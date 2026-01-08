Satélites Starlink visibles desde la Vega Baja: así se vio el tren de luces en el cielo

El pasado 7 de enero vecinos de Torrevieja y el resto de la Vega Baja advirtieron algo extraño al levantar la vista al cielo en lo que fue un fenómeno llamativo y, para algunos, algo desconcertante: un desfile de "estrellas" que se movían a gran velocidad, trazando una línea perfecta. La escena fue captada por una usuaria que compartió el vídeo con la cuenta meteorológica Proyecto Mastral, especializada en el seguimiento del tiempo en la comarca.

Y es que, aunque a simple vista podían confundirse con estrellas o incluso con objetos voladores no identificados (como los Reyes Magos volviendo a casa tras dejar todos los regalos), el fenómeno tiene uan explicación clara cada vez más habitual: se trataba de nuevo lanzamiento de satélites Starlink, el proyecto de internet satelital impulsado por SpaceX, de Elon Musk.

¿Por qué van en fila los satélites de Starlink?

Tras cada lanzamiento, los satélites Starlink permanecen durante varios días volando en formación, relativamente cerca unos de otros. Durante este periodo inicial reflejan la luz del Sol, incluso después del atardecer, lo que los hace visibles desde la Tierra como si fueran estrellas perfectamente alineadas, cruzando el cielo a ritmo constante.

Este tipo de avistamientos es cada vez más frecuente en la provincia de Alicante, especialmente en noches despejadas de invierno, cuando la atmósfera ofrece una mayor nitidez. En zonas como la Vega Baja, con menor contaminación lumínica que las grandes ciudades, el efecto resulta aún más espectacular. No es la primera vez que este diario se hace eco de este mismo fenómeno "made in Starlink", no solo durante la etapa de "formación y alineación" de los satélites, sino también debido a la basura espacial que en ocasiones ha caído a la atmósfera.

Cada vez más habitual

El objetivo de la expansión de la red Starlink, según manifiestan desde la empresa, es proporcionar conexión a internet de alta velocidad en áreas rurales o con difícil acceso a las infraestructuras tradicionales. El lanzamiento de satélites y todo lo que conlleva es, por tanto, un fenómeno cada vez más habitual, aunque sigue sorprendiendo a algunos.