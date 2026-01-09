Orihuela invertirá 1,4 millones para acabar con las deficiencias en el alumbrado público

El Ayuntamiento de Orihuela va a licitar un contrato de mantenimiento del alumbrado público con un presupuesto de 1,4 millones de euros, lo que permitirá una atención más ágil, más medios y un servicio continuo y profesionalizado en todo el municipio.

Hay cientos de bombillas fundidas en cada pedanía oriolana, lo que ha desatado la polémica en las últimas semanas, coincidiendo con las luces navideñas, en contraste con la ausencia de un alumbrado público eficiente.

Hasta el punto de que el alcalde pedáneo de La Murada, José Manuel García Escolano, exconcejal de Vox en el anterior mandato, hacía público un irónico mensaje: "Hace falta mucha luz para esta ceguera constante y dilatada en el tiempo que estamos padeciendo".

Así, aseguraba que había podido contar más de 150 farolas fundidas a lo largo y ancho de la pedanía, muchas de ellas apagadas desde hace muchos meses. "Pocas calles tienen la suerte de tener todas las farolas alumbrando", lamentaba, a la vez que recordaba que antes el problema era que no había operarios suficientes para abarcar toda la extensión del municipio -desde Barbarroja hasta la Costa-, mientras que ahora, tras dos presupuestos aprobados, "la Concejalía de Infraestructuras se ha quedado sin bombillas, o sin luces, según se mire".

Una situación que, a su juicio, ha llegado a un punto en el que ya "es insostenible: es cuestión de tiempo que pase alguna desgracia con alguna persona mayor -y no tan mayor- andando por la calle", al tiempo que subrayaba que había agotado las vías de reclamación desde hacía bastante tiempo.

Bombillas fundidas en una pedanía oriolana / Información

Casco urbano

En el caso del casco urbano, apuntan desde la Junta de Distrito III, el problema de fondo es aún más grave: la mayoría de las farolas están obsoletas, no disponen de recambios y no existe un plan serio de renovación. Por ello, han reclamado en numerosas ocasiones una revisión urgente e integral, "sin obtener soluciones reales", critican. "La falta de alumbrado no es una anécdota", recalcan, porque "la seguridad no puede esperar", precisamente cuando el nuevo barómetro del Observatorio de Opinión del Consistorio ha dado a conocer que la preocupación por esta materia se ha duplicado, ocupando el primer puesto en cuanto a problemas percibidos por la ciudadanía.

La Concejalía de Infraestructuras ha querido dejar claro que el Ayuntamiento dispone de bombillas y material de reposición. De hecho, el edil Víctor Valverde sostiene que "los puntos de luz afectados comenzarán a cambiarse en los próximos días". En ningún caso, hace hincapié, es cierto que no haya suministro o que se haya dejado de atender este servicio.

Causas

El municipio cuenta con 27.000 puntos de luz de los que 18.000 están repartidos entre Orihuela y las pedanías. Su mantenimiento corresponde exclusivamente a las brigadas municipales. En este sentido, el concejal explica que en las últimas semanas se ha producido una situación excepcional.

Coincidiendo con la llegada de las fiestas navideñas, se han acumulado bajas por enfermedad, permisos, asuntos propios y días festivos, lo que ha reducido de forma puntual la capacidad operativa del servicio. A eso se ha sumado un problema mucho más grave: las fuertes lluvias han provocado averías importantes en el alumbrado, dejando calles enteras y pedanías sin suministro, lo que ha obligado a priorizar la urgencia y la seguridad.

Se han visto afectados hasta 30 sectores de alumbrado en distintos puntos del término municipal, algunos de ellos de gran complejidad técnica. Para hacerse una idea, tres operarios han estado dos días completos trabajando en una única avería muy importante para poder restablecer el servicio. "Ese tipo de incidencias no se resuelven con un simple cambio de bombilla, sino que requieren trabajos eléctricos de fondo", incide.

Por este motivo, continúa Valverde, Infraestructuras ha tenido que dar prioridad a los cortes totales de suministro frente a las incidencias puntuales de luminarias fundidas, que ahora empezarán a abordarse de forma progresiva.

"Queremos dejar claro que no se ha abandonado ningún barrio ni ninguna pedanía. Se ha actuado con criterios técnicos, atendiendo primero a las zonas que estaban completamente a oscuras por averías estructurales. Las bombillas están disponibles y se van a ir reponiendo en los próximos días conforme se vayan cerrando las incidencias más graves", subraya el edil, que añade que "siendo conscientes de que el servicio no es el más eficiente, llevamos más de un año trabajando en un nuevo contrato, así como el cambio masivo de luminarias antiguas por led".

Precisamente, para evitar que vuelva a ocurrir algo así, en las próximas semanas saldrá a licitación el nuevo contrato de mantenimiento integral del alumbrado de todo el municipio, con un presupuesto de 1.400.000 euros.

Por último, señala que también hay problemas en el suministro del tipo de lámparas al ser una tecnología antigua y que las empresas están dejando de fabricar por la implantación de los leds, por lo que tardan más en llegar. De ahí el cambio de luminarias que se está acometiendo, por ejemplo, con la renovación de 200 luminarias en el litoral.

Reciente reposición de farolas en la zona del río / Información

Asimismo, la concejalía ha reparado recientemente las farolas desde detrás de las oficinas de Hacienda hasta el Puente Nuevo, solventando los reiterados apagones cada vez que llovía. En octubre, también se restableció la iluminación desde el Puente Nuevo hasta la avenida Príncipe de Asturias, tras meses de denuncias vecinales por la falta de luz y la inseguridad generada.