, la parcela anexa del antiguo Cine Gloria o del edificio de misma calle Clemente Golsálvez, de planta baja y tres alturas adquirido hace cuatro años por más de 600.000 euros para ampliar el Ayuntamiento y del que solo se está empleando la planta baja para uso municipal.

Desde el Grupo Municipal Socialista "exigen" la asunción de "responsabilidades políticas y reclaman una gestión eficaz, transparente y respetuosa" con el dinero de los vecinos y vecinas de Torrevieja, poniendo fin a una forma de gobernar que se caracteriza por la improvisación y el despilfarro de recursos públicos.

Para qué se alquila

Fuentes del equipo de gobierno del Partido Popular indicaron que la administración no puede planificar ni hacer obras en un local que no pueda acreditar que tiene alquilado o es de su propiedad. En el momento en el que se alquiló se inició el procedimiento para adjudicar la redacción del proyecto de adecuación del local contratado por 12.000 euros y con un periodo de ejecución de seis meses. Y en estos momentos, tras la aprobación de ese proyecto, se han licitado las obras por 200.000 euros.

El objetivo de este alquiler es trasladar al grueso de personal adscrito al área de Personal, además de personal de informática. En estos momentos esos funcionarios están distribuidos en distintas dependencias municipales, en especial la primera planta del Ayuntamiento, compartida con las áreas de Economía y Hacienda, que también ha tenido que distribuir a su personal en distintas dependencias. Solo la opción del teletrabajo ha permitido solventar la falta de espacio hasta la fecha. Cuando el local alquilado esté preparado los dos servicios municipales, el de Personal y Economía contarán con sus propios espacios definidos.