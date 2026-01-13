Orihuela y la Universidad de Alicante impulsan la cuarta fase del proyecto arqueológico de Los Saladares

El Ayuntamiento de Orihuela y la Universidad de Alicante (UA) han formalizado un nuevo convenio de colaboración para desarrollar durante este año la cuarta fase del Proyecto Arqueológico de Investigación del yacimiento de Los Saladares, uno de los enclaves protohistóricos más relevantes del sureste peninsular y declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El acuerdo establece una aportación municipal de 18.148 euros destinada a financiar los trabajos de campo, la investigación arqueológica, la consolidación de estructuras y la elaboración de informes técnicos y científicos. A ello se suma la aportación de medios humanos, técnicos y científicos por parte de la UA, a través del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH).

Los trabajos, como en anteriores campañas, estarán dirigidos por el catedrático de Prehistoria Alberto Lorrio, uno de los principales especialistas en el periodo del Bronce Final y el mundo orientalizante en la fachada mediterránea.

Excavación, conservación y puesta en valor

La cuarta fase del proyecto contempla la excavación arqueológica, la consolidación de estructuras, el estudio y catalogación de los materiales recuperados y la elaboración de memorias científicas. Una vez finalizados los estudios, los restos arqueológicos serán depositados en el Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela, garantizando su conservación, custodia y futura difusión pública.

Asimismo, el convenio incluye un compromiso de divulgación de los resultados, mediante publicaciones científicas, actividades divulgativas y acciones de comunicación que permitan acercar este patrimonio a la ciudadanía.

Vista aérea del yacimiento de Los Saladares y de su entorno, donde hay varios cultivos / José Fenoll

El acuerdo, firmado por el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y la vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la UA, María Jesús Pastor Llorca, permitirá continuar los trabajos de excavación, consolidación de estructuras y estudio científico del yacimiento, en el marco del Plan General de Investigación autorizado por la Generalitat Valenciana.

El concejal de Patrimonio Histórico, Matías Ruiz, ha subrayado que "este convenio garantiza la continuidad de un proyecto estratégico para Orihuela, que no solo protege uno de nuestros principales bienes patrimoniales, sino que lo sitúa dentro de un programa científico con planificación, financiación y objetivos claros", a lo que ha añadido que "el yacimiento de Los Saladares es una pieza clave para entender los orígenes de la cultura ibérica en el Bajo Segura". "Este convenio nos permite seguir avanzando con rigor científico y con una hoja de ruta clara para convertir este yacimiento en un verdadero espacio de conocimiento y cultura", ha concluido el edil.

Asentamiento

El yacimiento de Los Saladares , de propiedad municipal, es uno de los asentamientos protohistóricos más destacados del sureste, ampliamente conocido en la bibliografía científica por las excavaciones llevadas a cabo en los años 70 del siglo XX.

Los trabajos recientes han permitido precisar la secuencia cultural del lugar, que abarca desde finales del siglo IX hasta el siglo II a. C., e iniciar los trabajos de musealización del yacimiento, con la restauración hasta la fecha de dos destacados edificios .

La Generalitat aprobó un proyecto de investigación de cuatro años, de los que se han cumplido tres. "Al menos, falta una campaña para cerrar esta etapa", añade Lorrio, con el objetivo ahora de abordar la musealización integral y que sea visitable .