El Ayuntamiento gasta 240.000 euros al año en alquileres mientras mantiene edificios y locales si uso

El PSOE de Torrevieja ha presentado una moción en el Ayuntamiento para "exigir" la rehabilitación urgente del patrimonio municipal, la protección del patrimonio histórico y la eliminación progresiva de los alquileres innecesarios de locales, un modelo de gestión que supone un gasto superior a los 240.000 euros anuales para las arcas públicas.

La portavoz del grupo municipal socialista, Bárbara Soler, ha denunciado públicamente que “el Ayuntamiento de Torrevieja lleva años destinando más de 20.000 euros al mes a alquileres de locales para dependencias municipales mientras mantiene cerrados, infrautilizados o abandonados numerosos edificios que son de titularidad municipal”.

Nuevos alquileres

Según explicó Soler, en respuesta a una pregunta formulada por el PSOE en pleno, el equipo de gobierno reconoció la existencia de cinco contratos de arrendamiento por un importe aproximado de 19.000 euros mensuales. Sin embargo, esa cifra no incluía el alquiler del local situado en la calle Clemente Gosálvez, cuyo coste asciende a casi 2.700 euros mensuales, al no haberse iniciado aún su abono en ese momento, ni el reciente arrendamiento de un nuevo local en la calle Valencia por más de 1.000 euros al mes. “La realidad es que el gasto actual en alquileres supera ampliamente los 20.000 euros mensuales, lo que supone más de 240.000 euros al año, y sigue creciendo”, ha subrayado.

Sin uso o infrautilizados

La moción socialista pone el foco en la existencia de numerosos inmuebles municipales sin uso o infrautilizados desde hace años, una situación que, a juicio de Soler, “evidencia una gestión ineficiente, sin planificación y completamente ajena a cualquier criterio de ahorro, racionalización del gasto público y aprovechamiento del patrimonio municipal”.

Entre los edificios citados se encuentra el inmueble municipal de tres plantas de la calle Clemente Gosálvez, adquirido por más de 620.000 euros, del que solo se utiliza la planta baja, manteniendo cerradas las plantas superiores a la espera de un supuesto proyecto futuro. También el edificio de la calle Azorín, adquirido mediante permuta en 2011, completamente sin uso más de una década después y, además, protegido por su valor histórico. A ello se suma la parroquia del Salvador, adquirida por el Ayuntamiento en 2024 por 251.000 euros para destinarla a dependencias municipales y que permanece cerrada y sin uso.

Iglesia del Salvador, adquirida por el Ayuntamiento de Torrevieja con destino a instalaciones municipales a finales de 2024 y que sigue sin uso / D. Pamies

El antiguo Ayuntamiento

"Especialmente preocupante", a juicio de Soler, es la situación del antiguo Ayuntamiento, que, según ha denunciado Soler, “presenta un estado deplorable, con claros signos de deterioro y riesgo, y no admite más demoras”. La portavoz socialista ha recalcado que “no puede supeditarse su rehabilitación a promesas genéricas para el próximo mandato, cuando además se trata de un edificio al que acceden ocasionalmente ciudadanos por el uso como almacén que se le viene dando”. Este edificio lleva cerrado al uso público desde 2014.

La moción incluye las zonas del edificio multiusos, anteriormente conocido como nuevo Museo de la Semana Santa, que permanecen cerradas y sin actividad, pese a tratarse de espacios municipales que podrían destinarse a usos administrativos.

Sede del Ayuntamiento antiguo de Torrevieja, cerrada al público desde 2014 / D. Pamies

Patrimonio histórico

Desde el PSOE se advierte además de que varios de estos inmuebles forman parte del escaso patrimonio histórico y arquitectónico que conserva Torrevieja. “La falta de actuaciones de conservación y rehabilitación no solo es una mala gestión económica, sino una dejación grave de las obligaciones municipales en materia de protección del patrimonio, provocando un deterioro progresivo que puede llegar a ser irreversible”, ha señalado Soler.

Ciudad administrativa

En este contexto, el Grupo Socialista considera que el reciente anuncio de una supuesta futura ciudad administrativa “no es más que humo y una huida hacia delante”. Tal y como recoge la moción, lo anunciado se limita a un convenio con una universidad por más de 50.000 euros para la elaboración de estudios de carácter académico y no ejecutivo, sin valor de proyecto técnico ni compromiso alguno de ejecución de obras, y remitiendo cualquier actuación real al próximo mandato.

“Ese convenio ni siquiera figuraba en los presupuestos municipales aprobados apenas una semana antes de su anuncio, lo que demuestra la ausencia total de planificación y confirma que no existe voluntad real de cambiar el actual modelo”, ha afirmado la portavoz socialista.

Mientras tanto, ha añadido Soler, “se siguen formalizando alquileres y se invierten cientos de miles de euros en la adecuación de locales privados, en lugar de intervenir de forma decidida y responsable sobre los edificios municipales que ya son de todos”.

Interior del edificio de la calle Azorín, propiedad municipal desde 2011 y si uso / JOAQUÍN CARRIÓN

Medidas

Con esta moción, el PSOE exige, entre otras medidas, la elaboración de un inventario actualizado de los inmuebles municipales, la rehabilitación inmediata del antiguo Ayuntamiento, la puesta en uso de los edificios infrautilizados, la incorporación de criterios de conservación del patrimonio histórico y un plan de reducción progresiva del gasto en alquileres.

El equipo de gobierno del PP ya prepara una enmienda total a la moción en la que indicará que todas las dependencias vacías están en proyecto para ser ocupadas con instalaciones municipales.