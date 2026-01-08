Los regantes de la Comunidad Valenciana reconocen la labor de difusión de INFORMACIÓN en sus premios anuales

La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) ha acordado conceder a INFORMACIÓN el galardón a la difusión en redes y proyección social en el marco de la IV edición de los Premios Regadío Valenciano que organiza a esta entidad que aglutina a miles de regantes de comunidades, juzgados de aguas y sindicatos de regantes de la Comunidad Valenciana.

Compromiso

La distinción reconoce y celebra "la destacada labor de aquellos medios o entidades que han demostrado un compromiso en la promoción y difusión" de contenidos sobre regadío y agricultura a través de plataformas digitales. En especial, esta organización autonómica de regantes reconoce la habilidad para generar "contenido atractivo y la capacidad de utilizar los medios como herramienta para visibilizar el mundo del riego en la sociedad". La gala de entrega tendrá lugar el próximo 29 de enero de 2026 en el Salón Alfons El Magnànim del Centre Cultural la Beneficència de València.

Riego por goteo localizado de viñedos de uva de mesa en el Medio Vinalopó / AXEL ALVAREZ

Estos premios, que celebran su cuarta edición este año, se crearon para distinguir la innovación, la tecnología y el esfuerzo en la modernización del regadío, premiando a empresas y proyectos que destacan por su adaptación tecnológica y sostenibilidad en el sector agrícola valenciano. También cuentan con su extensión en el ámbito de la comunicación y la difusión del conocimiento sobre el sector agrícola en la sociedad. Por ejemplo, en su pasada edición, y centrada en la provincia de Alicante, fue premiado el modelo de gestión hídrica que representa el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa.

Objetivos

La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) nació en 2004 con el fin de defender los derechos e intereses de todos los regantes de la Comunidad. Tiene como objetivos propios el avance en el aprovechamiento y la distribución de las aguas, especialmente para riego, así como la mayor economía y racionalización de sus costes, canalizando las "inquietudes y aspiraciones que sean de interés general para las comunidades miembros". Las principales comunidades de regantes de Alicante están representadas en esta federación, como es el caso de los Juzgados de Aguas de Orihuela, Alfeitamí de Almoradí, Guardamar y Callosa de Segura, además de Riegos de Levante Margen Izquierda y Riegos de Levante Margen Derecha, Canal Bajo del Algar, El Progreso, Carrizales o la Comunidad de Callosa d'en Sarrià y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa.

Se centra en vertebrar las comunidades de regantes del territorio de la Comunidad Valenciana, defender los intereses del regadío valenciano y trabajar junto a agricultores, investigadores y autoridades para gestionar el agua de manera sostenible.

Para su presidente, José Alfonso Soria, Fecoreva "representa la voz unida de miles de regantes, depositarios de una cultura milenaria del agua que ha hecho de la Comunidad Valenciana un referente en sostenibilidad, eficiencia y gobernanza participativa".