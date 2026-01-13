Generalitat y regantes arremeten contra el Gobierno por "financiar trasvases" en Marruecos mientras se recorta el Tajo-Segura

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y los representantes de los regantes de la provincia arremetieron este martes en la Mesa Provincial del Agua, un organismo de asesoramiento provincial en materia hídrica, contra el acuerdo rubricado entre España y Marruecos por el que el Gobierno español va a financiar infraestructuras hidráulicas, como desaladoras, y aseguraron, trasvases entre cuencas hidrográficas, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido con el plan hidrológico de la cuenca del Tajo recortar los aportes del trasvase Tajo-Segura, con el aumento de los caudales ecológicos. Un asunto que centró el debate y las intervenciones pese a no estar en el orden del día.

Competidores

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, cuestionó que al Gobierno central "subvencione trasvases" en Marruecos, "uno de los grandes países competidores de la agricultura valenciana", y que a la vez los recorte en España, en referencia al Tajo-Segura. Mientras que representantes de los regantes como Roque Bru, presidente de Riegos de Levante, Pepe Andújar de Riegos de Levante Margen Derecha, o el secretario provincial de la Unió de Llauraors, Albertó Travé, fueron más allá y en el debate señalaron que se beneficia al sector agrario de Marruecos que hace "competencia desleal" a los productos españoles y alicantinos. Ángel Urbina, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l´Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, puso el foco en la misma crítica: el Gobierno se desentiende de obras esenciales, en este caso en el trasvase Júcar-Vinalopó, como la reparación del embalse de San Diego y las financia en Marruecos.

Durante su intervención en la Mesa Provincial del Agua de la Diputación de Alicante y después, ante los medios de comunicación, el president valenciano, indicó que está "sorprendido" después de saber que el mismo Ejecutivo de Pedro Sánchez, "que siempre ha atacado la política de trasvases por cuestiones medioambientales", ahora decida, a su juicio, "subvencionar y participar económicamente en la realización de trasvases en Marruecos".

Confrontación y diálogo

El jefe del Consell, del PP, indicó que desde que ha llegado a la presidencia de la Generalitat ha apostado por "huir de cualquier tipo de confrontación" y por apostar "por las soluciones" pero ha apostillado que "eso no significa que no levantemos la voz" para reclamar lo que considera "justo" para los agricultores y regantes.

"No estamos de acuerdo con (las futuras) reglas de explotación que no tienen ningún rigor técnico ni científico, ni estamos de acuerdo en que se nos castigue a los agricultores valencianos, alicantinos y castellonenses con negar un trasvase", recalcó, ante lo cual seguirá "muy reivindicativo" en todos los ámbitos.

Asumiendo el discurso en el que insiste el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, el jefe del Consell, señaló que al Ministerio para la Transición Ecológica le "falta rigor y compromiso técnico y le sobran postulados ideológicos". Y, de nuevo, se volvió a esgrimir que en Lisboa desembocan hasta 6.000 hectómetros cúbicos anuales mientras a Alicante, Murcia y Almería se le retiran 150.

Para el popular, son "decisiones políticas que perjudican muchísimo a la agricultura de la Comunidad" y ha repetido que es un "gran defensor de los trasvases porque esta tierra necesita trasvases" pese a ser una región "ejemplo de gestión y aprovechamiento de un recurso cada vez más escaso".

En su presentación ante la Mesa del Agua, en la que saludó a los regantes y la mayor parte de alcaldes, Llorca dijo que estaba allí como presidente de la Generalitat "por circunstancias de la vida" y que en las últimas semanas ha recibido un "máster de agua".

Préstamo

El único miembro de la Mesa del Agua que defendió la postura del Gobierno central -y se quedó solo en ese argumento- fue José Luis Sáez, alcalde solialista de Guardamar y Juez de Aguas del mismo municipio. Sáez aseguró que el acuerdo entre España y Marruecos es de préstamo para financiar infraestructuras y no de subvención a fondo perdido como mantienen los regantes que intervinieron y la Generalitat. También recordó que es un acuerdo para que grandes empresas españolas entren en el mercado de inversiones en infraestructuras marroquíes. Algo que volvieron a rebatir tanto los regantes, como en este caso los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala y Pablo Ruz, que reiteraron que mientras que el Gobierno no financia obras como el vertido cero da "igual que sea un préstamo o una subvención", lo que importa es que se impulsa una política hídrica con inversiones en infraestructuras que se niega en Alicante.

Barrachina

La postura de Llorca retomaba unas declaraciones del conseller Barrachina tras el pleno del Consell en las que fue preguntado por el acuerdo entre España y Marruecos. El conseller señaló que le parecía "un escándalo" y se preguntó qué "le debe Pedro Sánchez a Marruecos para, después de haber entregado el Sáhara, entregar también a los agricultores valencianos y españoles".

En un discurso que asume íntegramente las tesis de Vox Barrachina señaló que "es infame que los mismos que niegan un plan nacional del agua para España, es decir, Pedro Sánchez, esté financiando un plan nacional del agua marroquí con embalses, presas nuevas y con los mismos trasvases que aquí quiere cortar, como el Tajo-Segura".

"Es decir, Pedro Sánchez es obsequioso, generoso con Marruecos o Portugal", mientras castiga a los agricultores valencianos, murcianos y andaluces indicó. "El agua que nos hurta en el trasvase Tajo-Segura va a ir directamente a Portugal, que recibe el doble del agua pactada en el Tratado de Albufeira. Por tanto, nos parece de una hipocresía estratosférica que Pedro Sánchez financie, con el dinero de los españoles, los trasvases en Marruecos que aquí recorta", reiteró.

