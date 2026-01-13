Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El algodón brota de nuevo en el Palmeral de Orihuela

La empresa que gestiona el histórico espacio verde forma parte de la Red Europea de Jardines Históricos recupera un cultivo tradicional que entró en declive en los años 60

El Palmeral oriolano es el segundo más grande de Europa, con 600.000 metros cuadrados

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El Palmeral de Orihuela ha recuperado el cultivo del algodón con una pequeña plantación que enriquece el contexto histórico de este parque urbano que forma parte de la Red Europea de Jardines Históricos. La empresa que gestiona esta zona verde desde 2021 -Actúa- pone así en valor esta modalidad agrícola tradicional con el objetivo de transmitirla a las generaciones actuales y reconstruir con la mayor fidelidad posible la integridad del Palmeral oriolano.

El Palmeral de Orihuela es un ejemplo de agricultura tradicional de origen andalusí que se basa en el aprovechamiento del agua y del suelo mediante tres estratos de cultivo. En el primero, las palmeras datileras proporcionan sombra, frutos y protección frente al sol, creando un microclima más húmedo, una función natural especialmente valiosa en el contexto actual de aumento de las temperaturas y descenso de las precipitaciones.

Parcela en la que alumnos del IES El Palmeral y técnicos han plantado algodón

En el segundo estrato, se cultivaban árboles frutales como granados, higueras y naranjos, que daban fruta y reforzaban la sombra. Y el tercero estaba formado por cultivos de huerta, como cereal o algodón, que aprovechaban la humedad del suelo.

El cultivo del algodón se introdujo de forma más sistemática en la Vega Baja del Segura en el siglo XIX de forma complementaria a otros como el cáñamo, el maíz y diferentes variedades de hortalizas. El algodón fue durante décadas un cultivo tradicional muy importante en esta comarca del sur de la provincia de Alicante, especialmente desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Durante la posguerra se fomentó su aprovechamiento, pero entró en declive en la década de los años 60 y 70.

La recuperación simbólica del algodón forma parte de las buenas prácticas de conservación activa y gestión sostenible que desarrolla Actúa para garantizar el buen estado y conservación del Palmeral de Orihuela frente al cambio climático y otras amenazas. Declarado Paraje Pintoresco y Bien de Interés Cultural (BIC), es el segundo palmeral más importante de Europa con una extensión de 600.000 metros cuadrados y más de 9.000 ejemplares.

