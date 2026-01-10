La plaza de Capdepont del centro de Torrevieja tiene las horas contadas

De un día para otro los torrevejenses se despertaron comprobando que el paseo de la Libertad era historia. Fue demolido en apenas dos semanas. Ha sido, con diferencia, la fase de la obra de reurbanización de la fachada marítima más rápida de todas las que se están llevando a cabo en el entorno portuario desde hace un par de años. También desapareció, pese a la promesa municipal -que recogió este diario- de mantenerla, la mayor parte del arbolado original de la zona: se suprimió toda la hilera de palmeras datileras que delimitaba el recinto portuario y el paseo y una parte de los ficus.

En el mismo entorno, el lunes comenzará el derribo de la plaza de Capdepont con el edificio municipal que durante muchos años albergó la principal oficina de Turismo de Torrevieja, después oficina de atención a extranjeros de la red Pangea, e incluso retén de la Policía Local en el centro.

Plaza de Capdepont en Torrevieja, que ya está vallada para iniciar la demolición de la oficina municipal / D. Pamies

Zona verde, juegos infantiles y vial principal

El inmueble que se va a derribar se ubica en un suelo calificado como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana, con algo menos de 800 metros cuadrados, situado en la confluencia de la avenida de la Libertad con las calles Rambla Juan Mateo y Torrevejenses Ausentes.

Cuenta con, al menos, cinco ejemplares de palmera datilera, tres de ellas ejemplares singulares multibrazo de gran porte y desarrollo, dos palmeras cubiertas de enredaderas, además de tres ficus de porte mediano y grande. Las obras solo obligan, según aseguraron fuentes del equipo de gobierno a INFORMACIÓN este sábado, a retirar una palmera y un árbol.

Las mismas fuentes indicaron que la previsión municipal era la de acometer la zona de Capdepont "justo al acabar las fiestas y es en lo que se va a actuar la semana próxima". El objetivo de esta obra es darle forma al tramo de vial que conecta el carril de salida del Puerto y el nuevo aparcamiento subterráneo con la Rambla Juan Mateo, que será el principal vial de salida del tráfico de la fachada marítima, mientras que el principal de entrada será la también céntrica calle María Parodi.

El vial, por uno de sus márgenes servirá de cierre del recinto ferial peatonal; y, por el otro, generar un espacio de plaza con algunos juegos infantiles, entre otros elementos urbanos.

Inversión en el Puerto de Torrevieja Inversión Municipal en el Puerto de Torrevieja Obra Contratista / Estado Coste (€) Electrificación secundaria y pavimentación del recinto ferial Grupo Hozono Global 8.935.683 Rehabilitación paseo del dique de Levante CHM 6.543.733 Pavimentación del cantil del muelle y entorno del muelle Mínguez propuesta a González Soto 5.845.298 Electrificación primaria del recinto portuario Grupo Hozono Global 4.425.006 Repavimentación del acceso al dique de Levante en licitación 3.929.412 Red de pluviales Agamed 3.880.294 Rampa de acceso al dique de Levante Grupo Hozono Global 2.630.583 Adecuación del muelle Mínguez González Soto 2.191.018 Redacción del proyecto de las obras de urbanización zonas adyacentes al puerto Ipydo 1.681.749 Acceso provisional al puerto Grupo Hozono Global 555.163 TOTAL INVERSIÓN: 40.617.939 Fuente: Ayuntamiento de Torrevieja / Elaboración propia.

Oficina

La oficina de uso público e institucional a derribar figura registrada como bien 274 en el listado de bienes de servicio público municipal, aunque carece de referencia catastral -no existe en la información pública del Catastro-. La edificación en planta baja se levantó hace cuatro décadas.

Como es habitual desde hace meses en referencia a las actuaciones ligadas a la reurbanización del entorno portuario, en las que el Ayuntamiento ya invierte más de 40 millones de euros, el equipo de gobierno no se pronuncia sobre los nuevos pasos a seguir que están transformando la fachada marítima.

Un silencio que contrasta con la práctica previa a la adjudicación de las obras, con repetidas comparecencias del alcalde Eduardo Dolón en rueda de prensa en las que explicaba públicamente cómo se estaba configurando el proyecto. Comenzó asegurando que se iba a soterrar todo el tráfico del centro, cosa que más tarde se descartó por su elevado coste de más de 200 millones de euros, y anticipaba que el diseño definitivo de la renovación se iba a mostrar antes de ejecutarse. Esa muestra pública del conjunto no se llegó a llevar a cabo.

