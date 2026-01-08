Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORREVIEJA

Sueña Torrevieja reclama al Gobierno una delegación de Hacienda en Torrevieja acorde a sus 110.000 habitantes

Los trámites presenciales todavía se deben realizar en Orihuela a 25 kilómetros, cuando ciudades como Villena, Elda o la propia ciudad oriolana son más pequeñas que Torrevieja

Sede de una de las delegaciones de la Agencia Tributaria en la provincia de Alicante, en una imagen de archivo

Sede de una de las delegaciones de la Agencia Tributaria en la provincia de Alicante, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

El grupo municipal Sueña Torrevieja ha presentado una moción ante el pleno del Ayuntamiento para instar al Gobierno de España a crear una delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la ciudad. La iniciativa, calificada como una reivindicación histórica, necesaria y plenamente justificada por esta formación, responde al crecimiento demográfico de Torrevieja, que ya supera los 110.000 habitantes empadronados -en el padrón municipal, en la cifra oficial del INE no supera los cien mil- y se consolida como la quinta ciudad de la Comunitat Valenciana y capital de la Vega Baja.

Según la Agencia Tributaria las oficinas presenciales tienen como objetivo informar y ayudar a los contribuyentes a cumplir sus obligaciones tributarias, además de detectar y corregir aquellas actuaciones que no se ajustan a lo que establecen las leyes tributarias.

Gran Ciudad

Según el portavoz del grupo, Pablo Samper, Torrevieja merece ser tratada como una gran ciudad -lo es desde el punto de vista administrativo desde 2007- por todas las administraciones, algo que no ocurre actualmente en materia de servicios estatales.

A pesar de su población, los vecinos, autónomos y empresas deben desplazarse a Orihuela -a más de 35 kilómetros- para realizar gestiones presenciales ante Hacienda, una situación que contrasta con la presencia de oficinas fiscales en localidades de menor tamaño, como Villena, Elda o la propia Orihuela.

Buena parte de los contribuyentes que debían realizar trámites presenciales en Orihuela, sobre todo los que trabajan por cuenta ajena, ya no tienen que llevarlos a cabo por el desarrollo de aplicaciones móviles y el despliegue de la administración electrónica, aunque sí es necesario solicitar citas presenciales en caso de revisiones y resolución de problemas, tanto para las asesorías como para los particulares y empresas.

El concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, en una intervención pública

El concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, en una intervención pública / información

Sin carácter partidista

Samper subrayó que esta reivindicación no tiene carácter partidista, sino que responde a una demanda compartida desde hace años por diversos sectores de la ciudad. Con los actuales datos de población, consideran que ya no existen excusas para mantener este déficit administrativo.

Intereses de Torrevieja

La propuesta se enmarca en una defensa más amplia de los intereses de Torrevieja, que incluye también en el caso de esta formación independiente la exigencia de una Policía Nacional acorde con su número de habitantes y la mejora urgente de la carretera N-332. Desde Sueña Torrevieja reiteran "su compromiso de defender los derechos de la ciudad allí donde sea necesario, insistiendo en que no buscan privilegios, sino un trato justo y proporcional".

La moción será debatida en el próximo Pleno municipal con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible y elevar la petición al Gobierno central.

Sueña Torrevieja reclama al Gobierno una delegación de Hacienda en Torrevieja acorde a sus 110.000 habitantes

Sueña Torrevieja reclama al Gobierno una delegación de Hacienda en Torrevieja acorde a sus 110.000 habitantes

Torrevieja suma 4.100 habitantes más en un año y llega a los 110.500

Torrevieja suma 4.100 habitantes más en un año y llega a los 110.500

Jacarilla invertirá 463.000 euros en la remodelación de su principal plaza

