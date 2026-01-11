La familia de Henry Jiménez, desaparecido hace 7 años, reclama que se investigue al principal sospechoso

Familiares y allegados de Henry Alejandro Jiménez, el joven colombiano desaparecido hace ahora siete años, se concentraron este domingo en la plaza de la Constitución de Torrevieja en el aniversario de los hechos para reclamar a las autoridades policiales y el juzgado que mantengan la investigación para esclarecer el caso y que se haga justicia.

El 1 de enero pasado se cumplieron siete años de la desaparición de Henry Alejandro Jiménez Marín , un joven de 20 años al que se le perdió la pista el primer día de 2019 en Orihuela Costa.

Henry Jiménez, desaparecido hace siete años en Orihuela Costa / INFORMACIÓN

Aquella tarde Henry salió de trabajar y pasó la Nochevieja junto a un grupo de amigos, con los que compartía piso. Tenía que regresar al día siguiente a casa de su madre. No lo hizo. La Policía investiga "un hecho susceptible de constituir un delito de homicidio y lesiones", según asegura la familia, provocado por una presunta discusión.

Según mantuvo en el acto de recuerdo este domingo Teresa Ruso, allegada de la familia, las autoridades españolas emitieron una orden de busca y captura hace ahora más de un año contra un ciudadano islandés, identificado como la última persona que estuvo con Henry con vida y, siempre según mantiene su familia, presunto responsable de agredirle físicamente horas antes de su desaparición.

Antecedentes

Ruso aseguró que el sospechoso tiene antecedentes vinculados a situaciones irregulares en su domicilio, incluida supuestamente la muerte por sobredosis de un amigo.

Tras la orden judicial, el hombre ha permanecido prófugo, lo que ha complicado las pesquisas.

Según el relato de los concentrados este domingo, la jueza responsable del caso determinó que existen pruebas suficientes para considerar que Henry no desapareció voluntariamente, sino que fue víctima de un secuestro, según el término que empleó Ruso en sus declaraciones ante los medios de comunicación.

Reactivación

Ruso aseguró que la reactivación de la investigación, gracias a SOS Desaparecidos, hace ahora un año se debió a testimonios clave de testigos presentes la noche de los hechos, aunque no detalló su contenido.

Denunció además que, inicialmente, la policía no priorizó el caso "debido a rumores infundados difundidos por conocidos de Henry, quienes lo vincularon falsamente con actividades relacionadas con drogas".

"Era un chico excelente, y nada de eso se ha podido demostrar", enfatizó Ruso, quien exige que las autoridades intensifiquen la búsqueda a nivel internacional, al sospechar que el responsable podría haber huido de España.

Uno de los carteles que se distribuyó para encontrar a Henry Jiménez / INFORMACIÓN

Justicia

También mencionó -dijo que era algo que quería decir- que la atención mediática y policial sería mayor si la víctima fuera una mujer -en alusión a los protocolos de violencia de género- y no fuera inmigrante, pero centró su llamado en exigir justicia sin distinciones: "Pedimos que no dejen de buscarlo. Henry merece respuestas". La investigación continúa abierta, mientras familiares y personas que se han preocupado por esta desaparición presionan para que el caso no quede en la impunidad.