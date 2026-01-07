Torrevieja arranca el año con 110.500 habitantes empadronados y suma 4.100 habitantes más registrados en un año, según la estadística municipal

La ciudad de Torrevieja ha comenzado el año 2026 con 110.500 habitantes empadronados, lo que supone un incremento de 4.150 personas respecto al inicio del pasado año 2025, cuando contaba con 106.350 residentes, según los datos oficiales del Padrón Municipal que ha trasladado este miércoles el Ayuntamiento de Torrevieja. Este crecimiento confirma la tendencia sostenida al alza de la población torrevejense y consolida a la ciudad como uno de los principales polos demográficos de la Comunitat Valenciana, según valora en su comunicado el Ayuntamiento torrevejense.

A fecha de este miércoles, 7 de enero de 2026, la población de Torrevieja se distribuye en 54.548 hombres (49,36 %) y 55.952 mujeres (50,64 %), manteniendo un equilibrio muy similar al registrado a comienzos de 2025, cuando el padrón reflejaba un 48,93 % de varones y un 51,07 % de mujeres. Esta estabilidad evidencia un crecimiento estructural y no coyuntural del padrón municipal, a juicio de la misma fuente.

En comparación con enero de 2025, se observa una ligera variación en la composición por nacionalidades. La población española pasa de 50.960 a 51.295 empadronados, con un incremento de 335 personas; mientras que la población de origen internacional aumenta de 55.390 a 59.205 residentes, lo que supone un crecimiento considerable de 3.815 personas. Aunque la población extranjera continúa siendo mayoritaria, el reparto porcentual se mantiene equilibrado.

Como en años anteriores, Torrevieja cuenta a comienzos de 2026 con residentes procedentes de 123 países de los cinco continentes, confirmando su posición como una de las ciudades más internacionales de España. Este crecimiento consolida a Torrevieja como modelo de ciudad abierta, multicultural y en constante evolución, capaz de atraer y fijar población de manera estable.

Ucrania refuerza su posición como principal comunidad extranjera

Uno de los datos más significativos del balance anual del Padrón Municipal de habitantes en Torrevieja es el crecimiento de la comunidad ucraniana. En enero de 2025 era de 9.512 residentes, mientras que a día de hoy es de 10.074 residentes. Esto supone un incremento de 562 personas en tan un solo año, consolidando a Ucrania como la nacionalidad extranjera más numerosa del municipio y reforzando una tendencia ya observada en ejercicios anteriores.

El análisis comparativo refleja crecimientos generalizados en las principales comunidades:

-Rusia: desciende ligeramente pasando de 5.926 a 5.746, manteniendo no obstante una presencia muy relevante.

-Colombia: pasa de 5.141 a 5.550 residentes, con un aumento de 409 personas, reforzando su posición como principal nacionalidad latinoamericana.

-Reino Unido: registra un leve ajuste, de 4.708 a 4.643 empadronados, manteniendo su peso histórico.

-Marruecos: crece de 2.961 a 3.525 residentes, con un aumento notable de 564 personas.

CENTRO Y NORTE DE EUROPA MANTIENEN UNA EVOLUCIÓN POSITIVA

Las comunidades europeas tradicionales continúan mostrando estabilidad y crecimiento moderado en el padrón municipal:

-Suecia: de 1.840 a 1.921

-Rumanía: de 1.712 a 1.767

-Bélgica: de 1.574 a 1.637

-Italia: de 1.322 a 1.390

-Alemania: de 1.237 a 1.313

-Polonia: de 1.141 a 1.320

Estos datos confirman la fidelidad de Torrevieja como destino residencial europeo de media y larga duración.

AMÉRICA LATINA CONSOLIDA SU CRECIMIENTO ANUAL

El crecimiento latinoamericano es uno de los más dinámicos del padrón en la ciudad de Torrevieja:

-Brasil: de 868 a 917 habitantes.

-Argentina: de 823 a 854.

-Venezuela: de 783 a 899.

-Perú: se mantiene en torno a los 400 residentes.

Estas cifras refuerzan el peso de una población mayoritariamente en edad activa y con fuerte arraigo social.

ASIA Y ÁFRICA SUBSAHARIANA: CRECIMIENTO MODERADO PERO CONSTANTE

La presencia de población asiática y africana subsahariana continúa creciendo de forma progresiva, aunque con cifras más moderadas. China, con 950 residentes, sigue liderando la representación asiática, mientras que Senegal (410) y Nigeria (112) destacan en el África subsahariana.

Estas comunidades, aunque numéricamente más pequeñas, muestran una evolución constante y contribuyen de forma significativa a la diversidad cultural del municipio.

LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CONFIRMA UNA CIUDAD EQUILIBRADA, ACTIVA Y CON FUERTE PRESENCIA INTERGENERACIONAL

La pirámide de población de Torrevieja refleja una ciudad con una estructura demográfica equilibrada, una amplia base de población en edad activa y una presencia relevante de población mayor, consolidando su perfil como municipio diverso y dinámico.

El análisis por grupos de edad muestra que más de la mitad de la población torrevejense se concentra entre los 30 y los 69 años, lo que sitúa a la ciudad en una posición favorable desde el punto de vista económico y social.

En concreto:

-El grupo de 30 a 39 años suma 14.480 personas.

-Entre 40 y 49 años se contabilizan 17.067 residentes, el tramo más numeroso de la pirámide.

-De 50 a 59 años hay 16.359 empadronados.

-El segmento de 60 a 69 años alcanza los 13.851 residentes.

Estos datos reflejan una población mayoritariamente en edad laboral o próxima a ella, clave para la sostenibilidad de los servicios municipales y el tejido productivo local.

INFANCIA Y JUVENTUD CON PRESENCIA ESTABLE

La base de la pirámide muestra una presencia significativa de población infantil y juvenil, con:

-8.724 niños y niñas de 0 a 9 años.

-11.553 menores y jóvenes de 10 a 19 años.

-11.543 jóvenes de 20 a 29 años.

En conjunto, los menores de 30 años superan las 31.800 personas, lo que evidencia la existencia de una base poblacional joven que sostiene la demanda de servicios educativos, deportivos y sociales.

MAYOR LONGEVIDAD Y FEMINIZACIÓN DE LAS EDADES AVANZADAS

La pirámide de población confirma también la alta esperanza de vida en el municipio y la progresiva feminización de los tramos de mayor edad.

Entre los 70 y 79 años residen 10.955 personas, con un ligero predominio femenino.

El grupo de 80 a 89 años alcanza los 5.076 residentes, de los cuales el 57,21 % son mujeres.

En el tramo de 90 a 99 años hay 883 personas, con una clara mayoría femenina (66,02 %).

Torrevieja cuenta además con 9 personas de 100 o más años, reflejo del envejecimiento activo y la longevidad de su población.

TORREVIEJA, UNA CIUDAD PREPARADA PARA EL FUTURO

Para el Ayuntamiento Torrevieja es una ciudad "demográficamente sólida, con una estructura que permite afrontar con garantías los retos futuros derivados del crecimiento poblacional, el envejecimiento progresivo y la diversidad social".

El municipio valora "positivamente esta radiografía poblacional, que refuerza la necesidad de seguir impulsando políticas públicas orientadas a la cohesión social, el bienestar intergeneracional y la planificación sostenible del municipio".

