Los usuarios del centro Oriol regresan al Palmeral de Orihuela más de 2.300 días después sin comedor y sin muebles

Los usuarios del centro ocupacional Oriol han regresado al edificio arrasado por la dana de septiembre de 2019 tras una larga espera de 2.309 días. El inmueble, en el Palmeral, recientemente rehabilitado por el Ayuntamiento de Orihuela, aún carece de los muebles y equipos nuevos, así como del servicio de comedor, que ha salido a licitación por 283.936 euros para tres años (434.628 con las dos posibles prórrogas).

El AMPA espera que el centro esté al completo durante el primer trimestre del año. "No bajaremos la guardia ni el control al Consistorio hasta que sea así", ha manifestado Antonio Trujillo, el presidente de una asociación que ha movido cielo y tierra para que los usuarios con diversidad funcional regresaran a un lugar digno, dejando la provisionalidad de más de seis años. Los días siguen sumando para los residentes, que se encuentran en unas instalaciones en Torrevieja hasta que la Generalitat reforme el antiguo asilo.

Las empresas aún tienen hasta el 2 de febrero para presentar sus ofertas al contrato del servicio de comedor que consiste en el suministro de la comida durante 222 días para 50 plazas, con un total de 11.100 servicios anuales, en un centro cuyo objetivo es dar una ocupación, promoviendo el desarrollo personal y social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, para potenciar al máximo el desarrollo de sus capacidades y habilidades, tanto para la vida cotidiana y en comunidad, como para el trabajo.

El contrato incluye la elaboración de menús especiales para celebrar festividades propuestas por la dirección del centro, como el Día Internacional de la Discapacidad (3 de diciembre), el aniversario del centro, fiestas temáticas (día de los enamorados, Halloween, etc.), inicio de las vacaciones de Navidad y de verano, cumpleaños de los usuarios, jornada de puertas abiertas una vez al año y celebración de eventos de carácter deportivo o la graduación anual.

El antes y el después del centro ocupacional Oriol en Orihuela / Información

Un largo periplo

Hasta ahora los usuarios estaban de "okupas" en el centro cívico de La Aparecida, mientras que los vecinos de esta pedanía no podían hacer uso de estas instalaciones.

Se han producido varios retrasos hasta su puesta en marcha. La adjudicataria llegó a pedir tres prórrogas para finalizar la rehabilitación debido a unas modificaciones que han supuesto un sobrecoste de un 12%, lo que se tradujo en 156.000 euros más. Tras incontables gestiones y reivindicaciones, la licitación se sacó en mayo de 2024 y cuatro meses después se adjudicó en septiembre a la empresa Construcciones Urdecon, que redujo el precio de 1,5 a 1,3 millones y la ejecución de diez a ocho meses a contar desde la firma del acta de replanteo, que se produjo poco después. Es decir, 200.000 euros menos que al final supuso una rebaja de 44.000 euros tras las modificaciones.

La previsión era que los usuarios se trasladaran en el pasado mes de noviembre, marcando un horizonte máximo fijado en el día 3 de diciembre, coincidiendo con el Día de las Personas con Discapacidad , cuando finalmente se realizó una multitudinaria jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía conociera las instalaciones.

El alcalde del municipio, Pepe Vegara , llegó a afirmar en febrero de 2024 que los usuarios se comerían el turrón en las instalaciones en aquellas Navidades , que finalmente t ampoco fue en las pasadas.

En cuanto a los equipamientos, la edil de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, aseguró en el último pleno que habrá dos procesos de licitación, uno por la vía urgente, que dotarán al edificio en breve de 2.353 unidades de equipamiento, aunque aún no se han puesto en marcha.

Antiguo asilo

La concejala también avanzó entonces que la Generalitat Valenciana licitaría "de forma inminente" la esperada reforma del antiguo asilo de Orihuela por casi 6 millones de euros (5.940.000).

Este edificio es propiedad de la Generalitat desde que hace tres años, durante la anterior legislatura, el Consell lo comprara por 4 millones de euros para albergar la futura residencia Oriol y servicios sociosanitarios para toda la comarca .

Hace dos años el entonces secretario autonómico del Sistema Sociosanitario visitó el inmueble junto a un equipo técnico de la Conselleria de Servicios Sociales para elaborar el presupuesto del coste para rehabilitarlo , que finalmente se determinó por más de 2 millones de euros, incrementando el coste de 1,8 millones de la última valoración que se había hecho tras la compra. Lo que hallaron en el interior fueron numerosos desperfectos en las estancias. Lo que permanecía mejor conservado eran sus espectaculares vidrieras.

En aquella ocasión, el Consell no dio fechas, pero sí un compromiso "firme" de darle prioridad y "celeridad" para iniciar "de manera inmediata" las actuaciones. Ahora, otros dos años después su estado de abandono se acrecienta, provocando incluso quejas vecinales.

La Generalitat se comprometió en mayo de 2024 a que el proceso de licitación empezaría este pasado mes de enero . Además, estaba previsto un traslado provisional adelantado a finales de este año para que los "desplazados forzosos" en unas instalaciones provisionales -desde la dana de 2019- y precarias en Torrevieja , con deficiencias de mantenimiento seguridad y habitabilidad y con unas obras en curso, según han denunciado en múltiples ocasiones desde el AMPA Oriol, volvieran a casa y recuperaran la normalidad perdida cuando las lluvias torrenciales de hace seis años anegaron las instalaciones del centro ocupacional Oriol en el Palmeral, dando comienzo a un tortuoso y largo periplo para los 70 usuarios con diversidad funcional y necesidades especiales y sus familias .

Retrasos

Sin embargo, la tramitación se ha ido retrasando por problemas técnicos-jurídicos, postergando la licitación, según el Consell, con una duración estimada, hasta la adjudicación definitiva, de entre seis y ocho meses, lo que alcanzaría el próximo verano, más otros dos años para la ejecución de las obras, por lo que el regreso no se produciría hasta finales de 2028 , seis años después de la adquisición del inmueble y nueve desde la dana.

Todas estas idas y venidas y promesas de unas y otras instituciones han acabado con la paciencia del AMPA Oriol. Ante "este nuevo retraso inaceptable y degradante", los familiares volvieron a echarse a la calle con dos concentraciones : una en octubre en la plaza Sara Montiel -junto al asilo- y otra en noviembre en Valencia frente a la Conselleria de Bienestar Social.

El "abandono institucional está generando perjuicios irreversibles y la pérdida de oportunidades de plena integración social y laboral, a la que tienen derecho", han denunciado desde el AMPA, que han realizado multitud de iniciativas, desde recogida de firmas, concentraciones en el Ayuntamiento y en Valencia, hasta varias quejas al Síndic de Greuges, que les ha dado la razón, para que las administraciones local y autonómica resolvieran la situación de los afectados.