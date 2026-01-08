Las familias del colegio Playas de Orihuela se organizan para comprar calefactores ante la inacción del Ayuntamiento

Los niños han vuelto a las aulas tras las vacaciones, entre borrasca y borrasca. El regreso a la rutina ha coincidido con un día de mucho frío, todavía bajo el dominio de la masa de aire ártico, dejando temperaturas gélidas.

Cuando se están registrando los 3 grados por las mañanas, la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del CEIP Playas de Orihuela y miembros del consejo escolar han manifestado su "preocupación ante la falta de solución real a los graves problemas de calefacción que sufre el centro", que tiene la caldera rota desde marzo de 2024. Así, han lamentado que los niños y niñas siguen pasando horas en clase con abrigo, mantas y "condiciones que no pueden considerarse normales ni seguras para un centro educativo público".

Tras semanas denunciando públicamente que sus hijos y los docentes estaban pasando frío en las aulas y después de múltiples instancias presentadas desde julio de 2024 sin respuesta efectiva, el pasado día 11 la AFA mantuvo una reunión con el concejal de Educación, Vicente Pina, en la que se les trasladó el compromiso de que la situación quedaría resuelta tras el periodo vacacional, garantizando tanto el suministro de gas como la reparación de la caldera. Sin embargo, el problema persiste, lo que, según las familias, es "especialmente grave, ya que afecta directamente a la salud, el bienestar y el derecho a una educación digna de los niños y niñas, así como a las condiciones laborales del profesorado".

Sin soluciones

Además, han insistido en que "no se trata de una incidencia puntual, sino de un problema prolongado en el tiempo que ha requerido incluso la activación de un contrato de urgencia, anunciado públicamente por el Ayuntamiento, sin que ello se haya traducido todavía en una solución efectiva".

También han hecho hincapié en que ya han agotado todas las vías internas, "actuando siempre de forma responsable, dialogante y respetuosa". Por ello, han exigido "una solución inmediata, real y verificable", así como información clara y por escrito sobre la fecha exacta de restablecimiento del suministro de gas, la reparación de la caldera y las medidas adoptadas para que esta situación no vuelva a repetirse.

Ante la inacción por parte de la Administración, los propios padres y madres ya se están organizando para comprar calefactores para intentar paliar la situación, algo que no debería recaer en las familias, pero -aseguran- "no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros hijos pasan frío". También están tanteando a algunas empresas por si quieren hacer alguna donación

El CEIP Playas de Orihuela fue, además, el primer centro educativo que alertó públicamente de que no tenía la caldera operativa ni suministro de gas, y meses después la situación sigue exactamente igual. A día de hoy, ni la comunidad educativa ni las familias saben cuándo se va a resolver el problema ni qué plazos maneja el Ayuntamiento para ponerlo en marcha.

Contrato de urgencia

Incluso, el Consistorio se vio obligado a licitar el mes pasado un contrato "puente" para que los colegios volvieran a tener calefacción . La cuantía ascendía a 18.000 euros para garantizar el suministro de gasoil en 16 de los 20 centros escolares que tiene el municipio: Fernando de Loaces, Josefina Manresa, Antonio Sequeros, Rincón de Bonanza, Manuel Riquelme (Hurchillo), Los Dolses, San Bartolomé, Miguel Hernández, Virgen de la Puerta, Virgen de los Desamparados, Ntra. Sra. de Monserrate (Molins), Ntra. Sra. del Pilar (La Campaneta), Ntra. Sra. de Belén (La Aparecida), Maestro Ismael García (La Murada), Azahar (La Matanza) y Virgen de Monserrate (Torremendo).

Llamaba la atención la ausencia en el listado del colegio Playas de Orihuela. El motivo, explicaban fuentes municipales, era que la caldera de este centro no necesita gasoil para su funcionamiento. Las mismas fuentes afirmaban entonces que la empresa adjudicataria había comenzado a revisar todas las calderas con el contrato de revisión y puesta en funcionamiento.