Recreación de la zona de feria de atracciones con el edificio municipal que ha incluido el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Siete modificaciones del contrato de redacción de proyectos

Lo definitivo, en estos momentos, son las obras sobre el terreno y lo que dicen los proyectos millonarios adjudicados, en la que los técnicos, pese al desembolso de 1,8 millones de euros solo en redacción de proyectos -con siete modificaciones de contrato desde mediados de 2023-, no logran ofrecer una proyección visual clara del resultado final.

El derribo de la plaza de Capdepont forma parte del contrato de la segunda fase de lo que crípticamente el Ayuntamiento -su exdirector general de Urbanismo y la empresa de ingenieros a los que se adjudicó su elaboración-, denominaron el "electrificación primaria y secundaria" del recinto ferial. Una "electrificación" que ha consistido, en esencia, en el traslado del mercado de artesanía -los hippies-, la demolición del paseo de La Libertad y la dotación de servicios básicos para el regreso de las atracciones de feria en la explanada resultante, que, sobre el papel, centra el grueso de proyecto más allá de la recuperación del espacio público peatonal hacia la bahía-, que se situará entre el nuevo centro de ocio Paseo del Mar y la primera línea de edificios.

Servicios básicos

Del proyecto ya se ha ejecutado lo que no se ve. Alumbrado, saneamiento, electrificación. Falta el pavimento, el mobiliario, juegos infantiles e imagen final con zonas ajardinadas, la mayor parte sobre jardineras, y la mermada hilera de ficus originales del paseo de La Libertad, además de una fuente pisable valorada en cien mil euros, más otra fuente presupuestada en medio millón de euros que se ubica en el arranque de la pasarela de conexión del centro de ocio con el dique de Levante. Obra esta última que suma varios meses de retraso porque se ubica sobre un terreno de relleno portuario sobre el que hay que realizar cimentación con pilotaje y que no estará lista para la apertura del centro de ocio, fijada para Semana Santa.

D. Pamies

Vacaciones

La empresa adjudicataria de "la electrificación secundaria" de las obras, Abala (Grupo Hozono Global), va a hacer coincidir, tras las fiestas navideñas, este derribo con las vacaciones anuales de una parte de los negocios de hostelería de la zona, que tradicionalmente muchos empresarios programan en el mes de ingresos más flojo desde mediados de enero a principios de febrero.

La empresa ha vaciado el edificio, vallado la plaza y advertido con señales a los conductores que ya no pueden aparcar en sus inmediaciones. Los restaurantes esperan que el nuevo espacio público generado, sin obstáculos con una explanada diáfana, además de mejorar el espacio urbano con otras dotaciones, pueda ser rentabilizado y destinado a lo que es una de las prioridades municipales a la hora de dar uso al dominio público: mantener y ampliar el negocio de las terrazas.

Vista de las obras del centro de ocio Paseo del Mar en el mes de septiembre de 2025 / JOAQUÍN CARRIÓN

Puerto-Ciudad

Además, en el espacio que ocupaba el extinto paseo de La Libertad, se incorporó al proyecto un edificio municipal, la única estructura que se levanta ahora en la explanada, aunque pasa desapercibida ante los grandes edificios del nuevo centro de ocio. Las construcciones levantadas en primerísima línea junto a la bahía por la iniciativa privada, junto a la enorme pasarela que se levanta frente al Casino con destino al centro de ocio han roto la perspectiva visual que desde esta céntrica zona se tenía del espacio marítimo con un volumen edificatorio en altura superior al que figuraba en las recreaciones virtuales difundidas cuando el Consell del Botànic adjudicó esa concesión.

El objetivo de la reurbanización del espacio portuario era restablecer la interacción puerto-ciudad. Reto marcado desde hace muchos años. El resultado, de momento, es una obra consagrada tanto en el puerto como sus adyacentes a conducir directamente a los paseantes como potenciales consumidores al nuevo centro de ocio y la feria, donde eso sí, se ha configurado un amplio paseo público, también para el uso de las terrazas de las franquicias que van a abrir, en primera línea, con espectaculares vistas y miradores en altura, al mar y la bahía, y que discurre de extremo a extremo del puerto.