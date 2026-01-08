Cs denuncia la supuesta vulneración de derechos de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Benejúzar

Ciudadanos (Cs) ha alertado sobre una presunta vulneración de los derechos laborales de los funcionarios municipales en Benejúzar, con especial incidencia en la Policía Local y la brigada de mantenimiento. Según la formación naranja, a estos colectivos se les han denegado sistemáticamente permisos como vacaciones, asuntos propios, formación o compensaciones horarias.

Decreto

En el caso de la Policía Local, el alcalde, Vicente Cases, habría justificado las denegaciones mediante un decreto basado en un informe de la jefatura que señala la reducción temporal de la plantilla a ocho agentes, debido a que dos de ellos se encuentran realizando cursos de promoción y formación básica. No obstante, desde Cs se considera inaceptable que esta circunstancia limite los derechos del resto del personal, máxime cuando situaciones similares -como bajas médicas, exámenes o permisos por paternidad- han ocurrido anteriormente sin afectar al disfrute de permisos.

Además, se critica la prolongada imposición de turnos unipersonales en un municipio con cerca de 6.000 habitantes, una práctica que, según la portavoz Rosa García, compromete tanto la seguridad ciudadana como la integridad física y psicológica de los agentes, además de contravenir la normativa de prevención de riesgos laborales. También se denuncia el impago reiterado de horas extraordinarias, pese a compromisos previos del equipo de gobierno.

Decreto de Alcaldía de denegación de permisos / INFORMACIÓN

Brigada de mantenimiento

La situación en la brigada de mantenimiento no es menos crítica. Sus miembros han visto igualmente rechazadas sus solicitudes de permisos bajo el argumento de que la Navidad constituye un período de “especial actividad”. Sin embargo, desde Cs se interpreta esta justificación como una muestra de mala planificación y gestión, agravada por la reciente renuncia del encargado de mantenimiento, quien habría ejercido su cargo sin remuneración.

Cs subraya además una presunta discriminación entre áreas municipales, ya que otros departamentos sí han podido disfrutar de vacaciones, asuntos propios e incluso reducción de jornada durante las fiestas, pese a compartir la misma jornada laboral de 35 horas. Para Ciudadanos, esta disparidad evidencia la incapacidad del gobierno local para garantizar condiciones laborales equitativas y eficaces para todos los empleados públicos.

Abono de los atrasos

Por otra parte, el equipo de gobierno en minoría del PP en el Ayuntamiento ha anunciado este jueves que en la nómina de diciembre de 2025 se ha llevado a cabo la subida salarial del 2,5% establecida por la normativa estatal para el personal del sector público. Esta actualización retributiva, con efecto retroactivo desde enero de 2025, se enmarca en lo dispuesto por el Real Decreto Ley 14/2025, de 2 de diciembre, y la Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de 3 de diciembre de 2025. El pago ha beneficiado a los 34 trabajadores y trabajadoras que componen la plantilla municipal y ha supuesto un desembolso total de 20.724,63 euros.

El alcalde Vicente Cases, ha destacado el esfuerzo realizado por el gobierno local para habilitar el crédito necesario y garantizar el abono íntegro de esta subida en el mes de diciembre, junto con la nómina ordinaria y la paga extraordinaria de Navidad. En su valoración, ha subrayado que, si bien muchas administraciones locales aún no han podido hacer frente a este compromiso económico y han tenido que posponerlo a ejercicios posteriores, el consistorio benejuzareño ha priorizado el cumplimiento puntual con sus empleados públicos.

Esta medida, anunciada sin responder a las críticas de Cs, refleja, según el primer edil, el "compromiso del equipo de gobierno con la plantilla municipal y con una gestión responsable, transparente y ajustada a la legalidad. Además, ha reiterado que los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento son una pieza fundamental para garantizar servicios públicos de calidad a la ciudadanía, por lo que su reconocimiento y trato justo constituyen una prioridad institucional".