"Inadmisible"

"La situación que se está viviendo en el centro es absolutamente inadmisible y requiere una solución inmediata y definitiva", han incidido desde la organización vecinal Unidos por la Costa, que ha subrayado que desde 2019 existe una deuda con la comercializadora de gas, lo que ha derivado en que el alumnado lleve semanas sin calefacción: "Resulta incomprensible que un problema conocido desde hace años no se haya resuelto y que los niños sigan pasando frío en las aulas".

Las mismas fuentes vecinales aseguran que durante la cabalgata de Reyes el Consistorio aseguró que el problema ya estaba solucionado, "lo cual no era cierto. Esta falta de transparencia y las informaciones contradictorias solo generan desconfianza y malestar entre las familias".

El centro cuenta con un ratio aproximado de 770 alumnos, cuando debería ser de unos 450, lo que agrava aún más el problema y demuestra una gestión deficiente de los recursos y de las condiciones básicas del colegio.

No se trata de buscar soluciones improvisadas ni de trasladar la responsabilidad al AMPA o a las familias. Corresponde a la administración solucionar el problema, asumir su responsabilidad y garantizar unas condiciones dignas y seguras para el alumnado.

Por su parte, Cambiemos también ha lamentado que la caldera siga sin funcionar en pleno invierno, algo que "contradice de forma evidente los compromisos públicos adquiridos por el equipo de gobierno".

Antes de las pasadas fiestas de Navidad, Pina aseguró que ningún niño ni niña de Orihuela se quedaría sin calefacción en su colegio y que el Ayuntamiento había actuado "con rapidez y garantías". Sin embargo, en el CEIP Playas de Orihuela esa promesa no se ha traducido en una solución real: la caldera sigue parada porque no hay gas, y las aulas siguen frías.

Carteles de padres y alumnos frente a la sede del Ayuntamiento de Orihuela Costa que reclaman calefacción en el colegio Playas de Orihuela / INFORMACIÓN

La formación municipalista ha exigido que este colegio sea atendido "de manera urgente y prioritaria" y que el Ayuntamiento informe con claridad de cuándo se va a restablecer el suministro de gas y el funcionamiento de la caldera. "Las familias no pueden seguir pasando semanas sin información mientras sus hijos e hijas dan clase con frío. El Ayuntamiento debe dar una fecha y cumplirla. Esta situación no puede alargarse ni un día más, ha subrayado el concejal Enrique Montero.

Pancartas en las que se pide que se solucionen los problemas con la calefacción en el colegio Miguel Hernández de Orihuela / INFORMACIÓN

Precisamente, la última sesión plenaria del año aprobó por unanimidad una moción que presentó Cambiemos para la reparación de las calderas en todos los centros educativos afectados , así como una revisión técnica completa de los sistemas de climatización, ante una situación que había generado movilización y preocupación entre las familias y las comunidades educativas .

Un momento de la protesta de las familias en el acceso al colegio Miguel Hernández / INFORMACIÓN

Montero subrayó entonces que "esta situación no es ni puntual ni imprevisible", ya que los propios centros alertaron con antelación del mal estado de las calderas. "Lo que estamos viendo es el resultado de la falta de planificación y de mantenimiento preventivo por parte del Ayuntamiento", indicó el edil, que manifestó que "no es aceptable que niños y niñas tengan que dar clase con abrigos o mantas en pleno siglo XXI".

La moción advertía además de que algunos centros no habían superado las inspecciones obligatorias de los Organismos de Control Autorizados (OCA) y de que numerosos equipos de climatización se encontraban fuera de servicio, lo que hacía temer que el problema se pueda repetir en verano con el aire acondicionado. "No se trata solo del frío, sino de garantizar condiciones dignas durante todo el curso escolar ", remarcó.

El texto aprobado planteaba, entre otros acuerdos, informar al pleno sobre la situación del contrato de mantenimiento, reparar de forma inmediata todas las calderas averiadas, garantizar las inspecciones técnicas reglamentarias y reforzar la fiscalización del servicio, valorando incluso el fortalecimiento de la gestión pública directa.