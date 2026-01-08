Satélites Starlink visibles desde la Vega Baja: así se vio el tren de luces en el cielo
Un día después de que los Reyes Magos dejaran sus regalos se grabaron estas imágenes surcando el cielo de la comarca
El pasado 7 de enero vecinos de Torrevieja y el resto de la Vega Baja advirtieron algo extraño al levantar la vista al cielo en lo que fue un fenómeno llamativo y, para algunos, algo desconcertante: un desfile de "estrellas" que se movían a gran velocidad, trazando una línea perfecta. La escena fue captada por una usuaria que compartió el vídeo con la cuenta meteorológica Proyecto Mastral, especializada en el seguimiento del tiempo en la comarca.
Y es que, aunque a simple vista podían confundirse con estrellas o incluso con objetos voladores no identificados (como los Reyes Magos volviendo a casa tras dejar todos los regalos), el fenómeno tiene uan explicación clara cada vez más habitual: se trataba de nuevo lanzamiento de satélites Starlink, el proyecto de internet satelital impulsado por SpaceX, de Elon Musk.
¿Por qué van en fila los satélites de Starlink?
Tras cada lanzamiento, los satélites Starlink permanecen durante varios días volando en formación, relativamente cerca unos de otros. Durante este periodo inicial reflejan la luz del Sol, incluso después del atardecer, lo que los hace visibles desde la Tierra como si fueran estrellas perfectamente alineadas, cruzando el cielo a ritmo constante.
Este tipo de avistamientos es cada vez más frecuente en la provincia de Alicante, especialmente en noches despejadas de invierno, cuando la atmósfera ofrece una mayor nitidez. En zonas como la Vega Baja, con menor contaminación lumínica que las grandes ciudades, el efecto resulta aún más espectacular. No es la primera vez que este diario se hace eco de este mismo fenómeno "made in Starlink", no solo durante la etapa de "formación y alineación" de los satélites, sino también debido a la basura espacial que en ocasiones ha caído a la atmósfera.
Cada vez más habitual
El objetivo de la expansión de la red Starlink, según manifiestan desde la empresa, es proporcionar conexión a internet de alta velocidad en áreas rurales o con difícil acceso a las infraestructuras tradicionales. El lanzamiento de satélites y todo lo que conlleva es, por tanto, un fenómeno cada vez más habitual, aunque sigue sorprendiendo a algunos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El río Segura se llena de espuma por el vertido de aguas residuales de municipios ribereños de Murcia y Alicante
- La borrasca Francis obliga a Torrevieja, Orihuela y Villena a posponer sus cabalgatas al martes
- El PSOE anuncia en el pleno que llevará al juzgado al equipo de gobierno de Torrevieja por 'perdonar' 160.000 euros de derechos de autor a la empresa de Cultura
- Leroy Merlín recurre en el juzgado por segunda vez la licencia del Ayuntamiento de Torrevieja a la tienda de Bauhaus
- El Consorcio rescata otra vez Torremendo como posible ubicación de la planta comarcal de basuras
- Los primeros residentes de la macrourbanización de La Hoya de Torrevieja están sin servicio de recogida de basuras
- Cuando la laguna de La Mata iba a ser el mayor embalse de la cuenca del Segura
- 2 de enero de 1914, la mañana en la que nevó en Torrevieja: ¿pasará de nuevo estos días?