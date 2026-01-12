Avalancha de quejas de los colegios de Orihuela por la falta de mantenimiento

Los centros escolares de Orihuela están sobrepasados por la falta de mantenimiento, que se traduce en problemas a diario que sufre la comunidad educativa. Así se constata en la avalancha de escritos que ha recibido por registro el Ayuntamiento en el último mes. Una situación que se padece desde hace años, pero que está siendo más acusada por el incidente añadido con la calefacción, traspasando el hartazgo más allá de Educación hasta llegar el punto de mira a la propia Alcaldía.

Uno de los casos más llamativos es el del Número 20, el tercer colegio de la Costa, que presenta numerosas deficiencias sin haber cumplido aún un año de su puesta en marcha. La dirección del centro ha comunicado al Consistorio que el estado de las instalaciones supone un riesgo real para la seguridad del alumnado, exponiendo algunos ejemplos: pista polideportiva con grietas, con riesgo de caídas y lesiones; valla perimetral deteriorada, con malla suelta que compromete la privacidad y un poste en mal estado que podría volcar; ausencia de fuentes adecuadas -actualmente existen grifos con tuberías visibles, que los niños manipulan y rompen con facilidad, generando riesgo de accidentes-; papeleras rotas, imposibilitando su correcto vaciado y contribuyendo a la suciedad del patio, que está en mal estado y con suciedad acumulada, afectando a la higiene y salubridad; vallado del huerto roto, con clavos visibles, con riesgo de heridas graves y exceso de piedras en el patio, que provoca numerosos incidentes al ser utilizadas por el alumnado durante el recreo.

A todo ello se suma la falta de elementos de sombra en los espacios exteriores, especialmente en el patio donde el alumnado permanece durante los recreos y actividades al aire libre, una carencia que se agrava durante los meses de altas temperaturas, ya que expone a los niños y niñas a riesgos para la salud, tales como golpes de calor, lipotimias, mareos, deshidratación e incluso quemaduras por exposición solar prolongada.

"Dado que se trata de menores de edad, muchos de ellos de corta edad y con menor capacidad para identificar síntomas de riesgo, consideramos que esta situación supone una falta de condiciones básicas de seguridad y bienestar, afectando directamente al desarrollo normal de la jornada escolar y al derecho del alumnado a un entorno educativo seguro", incide el escrito.

Riesgos

"Todas estas deficiencias ponen en peligro la integridad física de los niños y niñas", concluye. En este sentido, el centro deja constancia de que ha actuado "con responsabilidad, prudencia y dentro de sus competencias, documentando los hechos y tratando de minimizar las consecuencias", pero "la persistencia de estas situaciones y la falta de soluciones estructurales hacen imposible seguir asumiendo esta carga sin apoyo institucional".

Por ello, solicita al Ayuntamiento que adopte medidas urgentes y eficaces, porque "en caso de que estas situaciones deriven en perjuicios para el alumnado, el centro habrá agotado todas sus vías de actuación, por lo que la responsabilidad recaerá en la Administración competente".

Reunión

Las carencias se hacen patentes en todo el municipio hasta el punto de que la dirección del CEIP Virgen de los Desamparados ha pedido una reunión con todos los equipos directivos de los colegios para tratar el estado del mantenimiento, como ya se hizo a principios del año pasado, cuando el concejal de Educación, Vicente Pina, manifestó a este periódico que el nuevo contrato, el primero que habrá de estas características, tendrá un presupuesto que rondará el millón de euros, según las estimaciones. La intención entonces era que estuviera en funcionamiento en el último cuatrimestre del año, algo que no se ha producido.

Ese mismo colegio también ha solicitado, una vez más, la poda y retirada de ramas en diferentes zonas de la escuela -sobre todo en Infantil- que atenta contra la seguridad del alumnado, una actuación que, recalca, se lleva reclamando desde junio de 2024 sin obtener respuesta.

Las familias del colegio Miguel Hernández y Andrés Manjón también han enviado sendos escritos para subrayar que los centros presentan numerosas incidencias sin resolver, acumuladas durante meses o años, relacionadas con fontanería, electricidad, albañilería, carpintería, climatización y otras tareas básicas, lo que -argumentan- supone un incumplimiento de las obligaciones municipales en materia de mantenimiento de instalaciones educativas. Así, solicitan una reunión con la concejalía y la puesta en marcha de un plan de mantenimiento municipal, con calendario, responsables claros y tiempos máximos de respuesta.

Goteras

Las quejas se reproducen en otros centros con desperfectos en los suelos y puertas rotas, como en el de Hurchillo, solicitud de fontanero y electricista en el CEIP Nuestra Señora de Monserrate de Molins o incluso hasta tres escritos por desperfectos en el Centro de Educación Especial Antonio Sequeros, incluyendo unas losetas hinchadas por la dana que impiden el correcto funcionamiento de la puerta.

Las copiosas lluvias de mediados de diciembre también se han dejado notar en forma de goteras en el colegio de Hurchillo, donde el agua también está deteriorando la zona en obras -paralizadas desde febrero de 2023-, así como aulas inundadas en el Villar Palasí y en el Virgen de la Puerta, donde hay humedades y hasta una parte del techo que se ha desprendido, además de numerosas persianas rotas que no se han arreglado desde septiembre.