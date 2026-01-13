Las arcas municipales ingresarán el doble con el Mercado Medieval de Orihuela

Orihuela se prepara para uno de sus eventos más esperados, con permiso de la Semana Santa y los Moros y Cristianos: el Mercado Medieval, con tres días de fiesta en un escenario emblemático como es su casco histórico en los que la ciudad conectará con las raíces de sus tres culturas.

Con más de 300 paradas de artesanía y alimentación, tabernas, talleres de antiguos oficios, compañías de música, teatro y animación, es la recreación medieval más importante de la Comunidad Valenciana y una de las más relevantes de España.

La empresa que se ha hecho con el contrato para su organización es La Fragua de Vulcano-Espectáculos AMB Producciones, que ofertó al Ayuntamiento un canon de 24.000 euros, lo que supone que el Consistorio ingresará en sus arcas municipales el doble que el año pasado, cuando la misma mercantil resultó adjudicataria con 12.280 euros, en ambos casos sobre un precio de salida de 2.284 euros.

Según el estudio económico que acompaña al expediente, el coste estimado de la celebración asciende a 118.096 euros, mientras que los ingresos mínimos previstos alcanzan los 133.100 euros.

Fechas

Como es tradición, se celebrará el primer fin de semana de febrero, desde el viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero. Así estaba previsto también el año pasado, como avanzó la propia Concejalía de Festividades, que luego pospuso la fecha a marzo por no llegar a tiempo la licitación.

En esta ocasión, para curarse en salud, el Consistorio licitó el contrato con más antelación que nunca, el pasado mes de agosto. Además, con posibilidad de prórroga para 2027 y 2028 para garantizar la calidad y continuidad del evento, sin que suponga gasto para el presupuesto municipal, ya que se trata de un contrato con canon, en el que la empresa adjudicataria paga por la explotación del evento y asume todos los costes de organización.

Polémica

La pasada edición, en la que se cumplían 25 años consolidándose como uno de los más grandes de España, no estuvo exenta de polémica, por el retraso en la celebración y porque la otra empresa que se presentó al concurso -la Asociación para la Artesanía y el Arte PiramideArt- recurrió el procedimiento por presuntas irregularidades en la adjudicación, un recurso que finalmente el Ayuntamiento rechazó.

La Fragua ya organizó en 2024 y 2025 este emblemático evento del calendario cultural y festivo del municipio, que atrae cada año a miles de visitantes y contribuye a dinamizar la actividad comercial y turística de la localidad. En ambas ocasiones, PiramideArt remitió al Consistorio un completo informe con más de 40 supuestos incumplimientos del contrato por parte de la adjudicataria, llegando la Administración local a abrir un expediente sin que se llegaran a imponer sanciones.