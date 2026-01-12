Orihuela exige a los operadores que retiren el enjambre de cables que reina en las fachadas del casco histórico

Un enjambre de cable aéreo reina en numerosos edificios del casco urbano de Orihuela. Tras varios años sin un control adecuado sobre la instalación del cableado de servicios de comunicación, forman parte del paisaje con una estampa a la que ya se han acostumbrado los oriolanos, aunque eso no evita que sea objeto de numerosas quejas vecinales por su exceso no solo en las fachadas de inmuebles privados, sino también en los públicos y en el vuelo de la propia vía, incluso en pleno centro histórico, que es Bien de Interés Cultural, porque degrada la imagen de la ciudad y por una cuestión de seguridad. Hasta es habitual que haya que levantar la maraña de cables al paso de alguna que otra procesión en la Semana Santa oriolana, declarada de Interés Turístico Internacional.

Algo que igualmente se hace patente en otras zonas del municipio, principalmente en las pedanías, donde el soterramiento de cableados es inexistente.

El bipartito de PP y Vox ha reconocido que es un problema que hay que abordar. El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, ha manifestado que el Ayuntamiento está requiriendo a las compañías que los retiren, aunque descarta elaborar una ordenanza municipal que regule la correcta integración urbana de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, reordenando o eliminando los cableados urbanos que muchas operadoras han venido y vienen instalando muchas veces de manera lesiva para los intereses de los vecinos y para la imagen urbana, y de manera descontrolada desde la Administración local.

Tampoco se contempla emplear medios propios ni incluir en los próximos presupuestos, de 2026, aún pendientes, una partida específica para ello ni para realizar una auditoría de los cableados urbanos existentes en zonas urbanas del municipio, para su inventario, reordenación y, en su caso, posible eliminación cuando proceda, sino que el Consistorio está exigiendo a las compañías que realicen ese inventario.

Cableado en el casco histórico oriolano / Información

El edil también ha destacado que en las recientes rehabilitaciones de los antiguos juzgados, el Palacio de Rubalcava y la antigua Caja de Monserrate o la reforma de El Paseo ya se han retirado los cables, al mismo tiempo que ha asegurado que en las licencias de nuevas construcciones ya se exige el soterramiento.

Un asunto persistente que ya llevó el PSOE a un pleno en 2016 y 2021, cuando además se aprobó la propuesta, lo mismo que ocurrió en septiembre de 2022 de la mano de Vox, también saliendo adelante, y que Ciudadanos volvió a sacar a relucir en la última sesión plenaria, con la oposición entonces del equipo de gobierno.

Incluso, en 2017, el Consistorio paralizó la instalación de la fibra óptica e incoó expedientes de disciplina urbanística a tres empresas del sector de las telecomunicaciones al considerar que se trata de un espacio que está protegido mediante el Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico, ya que el cableado estaba siendo dispuesto a través de las fachadas de edificios particulares, muchos de ellos centenarios, lo que había generado además quejas entre los propietarios.

Interés general

Ya entonces se constató una laguna legal en la Ley de Telecomunicaciones, que considera que es un servicio de interés general, puesto que estas infraestructuras obedecen a necesidades técnicas y de comunicación, aunque su proliferación y presencia siguen generando desafíos desde el punto de vista estético, patrimonial y jurídico.

De hecho, la normativa establecía en 2022 expresamente el derecho de los ciudadanos a acceder a redes de comunicación de alta velocidad, lo que otorga a los operadores un derecho de paso para realizar las instalaciones necesarias, incluso en fachadas de particulares, siempre que no exista una canalización subterránea o una alternativa viable.

Sin embargo, todo ello no da un poder ilimitado a los operadores, dado que la propia ley señala que la instalación por fachadas no podrá realizarse en casos justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad pública.

En este sentido, es fundamental la existencia de normas municipales que regulen la excesiva presencia de marañas de cables, algo que en Orihuela se da en algunas referencias normativas dispersas y ocasionales, aunque suficientes para el edil de Urbanismo.

Desfasados

En muchos casos hay cableados que actualmente no tienen servicio alguno, pero que nunca han sido retirados por quienes los instaló en su momento, y sin que los servicios municipales tengan conocimiento real de qué servicio prestan.

En esta línea, el Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una proposición no de ley, a iniciativa del grupo socialista, para instar al Gobierno a estudiar la modificación de la normativa actual para obligar a las empresas a retirar el cableado obsoleto que ya no se utiliza, con el objetivo de mejorar el aspecto y la seguridad de las ciudades, facilitar la instalación de nuevas infraestructuras y promover el reciclaje de materiales.

Todo ello, en opinión de Ruiz, acabará con el problema, aunque para otros son medidas insuficientes que no terminarán con la telaraña de cables por las fachadas de una ciudad monumental, cerca de monumentos y museos, manteniendo la contaminación visual y perpetuando un atentado contra el patrimonio, en un casco histórico que goza de unas singularidades que hay que conservar.