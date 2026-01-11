Benejúzar presenta los actos de su medio año festero para el 17 de enero

El municipio de Benejúzar se prepara para vivir el próximo sábado 17 de enero una nueva edición de su Medio Año Festero. Una cita ya consolidada en el calendario local que llenará las calles de ambiente festivo durante toda la jornada. El alcalde de Benejúzar, Vicente Cases, presentó una programación que “combina actividades para todas las edades y refleja el compromiso del Ayuntamiento con nuestras tradiciones”, en una rueda de prensa en la que también participaron el concejal de Fiestas, Cayetano Jara, y la presidenta de la Junta Central Festera, Encarnita Rodríguez.

La representante de la Junta Central desgranó los actos de la jornada, que arrancará a las 10.00 horas con juegos infantiles en la Plaza de España, “una propuesta pensada para que los más pequeños disfruten de una mañana lúdica en un entorno familiar”.

A la misma hora dará comienzo el almuerzo popular, también en la Plaza de España, “que servirá como punto de encuentro y convivencia entre vecinos, festeros y visitantes hasta las 11.30 horas”, señaló.

Desfile de Comparsas

A las 12.00 horas, la fiesta se trasladará a las calles con el Desfile de las Comparsas de Moros y Cristianos, uno de los momentos más esperados del día, que permitirá disfrutar del colorido, la música y la esencia festera que caracteriza a esta fiesta benejucense. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, la jornada continuará con la Tardeada Festera en la Pista de la Zona Octava, evento que contará con las actuaciones de Situación Límite y DJ Piñero con un ambiente festivo y musical para cerrar el día.

Presentación del Medio Año Festero, con el alcalde y el concejal de Fiestas y la presidenta de la Junta Central / INFORMACIÓN

Programación variada

El concejal de Fiestas explicó que “hemos preparado una programación variada, que comienza con actividades infantiles, continúa con el desfile de Moros y Cristianos y culmina con música en directo y DJ, para que el Medio Año Festero se viva de forma intensa durante todo el día”. Jara ha señalado que “el objetivo es que la gente disfrute, participe y haga suyo este día tan especial”.

El alcalde destacó que “el Medio Año Festero es una jornada pensada para disfrutarla en la calle, para compartir y reforzar ese sentimiento de pueblo que nos une”, invitando asimismo “a vecinos y visitantes a que vengan a Benejúzar para sumarse a esta celebración”.