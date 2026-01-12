Hallan a un hombre fallecido en el patio municipal del antiguo parvulario de las monjas de Torrevieja

Agentes de la Policía Local de Torrevieja hallaron esta mañana de lunes, tras recibir una llamada de funcionarios municipales, el cuerpo sin vida de un hombre en el patio del antiguo parvulario de las monjas, dependencias municipales situadas en la calle Blasco Ibáñez. Tras el hallazgo, que se ha producido sobre las diez de la mañana, se han trasladado al lugar servicios sanitarios, que solo han podido comprobar el fallecimiento, y agentes de la Guardia Civil del puesto principal de Torrevieja.

Persona sin hogar

El cadáver corresponde a una persona sin hogar, que empleaba el patio para dormir. Era conocido por los vecinos del barrio en los últimos meses por acceder al edificio (de propiedad municipal) saltando la valla.

El Ayuntamiento había tapiado hace unas semanas todas las instalaciones interiores como medida preventiva para impedir cualquier acceso a unas dependencias que en algunas zonas presentan un estado ruinoso. La persona que ha sido encontrada sin vida saltaba la valla, tal y como han explicado a INFORMACIÓN residentes en la zona, y estaba empleando el patio al aire libre para cobijarse, también durante las últimas jornadas en las que el termómetro ha oscilado entre los seis y los nueve grados de mínima en Torrevieja.

Policía Judicial

Poco después acudieron al lugar agentes de la Policía Judicial del puesto de la Guardia Civil de Torrevieja para investigar las circunstancias en las que se ha producido la muerte, en un principio, sin detectar signos de violencia.

Calle en la que se ha producido el hallazgo del cadáver / D. Pamies

Fuentes cercanas a los hechos señalan que el hombre podría estar fallecido varios días en función de los signos de degradación que presentaba el cuerpo. Sobre las 14 horas una especialista forense tras llevar a cabo una inspección del cuerpo y el patio en el que se encontró el cuerpo de esta persona, autorizó el levantamiento del cadáver al servicio funerario judicial de la Generalitat Valenciana.

La alerta a la Policía Local la han dado técnicos del Ayuntamiento de Torrevieja que se encontraban inspeccionando desde primera hora las dependencias de la que fue antigua residencia de ancianos de las hermanas carmelitas (y antes colegio), conocidas popularmente en Torrevieja como "las monjas", que muy pronto va a ser demolido para albergar un centro de innovación y empresas.

Inspección de técnicos

La inspección se estaba realizando con el doble objetivo de indicar qué materiales y elementos concretos de la fachada y del edificio se deberían rescatar para incorporarlas al nuevo edificio como elementos patrimoniales de interés, como la rejería o algunos suelos hidráulicos, dado que el edificio se demuele por completo.

En el patio al aire libre se encontraban entre otros elementos un sofá, unas gradas empleadas como lugar de ensayo de un coro local y un banco. El patio está cubierto por tabaqueras, vegetación típica de zonas abandonadas y escombro.

El cuerpo del hombre estaba tumbado al fondo del patio, junto a la pared, en la zona opuesta a la entrada y valla de acceso, por lo que se habría descartado una muerte por una caída accidental al subir o bajar ese vallado.

D. Pamies

Hace algo más de un año se produjo la muerte de otra persona en el interior de otras dependencias municipales. En aquel caso tras una pelea entre personas que ocupaban un edificio abandonado en las Eras de la Sal, que fue derribado el pasado verano.