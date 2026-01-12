TORREVIEJA
El Ayuntamiento de Torrevieja reconoce a Maribel González Bautista con su galardón anual a los profesionales de los medios de comunicación
La junta de portavoces por unanimidad reconoce la labor de la operadora de cámara, reportera gráfica y editora ligada a TVT desde 1998
La junta de portavoces del Ayuntamiento de Torrevieja ha acordado por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Torrevieja (PP, PSOE, Vox y Sueña Torrevieja) otorgar a Maribel González Bautista el reconocimiento al profesional de los Medios de Comunicación Local 2025, que este año cumple su cuarta edición. Los tres anteriores galardonados fueron Yolanda Álvarez Amorós (Televisión Torrevieja - TVT), Iñaki Isidro Sánchez (Onda Azul Torrevieja) y Francisco Reyes Prieto Pérez (Semanario Vista Alegre).
Una labor de tres décadas
Maribel González Bautista trabaja en Televisión Torrevieja (TVT) desde el año 1998, como operadora de cámara y editora. Gran parte de su trayectoria profesional ha estado vinculada a los servicios informativos de esa casa, aunque también ha sido responsable de edición de muchos otros programas divulgativos a lo largo de los casi 30 años que lleva en TVT. Además, Maribel González cubre desde sus inicios habitualmente junto a las redactoras de TVT las ruedas de prensa que se desarrollan tanto por los distintos concejales del equipo de Gobierno como de los partidos de la oposición representados en el Ayuntamiento de Torrevieja.
Maribel es una gran profesional que se implica en su trabajo y que, además, ha mostrado en todo momento su simpatía, respeto y educación con todos y cada uno de los ediles que han formado y forman parte de la corporación municipal en el consistorio torrevejense.
Cena del patrón
Por todo ello ha sido reconocida con el premio “Profesional de los Medios de Comunicación Local 2025”, que será entregado el miércoles, 28 de enero, en la tradicional cena que organiza la prensa local para reconocer a los premios “Salmonete”, “Rascasa” y "Salero", que este año han recaído en Bárbara Solor (portavoz del PSOE), Aida Teresa Llora (concejala del PSOE) y Jesucristo Riquelme, director de la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Torrevieja, respectivamente. Una cena que suele convocarse en torno al día del patrón de la profesión, San Francisco de Sales.
- El río Segura se llena de espuma por el vertido de aguas residuales de municipios ribereños de Murcia y Alicante
- La Audiencia Nacional exime al Estado de indemnizar a una familia por la pérdida de su casa en la dana de 2019 al calificarla de episodio 'excepcional
- El PSOE anuncia en el pleno que llevará al juzgado al equipo de gobierno de Torrevieja por 'perdonar' 160.000 euros de derechos de autor a la empresa de Cultura
- Leroy Merlín recurre en el juzgado por segunda vez la licencia del Ayuntamiento de Torrevieja a la tienda de Bauhaus
- La borrasca Francis obliga a Torrevieja, Orihuela y Villena a posponer sus cabalgatas al martes
- Cuando la laguna de La Mata iba a ser el mayor embalse de la cuenca del Segura
- La plaza de Capdepont del centro de Torrevieja tiene las horas contadas
- El TSJCV rechaza el último recurso de los vecinos y avala la reapertura del paseo de Cabo Roig-La Caleta en Orihuela Costa