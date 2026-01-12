El Ayuntamiento de Torrevieja reconoce a Maribel González Bautista con su galardón anual a los profesionales de los medios de comunicación

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Torrevieja ha acordado por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Torrevieja (PP, PSOE, Vox y Sueña Torrevieja) otorgar a Maribel González Bautista el reconocimiento al profesional de los Medios de Comunicación Local 2025, que este año cumple su cuarta edición. Los tres anteriores galardonados fueron Yolanda Álvarez Amorós (Televisión Torrevieja - TVT), Iñaki Isidro Sánchez (Onda Azul Torrevieja) y Francisco Reyes Prieto Pérez (Semanario Vista Alegre).

Una labor de tres décadas

Maribel González Bautista trabaja en Televisión Torrevieja (TVT) desde el año 1998, como operadora de cámara y editora. Gran parte de su trayectoria profesional ha estado vinculada a los servicios informativos de esa casa, aunque también ha sido responsable de edición de muchos otros programas divulgativos a lo largo de los casi 30 años que lleva en TVT. Además, Maribel González cubre desde sus inicios habitualmente junto a las redactoras de TVT las ruedas de prensa que se desarrollan tanto por los distintos concejales del equipo de Gobierno como de los partidos de la oposición representados en el Ayuntamiento de Torrevieja.

Maribel González Bautista, reconocida como profesional de los medios de comunicación por el Ayuntamiento de Torrevieja / INFORMACIÓN

Maribel es una gran profesional que se implica en su trabajo y que, además, ha mostrado en todo momento su simpatía, respeto y educación con todos y cada uno de los ediles que han formado y forman parte de la corporación municipal en el consistorio torrevejense.

Cena del patrón

Por todo ello ha sido reconocida con el premio “Profesional de los Medios de Comunicación Local 2025”, que será entregado el miércoles, 28 de enero, en la tradicional cena que organiza la prensa local para reconocer a los premios “Salmonete”, “Rascasa” y "Salero", que este año han recaído en Bárbara Solor (portavoz del PSOE), Aida Teresa Llora (concejala del PSOE) y Jesucristo Riquelme, director de la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Torrevieja, respectivamente. Una cena que suele convocarse en torno al día del patrón de la profesión, San Francisco de Sales.