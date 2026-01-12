Torrevieja reconoce a "La Mar de Bien" como tenedor de oro 2026 y celebra el medio siglo de la Asociación de Hostelería

El Auditorio Internacional de Torrevieja acogerá el viernes 27 de febrero la tradicional Cena de Hermandad “Tenedores de Oro”, una edición especialmente emotiva al coincidir con el 50 aniversario de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC). Un evento que reunirá a los galardonados de este año, cuyos premios reflejan "no solo excelencia, sino historias de dedicación y arraigo en la ciudad", tal y como se destacó en la presentación de los galardones de este año en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la presencia del presidente de la AEHTC, la más veterana del sector en la Comunidad Valenciana, José Ignacio Pastor; el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón; y la concejala de Turismo y Hostelería, Rosario Martínez Chazarra, además de los representantes de los establecimientos reconocidos.

Tenedor de oro

El Tenedor de Oro 2026, máximo galardón de la AEHTC, ha recaído en Restaurante La Mar de Bien, un espacio que ha marcado la gastronomía local con logros como su victoria en "Croqueteando por Torrevieja", su triunfo con la tapa tradicional en "Nos Vamos de Tapas" y su representación de la ciudad en la Mitjor Tapeta del Món. Detrás de este éxito está Daria Macan, su propietaria, quien fusiona recetas de raíz con innovación, apostando por productos de proximidad y una visión que ha convertido su local en un referente comarcal, según destaca la asociación.

Hospitality

Junto a este reconocimiento, el Hospitality 2026 ha destacado al Hotel Torrejoven, un establecimiento histórico que, desde sus inicios, ha sido pilar del turismo en la Vega Baja. Su constante apuesta por la calidad y su adaptación a las demandas de los visitantes lo sitúan como un ejemplo de resiliencia y profesionalidad en un sector en constante evolución, con más de 30 años de historia, al sur del casco urbano de Torrevieja.

Bandeja de Plata

La Bandeja de Plata 2026 reconoce la Mini Golf Las Salinas, un rincón familiar que este año celebra 40 años de historia. Más que un espacio de ocio, este local ha tejido memorias generacionales, combinando juegos, primero en las Eras de la Sal, ahora con gastronomía y un ambiente que refleja la esencia acogedora de Torrevieja.

Chef del Año

En la cocina, el título de Chef del Año 2026 (período 2025) reconoce el trabajo de Ángel González Martos, también del restaurante La Mar de Bien, cuya creatividad y dominio técnico han redefinido propuestas culinarias en la ciudad. Su influencia trasciende fogones: forma parte de esa nueva generación que mira al futuro sin olvidar las raíces, impulsando colaboraciones y eventos que enriquecen el ecosistema gastronómico local.

Socio de honor

El Socio de Honor 2026, Tomás A. Arenas Mercader, encarna el legado de la hostelería torrevejense. Con medio siglo al frente de su negocio y una trayectoria vinculada a la AEHTC -donde fue presidente en mandatos anteriores-, Arenas simboliza, según el colectivo de hostelería local, el compromiso colectivo. Su figura, clave en la construcción de una asociación que hoy celebra 50 años, refleja cómo la dedicación individual puede transformar un sector entero.

Empresa 2026

Cierra el listado de distinciones la Placa de Reconocimiento Empresa 2026, entregada a Makro por su labor como aliado estratégico de la hostelería local. Su apoyo constante a iniciativas de la AEHTC y su cercanía con los asociados demuestran que, más allá de lo comercial, existe un vínculo sólido que fortalece a toda la comunidad hostelera.

Un momento de la presentación de los galardones en el salón de plenos del Ayuntamiento de Torrevieja / D. Pamies

Tradición e innovación

José Ignacio Pastor Pérez, presidente de la AEHTC, que cuenta con más de 160 negocios asociados, destacó cómo cada premio refleja “el alma de nuestra hostelería: tradición, innovación y amor por Torrevieja”.

Eduardo Dolón felicitó a los galardonados: “Sois quienes día a día ponen a Torrevieja en el mapa. Vuestro esfuerzo y pasión son la esencia de nuestro turismo”. Dolón también quiso reconocer el medio siglo de vida de la AEHTC: “No es fácil mantenerse relevante 50 años, pero esta asociación lo ha logrado gracias a su visión y unidad”. Tanto Pastor como Dolón remarcaron que Ayuntamiento y AEHTC han estado trabajando para que este año el aniversario deje huella en una celebración con más de 450 invitados.

Rosario Martínez, por su parte, elogió la coherencia de los premios: “En un año tan simbólico, la AEHTC ha sabido honrar tanto a los nuevos talentos como a quienes llevan décadas cuidando nuestra identidad hostelera”.

La AEHTC cierra así una edición histórica de sus premios, recordando que detrás de cada distinción hay historias de esfuerzo, familia y amor por un sector, con más de 600 negocios, que sigue siendo uno de los pilares de la economía local.