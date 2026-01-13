La CHS descarta que el vertido de contaminantes causara las espumas que cubrieron 25 kilómetros del río Segura tras las lluvias

La Confederación Hidrográfica del Segura asegura que "no hay constancia de ningún vertido llevado a cabo en la Vega Baja" el pasado cinco y seis de diciembre, jornadas en las que la ribera del río Segura se llenó de espumas coincidiendo con la crecida del volumen de agua provocada por las lluvias.

Propiedades tensoactivas

Según han indicado a INFORMACIÓN fuentes del organismo de la gestión de la cuenca hidrográfica "la presencia de espumas podría deberse al arrastre producido por el desembalse de Santomera y las lluvias acontecidas, produciendo un lavado de superficie, arrastrando materia orgánica, sedimentos y lodos con propiedades tensoactivas que, al batirse el agua (por rápidos en el río, obstáculos o azudes) generan espumas".

Cebas

"No obstante", matiza el organismo de cuenca "y dentro del marco de colaboración iniciado en abril de 2025 con el Centro de Edafología y Biología Aplicada (CEBAS), para el estudio de la influencia de las distintas causas que pueden generar espumas", se han tomado muestras en los puntos donde se ha producido la aparición de espumas y actualmente se están analizando algunos parámetros por el laboratorio de la CHS. Esta esas muestras enviarán al CEBAS, que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Innovación, para completar los análisis con otros parámetros más específicos.

Cambiemos

Por su parte, Cambiemos Orihuela, a través del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, ha formulado varias preguntas a la Confederación Hidrográfica del Segura, sobre los vertidos y la espuma que aparecieron en el cauce urbano la pasada semana. Desde ambas formaciones, se solicita información a la Confederación, para esclarecer de dónde proceden esos vertidos, conocer si la Confederación va a tomar medidas contra las empresas, entidades o corporaciones locales, responsables de dichos vertidos y finalmente, si se va a extender el sistema de estaciones de control de calidad de aguas hasta Guardamar.

Episodio de aparición de espumas en el río Segura a su paso por Orihuela, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

La portavoz de Cambiemos Orihuela, Leticia Pertegal, afirma que “siempre que hay un episodio de lluvias de una intensidad media-alta en la Vega Media del Segura, aparecen en el cauce urbano de Orihuela las aguas llenas de espuma, que son vertidos procedentes de la vecina Región de Murcia. Esto es recurrente con estos episodios y no podemos seguir consintiendo que cada vez que esto sucede, el agua llegue a Orihuela contaminada, con el riesgo que eso conlleva para el propio ecosistema del Río Segura y para la población”.

A través del Diputado en el Congreso, Txema Guijarro, Cambiemos Orihuela ha formulado estas tres preguntas, con la finalidad de que se esclarezca lo sucedido con estos vertidos, conocer si se van a tomar medidas y si se van a implementar las estaciones de control de calidad de las aguas del Segura hasta Guardamar del Segura.

Preguntas

Sumar preguntará si se ha determinado "ya el origen de los vertidos que produjeron la aparición de espuma blanca en el cauce del río Segura a su paso por la Vega Baja entre los días 6 y 7 de enero", qué medidas tomará la CHS contra las empresas, entidades o corporaciones locales, responsables de dichos vertidos y si tiene prevista la Confederación, como exige el Juzgado Privativo de Aguas de Rojales, extender el sistema de estaciones de control de calidad del agua al último tramo de cuenca del río entre Almoradí y Guardamar del Segura.

Saica

El Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas (SAICA) cuenta -solo desde 2020- con dos estaciones de alerta activas en la Vega Baja. Una en el azud de Los Huertos, aguas abajo de las Norias Gemelas, y otra en Orihuela. La ubicada en Benejúzar está sin uso por falta de suministro eléctrico, según admite la propia CHS. Lo que supone que lo largo de más de 25 kilómetros hasta la desembocadura, en el punto en el que el río recibe más aportaciones del sistema de riego y otras como las derivadas de las depuradoras, la CHS carece de control en tiempo real de la calidad de las aguas del río y debe limitarse a las tomas de muestras.

Espumas en el cauce urbano del Segura a su paso por Rojales, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

En las estaciones se analiza continuamente una serie de parámetros básicos representativos de la calidad de las aguas como temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, amonio, materia orgánica, nitratos y fosfatos. Según la CHS los parámetros son muy sensibles a las alteraciones que puede experimentar la calidad del agua, tanto por causas naturales como por otras fuentes de contaminación y alguno de ellos muestra alteraciones desde aguas arriba de Orihuela de forma casi permanente como la presencia de ozono, la turbidez y la conductividad. Por ejemplo, entre el 2 y el 9 de enero la CHS llevó a cabo del desembalse de aproximadamente tres hectómetros de agua de la presa de Santomera. Esa aportación multiplicó por diez la presencia de sal en el agua del río, conductividad que de forma ordinaria ya es muy elevada. Durante ese periodo la CHS recomendó a los regantes que suspendieran los riegos.