Las Salinas de Torrevieja responden a la alta demanda de sal por el temporal europeo y exportarán más de 60.000 toneladas

La demanda de sal es muy estable a lo largo del año. Solo hay algo la puede alterar de forma sustancial: la recuperación urgente de las reservas de sal para el deshielo de viales y carreteras tras uno o varios temporales de nieve. Es lo que ha ocurrido en toda Europa esta entrada de año. La nieve llegó a cubrir el 85 % de la superficie continental hasta hace solo un par de días -el 95 % en Alemania, Países Bajos o Bélgica- y de forma parcial Reino Unido y Francia. En muchas zonas se mantiene por las bajas temperaturas. Una de las explotaciones salineras europeas mejor preparadas para responder de forma inmediata a este repunte de la demanda es la de Torrevieja.

Cuenta en estos momentos con un stock de más de 400.000 toneladas de sal marina apilada -un muro de montañas de sal divisible desde muchos puntos del Campo de Salinas con medio kilómetro de largo-. Y una salida por vía marítima inmediata desde el muelle de Poniente de Torrevieja para cargar a granel miles de toneladas en 24 horas. Además, con un método único de extracción desestacionalizado que se prolonga durante todo el año.

Un remolcador arrastra un tren de barcazas -un rache- cargadas de sal hasta el lavadero de la laguna / Tony Sevilla

Esa coyuntura que necesita una reacción rápida se está produciendo estos días. Y la Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas (NCAST), que forma parte del grupo galo Salins, está respondiendo a ese tirón en un mercado muy competitivo y con un producto de escaso valor añadido y mucha oferta.

Jose Pérez, ingeniero director de las salinas de Torrevieja admite que esa demanda extra "se ha movido" en algo que va a reflejar en una exportación superior a las 60.000 toneladas este mes de enero por vía marítima, sobre todo con destino a los países nórdicos.

La empresa ha fijado tres turnos para embarcar la sal en los cargueros que está previsto que atraquen en la bahía de Torrevieja la semana que viene. Entre ellos un mercante de 14.000 toneladas. Lo habitual es que las embarcaciones que recalan en Torrevieja para cargar sal -algo menos de un centenar de cargueros al año- no alcancen a la mitad de esa capacidad.

Mercado nacional

Un invierno frío también tiene repercusión en el mercado nacional. Están haciendo acopio de sal para el deshielo a granel muchas administraciones autonómicas y locales. Aunque el temporal de nieve en Navidad , Año Nuevo y Reyes no ha sido tan acusado como indicaban las previsiones para cotas bajas, en otras ha arreciado y se ha encargado más sal para evitar el desabastecimiento para lo más duro del invierno.

La imagen refleja la superficie del continente europeo que cubre la nieve en esta entrada de año / INFORMACION

Desde el mes de diciembre el acceso principal de carga de las salinas recibe del orden de entre quince y veinte camiones diarios con una capacidad media de carga de 20 toneladas. Siguen llegando también los que cargan sal empaquetada para otros usos como el alimentario, que es solo uno de los cientos de usos que tiene la sal. Este viernes, por ejemplo, se cargaba un tráiler con destino a la industria de producción de jamón serrano, donde la sal es un componente esencial.

Tras el periodo 2016-2021 en el que las salinas encadenaron varios ejercicios de producción desiguales debido a las lluvias torrenciales la empresa ha recuperado su volumen de actividad estándar en torno a las 500.000 o 550.000 toneladas extraídas al año. Todavía en pleno invierno la cosechadora -conocida como la máquina o la volvedora por los salineros- sigue extrayendo una sustanciosa capa de sal cuajada del fondo.

Sal acumulada en la garbera en la que se seca y reserva la producción para su distribución / TONY SEVILLA

Pérez señala que la generosa pluviometría registrada a lo largo del mes de diciembre no ha afectado en nada a la producción. La lluvias hacen mucho daño cuando son torrenciales, arrastran sólidos y son capaces, por su volumen, de rebajar la saturación de sal en la laguna. No ha sido el caso.

Instalaciones de la antigua fábrica de la "química" de Torrevieja, donde se quiere abordar la construcción de una actividad de talasoterapia, ya sin los depósitos de madera / TONY SEVILLA

De hecho, señala que la saturación de salmueras en la laguna de Torrevieja sigue siendo muy elevada para esta época del año, algo que se refleja en que en pleno mes de enero "el charco" conserve todavía buena parte de su tonalidad rosácea, más propia de primavera y verano.

Turismo

Las salinas, que compiten en un mundo globalizado con una gran oferta de salinas, han diversificado su actividad al abrirse desde 2018 a las visitas turísticas -unos 40.000 turistas al año- en tren turístico, a pie y en bicicleta, además de ofertar experiencias gastronómicas. Cuenta con una tienda de souvenirs en la que, entre otros productos, destaca la flor de sal, el registro de mayor calidad en la sal marina y que se recolecta a través de un proceso no industrial.

Laguna de Torrevieja / TONY SEVILLA

También está abierta la laguna a los creadores de contenido audiovisual -en especial publicitario- con sus paisajes de montañas saladas y la laguna rosa, que ya es una imagen reconocida a nivel global. Un reclamo turístico afianzado por la consolidación inesperada de una importante colonia de cría de miles de flamencos en el corazón mismo de la laguna rosa desde 2020.

Sí está estancado el proyecto municipal, que contaría con la colaboración de la salinera, para establecer una oferta de talasoterapia en la zona de la industria química, ante las dudas de peso de las administraciones autonómicas y estatal sobre el impacto de esa actividad en el entorno, que es parque natural.

Facturación

Vista cenital de la máquina cosechadora de sal -la "volvedora"- en la laguna de Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

El grueso de su facturación aproximada de los últimos años, que se sitúa en torno a los diez millones de euros al año sigue siendo la venta de sal. El proceso de modernización tecnológica que comenzó en los años 50, cuando la salinera era una empresa estatal, ha provocado que de los miles de trabajadores que empleaba hace 70 años el complejo industrial pueda trabajar a pleno rendimiento con apenas 80 salineros.