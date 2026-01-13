Demora sanitaria en Torrevieja: medio año con un tumor en la cara y sin recibir un diagnóstico ante un posible cáncer

Las demoras para recibir un diagnóstico y tratamiento son una de las principales críticas al sistema sanitario. Manuel G.C. lleva medio año de espera que ha acabado con su paciencia. Por eso, se ha personado este martes en el SAIP (servicio de atención al paciente) del Hospital Universitario de Torrevieja para presentar una queja por la tardanza en el diagnóstico de un tumor de posible cáncer de piel.

Como él mismo ha explicado, en el mes de julio erupcionó un pequeño grano en su rostro, en la sien izquierda, que fue aumentando de tamaño rápidamente: "Al principio era como la cabeza de un alfiler", recuerda con preocupación, mientras muestra fotografías de la evolución. Ya en agosto, su médico de cabecera le diagnosticó un tumor, de 10 milímetros y un mes de evolución, que denominó "carcinoma basocelular". El facultativo cursó entonces una petición preferente con el ruego de valoración al servicio de Dermatología.

El paciente muestra fotos de la evolución de su lesión / Loreto Mármol

Ante la demora en la respuesta y la evolución del tumor, Manuel, de 76 años, acudió en septiembre a Urgencias del centro hospitalario, donde le volvieron a remitir de nuevo, sin intervención alguna, al médico de Atención Primaria con el pretexto de que en Urgencias no hay dermatólogo. Con desesperación, el 14 de octubre interpuso una reclamación -la tercera- en el SAIP para recalcar, una vez más, que solo quiere saber si es maligno.

Obtuvo como respuesta una cita el pasado día 3 con un dermatólogo en la clínica privada de Ribera Salud en Ciudad Quesada, pero el especialista no le aclaró el carácter de su tumor ni le prescribió prueba diagnóstica alguna. Solamente le comunicó, tras "una rápida inspección visual" -rememora-, que requería una cirugía que en ese centro no se podía realizar, derivándolo al Hospital Vinalopó. Salió de la consulta sin informe médico, porque, según le dijeron, la impresora no funcionaba. Se quedó "completamente desorientado, sin saber qué tienes ni qué va a pasar contigo", explica, al tiempo que describe que la lesión le afecta a la vista y al oído, con un dolor constante.

Manuel pide un diagnóstico desde hace casi seis meses / Loreto Mármol

Mientras, el paciente no tiene diagnóstico y vive el día a día con incertidumbre y preocupación al desconocer a qué se enfrenta, cuando precisamente la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer es básico en la lucha contra esta enfermedad.

Protocolos

Sin embargo, tras deambular por el sistema sanitario durante seis meses, todavía no se le ha realizado ninguna prueba a Manuel, que ha estado acompañado por miembros de la Plataforma por la Sanidad 100 x 100 Pública y de Calidad de Torrevieja, quienes han subrayado que, con independencia del lugar del cuerpo en donde se desarrolle el tumor, cuando se detectan los síntomas se debiera activar, con carácter prioritario, desde el propio médico de cabecera un protocolo de actuación para diagnosticar el alcance de la anomalía y actuar en consecuencia, tal y como estipula la propia Conselleria de Sanidad, pero "parece que no se aplica en Torrevieja", ha lamentado Manuel Gómez, portavoz de la plataforma, que ha recordado que hace dos años, el 4 de febrero de 2024, en el Día Mundial contra el Cáncer, Sanidad puso en marcha la Estrategia del Cáncer y de la Medicina de Precisión Oncológica con el objetivo de garantizar a todas las personas que lo requieran el acceso equitativo a los recursos, diagnósticos y tratamientos oncológicos e innovación.

El conseller manifestó entonces que, como herramienta de acceso en todos los niveles del sistema sanitario, "se potencia el uso de biomarcadores no solo para detectar enfermedades, sino conocer el posible avance de una enfermedad o la resistencia a un tratamiento específico. En concreto, es de gran utilidad para el diagnóstico y tratamiento de cáncer y en el caso de las enfermedades raras".

Hospitales de referencia

En total, hay seis hospitales en la Comunidad Valenciana que centralizan la monitorización del cáncer. El centro de referencia en el área de salud de Torrevieja, que está dentro de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Alicante Sur, es el Hospital General de Elche, siendo el hospital especializado en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, llama la atención, según Gómez, que a Manuel se le derive al Vinalopó, lo que además "supondrá un abono extracápita para la conselleria".

Por ello, la plataforma ha pedido explicaciones a la gerencia del departamento para conocer el protocolo de actuación para validar el carácter de los tumores detectados potencialmente cancerígenos en el sistema sanitario y por qué se opta por el Hospital Vinalopó y no por el Hospital General de Elche.

Colapso

Asimismo, la plataforma ha alertado de los retrasos acumulados en el servicio de Dermatología del Hospital de Torrevieja, así como ha criticado la derivación de pacientes a centros privados -precisamente gestionada por Ribera Salud, la empresa que explotó el hospital durante 15 años hasta la reversión a la pública en 2021-, "sin transparencia ni garantías de continuidad asistencial", a juicio de Gómez, para quien el caso de Manuel "no es un hecho aislado", sino un ejemplo del colapso que arrastra el departamento por una falta de recursos humanos. En este caso, solo hay un dermatólogo cuando las ratios establecen que debería haber al menos tres, siendo cinco la cifra recomendable para garantizar una atención adecuada, lo que se genera "listas de espera inasumibles que ponen en riesgo la salud de los pacientes", concluyen desde la plataforma.