El Ayuntamiento de Orihuela se iluminará 20 veces al año por una causa sanitaria 

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Sanidad, ha adjudicado por 8.712 euros a la empresa Sanymoya el contrato que permite poner en marcha un programa anual de iluminación de la fachada de la casa consistorial, en el Palacio del Marqués de Arneva, destinado a dar visibilidad pública a las principales causas sociales y sanitarias, así como a reforzar la concienciación, la prevención y el apoyo institucional a colectivos y pacientes.

La ciudad contará así por primera vez con una planificación que permitirá iluminar el edificio hasta en 20 fechas del calendario internacional, relacionadas con enfermedades, salud mental, discapacidad, duelo y promoción de hábitos saludables.

Cada una de estas causas se representará mediante colores específicos que permitirán identificar visualmente la temática de cada jornada y reforzar su impacto en la ciudadanía.

El contrato incluye la instalación, mantenimiento y retirada de un sistema profesional de iluminación arquitectónica compuesto por luminarias LED de alta eficiencia, especialmente diseñadas para exteriores y para edificios históricos.

Horario

La iluminación se distribuirá de forma homogénea sobre los principales elementos arquitectónicos de la fachada y se activará automáticamente desde las 18 horas hasta la medianoche en cada una de las fechas conmemorativas, garantizando tanto la visibilidad como el respeto al edificio y la seguridad de peatones y vehículos.

La concejala de Sanidad, Irene Celdrán, ha señalado que "este programa supone un paso importante para que días destacados estén presentes de forma visible en el espacio público durante todo el año, no solo en momentos puntuales". Según la edil, "cada una de estas fechas representa a miles de personas, familias y asociaciones. Iluminar el Ayuntamiento es una forma de reconocerlas, de acompañarlas y de decirles que Orihuela está con ellas".