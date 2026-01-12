Las obras de la XVII edición del Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía permanecen "secuestradas"

La decisión del gobierno municipal de PP y Vox de rechazar la petición de la familia de Miguel Hernández para que se anularan los sumarios franquistas que lo condenaron a muerte tuvo consecuencias como que la editorial Kalandraka rompiera su relación con el Ayuntamiento, tras 16 años ininterrumpidos, en la organización con la Concejalía de Educación del Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niñas y Niños.

Hace justo un año, el concejal Vicente Pina aseguró en el pleno de enero que pronto habría noticias sobre su recuperación. Sin embargo, aún no se ha producido ni tampoco se ha cerrado el capítulo, puesto que los autores que se presentaron al certamen.

El anuncio se produjo a principios de octubre de 2024, sin que llegara a fallarse la XVII edición -según lo previsto- a finales de ese mismo mes, coincidiendo con el Octubre Hernandiano y el nacimiento del poeta, que convocó 164 obras, que permanecen "secuestradas".

Al no haberse cerrado administrativamente la última edición, se encuentran en el limbo y los autores siguen sin respuesta sobre el destino de sus obras. Este periódico ha preguntado al equipo de gobierno sobre las alternativas, proyecto y plazos sobre esta cuestión, sin obtener contestación.

Trayectoria

Kalandraka, referente en literatura infantil, participó desde 2008 en el premio, publicando las obras ganadoras y proyectándolas al mercado nacional e internacional. Desde entonces se habían publicado cerca de 40 títulos que conforman la colección "Orihuela", unos 110.000 libros en el mundo con el nombre de la ciudad.

El certamen se había convertido en un referente de las letras iberoamericanas, con cientos de obras llegadas desde numerosos países. Los poemarios premiados, distinguidos con los principales reconocimientos por su calidad literaria y editorial, fueron embajadores de la ciudad natal de Miguel Hernández y del poeta del pueblo en todo el mundo.

Vinilos

De momento, la ciudad ha perdido esta iniciativa de carácter educativo y cultural, con la finalidad de fomentar el interés por la lectura, la creación literaria en general y la poesía para niños en particular, por una decisión política del bipartito que coincidió también con la sustitución de los vinilos del Rincón Hernandiano, cambiando las imágenes colocadas desde 2012 y relacionadas con la identidad republicana y el compromiso social del poeta por otras más edulcoradas y turísticas por decisión de la Concejalía de Cultura, en manos de Vox.