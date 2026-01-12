Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las obras de la XVII edición del Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía permanecen "secuestradas"

El Ayuntamiento sigue sin resolver el certamen tras la ruptura de la editorial en octubre de 2024 por el rechazo del bipartito a anular los sumarios franquistas que condenaron a muerte a Miguel Hernández

Retrato de Miguel Hernández en la Casa Museo del autor en Orihuela

Retrato de Miguel Hernández en la Casa Museo del autor en Orihuela / Tony Sevilla

Loreto Mármol

Loreto Mármol

La decisión del gobierno municipal de PP y Vox de rechazar la petición de la familia de Miguel Hernández para que se anularan los sumarios franquistas que lo condenaron a muerte tuvo consecuencias como que la editorial Kalandraka rompiera su relación con el Ayuntamiento, tras 16 años ininterrumpidos, en la organización con la Concejalía de Educación del Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niñas y Niños.

Hace justo un año, el concejal Vicente Pina aseguró en el pleno de enero que pronto habría noticias sobre su recuperación. Sin embargo, aún no se ha producido ni tampoco se ha cerrado el capítulo, puesto que los autores que se presentaron al certamen.

El anuncio se produjo a principios de octubre de 2024, sin que llegara a fallarse la XVII edición -según lo previsto- a finales de ese mismo mes, coincidiendo con el Octubre Hernandiano y el nacimiento del poeta, que convocó 164 obras, que permanecen "secuestradas".

Al no haberse cerrado administrativamente la última edición, se encuentran en el limbo y los autores siguen sin respuesta sobre el destino de sus obras. Este periódico ha preguntado al equipo de gobierno sobre las alternativas, proyecto y plazos sobre esta cuestión, sin obtener contestación.

Trayectoria

Kalandraka, referente en literatura infantil, participó desde 2008 en el premio, publicando las obras ganadoras y proyectándolas al mercado nacional e internacional. Desde entonces se habían publicado cerca de 40 títulos que conforman la colección "Orihuela", unos 110.000 libros en el mundo con el nombre de la ciudad.

El certamen se había convertido en un referente de las letras iberoamericanas, con cientos de obras llegadas desde numerosos países. Los poemarios premiados, distinguidos con los principales reconocimientos por su calidad literaria y editorial, fueron embajadores de la ciudad natal de Miguel Hernández y del poeta del pueblo en todo el mundo. 

Vinilos

De momento, la ciudad ha perdido esta iniciativa de carácter educativo y cultural, con la finalidad de fomentar el interés por la lectura, la creación literaria en general y la poesía para niños en particular, por una decisión política del bipartito que coincidió también con la sustitución de los vinilos del Rincón Hernandiano, cambiando las imágenes colocadas desde 2012 y relacionadas con la identidad republicana y el compromiso social del poeta por otras más edulcoradas y turísticas por decisión de la Concejalía de Cultura, en manos de Vox.

Noticias relacionadas y más

El pleno de diciembre volvió a aprobar una moción para su restitución. En la sesión plenaria, Vox se volvió a quedar solo rechazando la iniciativa para que se vuelvan a colocar los originalesComo ocurrió hace un añosu socio de gobierno se abstuvo, posibilitando así la aprobación de una moción conjunta presentada por el PSOE y Cambiemos.

