Adiós al mítico cartel del Nitrato de Chile en Orihuela

Adiós al mítico cartel del Nitrato de Chile que anunciaba un abono natural que cayó en desuso cuando los fertilizantes artificiales se abrían paso. Una estampa que poblaba numerosos puntos de la España rural, con la icónica imagen de un jinete sobre un fondo amarillo que simulaba el amanecer. Una imagen publicitaria que se convirtió en el siglo pasado en todo un símbolo del art decó hasta el punto de que en algunas comunidades autónomas se han llegado a plantear su protección por su valor artístico y sociológico, al igual que ya se hizo con el toro de Osborne.

En Orihuela acaba de desaparecer uno de los carteles que aún sobrevivían a duras penas décadas después. Se encontraba en la fachada de una vivienda de El Escorratel, que sus propietarios han derruido recientemente. Pese a su valor histórico, no estaba ni protegido ni catalogado como elemento del patrimonio, por lo que no hay ningún tipo de infracción más allá del derrumbe de la memoria y una puñalada para los más nostálgicos.

Aunque el mural cerámico estaba muy deteriorado, conservaba como elemento destacado el sello del fabricante: "Azulejos Ramón Castelló Valencia", mientras que el dibujo se atribuye a Adolfo López-Durán Lozano, un joven estudiante de arquitectura, y su adaptación a la cerámica a Mariano Rawicz, artista gráfico de origen polaco que llegó a España a finales de los años 20 y que trabajó de diseñador en la empresa encargada de realizar la publicidad del nitrato chileno.

El mismo cartel protagonizaba una de las estampas más fotografiadas de la ciudad, la del puente de Levante, antes del encauzamiento del río Segura, sobre el azud, que acabó también reducido a escombros cuando en los años 80 se demolió el antiguo molino de Cox para construir viviendas.

Así, ya solo queda el que se encuentra en la Casa de Bonanza, la única alquería nobiliaria que queda en pie en Orihuela, que está incluida desde 2021 en la Lista Roja del Patrimonio que elabora la Asociación Hispania Nostra para aglutinar aquellos elementos que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, al objeto de darlos a conocer y lograr su consolidación o restauración. En este caso, por su ruinoso estado debido al abandono que sufre y al riesgo que presenta de colapso y de derrumbe, a pesar de ser un inmueble único en todo el término municipal y sus alrededores.

El célebre cartel cerámico del abono es el elemento más reconocible para los oriolanos de este edificio situado en plena huerta, muy próximo al camino histórico que unía la ciudad a Murcia y al río Segura, a los pies de la sierra y junto a la carretera N-340, en la pedanía de Rincón de Bonanza.

Entrada principal a la alquería / Tony Sevilla

Un anuncio que estaba dirigido a la gente del campo y que se ha convertido en una seña de identidad de una tierra de agricultores. Ahora, aquel caballero andante, un héroe que defendía las cosechas peleando frente al sol y las fuerzas de la naturaleza, está muy cerca de sucumbir en la capital de la Vega Baja, cayendo de nuevo en el olvido. Si nadie lo remedia, porque el tiempo no perdona.