Pillados con 70 gramos de estupefacientes durante un control policial en Orihuela
La Policía Local detiene en la avenida Duque de Tamames a dos personas por un presunto delito contra la salud pública
La Policía Local de Orihuela ha detenido a dos personas por un presunto delito contra la salud pública durante una actuación preventiva realizada en la avenida Duque de Tamames.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 6, entre las 4 y las 4.30 horas, cuando los agentes observaron un vehículo que realizaba maniobras irregulares y procedieron a darle el alto. En el interior viajaban dos personas que mostraban un elevado estado de nerviosismo.
Durante el cacheo de seguridad y el posterior registro del vehículo, los agentes localizaron varias bolsas con estupefacientes, entre ellas una sustancia pulverulenta de color rosado y otra cristalina, distribuidas en dosis individuales. Asimismo, se intervinieron diversas cantidades de dinero en efectivo en billetes de distinto valor.
Detención
El peso total de las sustancias incautadas superaba los 70 gramos. Ante estos hechos, ambos ocupantes del vehículo fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes, que han sido remitidas a la autoridad judicial.
Durante la actuación, uno de los detenidos tuvo que ser trasladado a un centro sanitario al presentar síntomas compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes, siendo atendido y dado de alta posteriormente. El vehículo quedó intervenido como depósito judicial.
