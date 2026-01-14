Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barrachina destaca en Orihuela las ayudas de 4,2 millones a la ganadería

El conseller avanza medidas de simplificación administrativa, apoyo económico e inversiones en el sector cárnico

El conseller Miguel Barrachina en su visita al Matadero de Orihuela

El conseller Miguel Barrachina en su visita al Matadero de Orihuela / Información

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha subrayado el compromiso del Consell con la ganadería extensiva y la industria cárnica valenciana durante su visita a las instalaciones del Matadero de Orihuela, una infraestructura clave para el mantenimiento de la actividad ganadera y la transformación agroalimentaria en la Comunitat Valenciana.

De hecho, lo ha puesto como ejemplo de industria agroalimentaria sostenible, con un crecimiento medio anual del 18%, certificaciones en bienestar animal y calidad alimentaria, inversiones en energías renovables y una clara orientación a la exportación, incluida la especialización para nuevos mercados.

Barrachina ha destacado que "la ganadería extensiva cumple una función económica, social y ambiental esencial, contribuyendo a la fijación de población en el territorio, a la prevención de incendios forestales y al mantenimiento del paisaje rural, y por eso debemos apoyarla".

De este modo, el conseller ha destacado la convocatoria de ayudas para la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas, dotada con 4,2 millones de euros, que permitirá financiar inversiones en instalaciones y maquinaria, eficiencia energética, bioseguridad y bienestar animal, así como la incorporación de soluciones digitales y mejoras en la conectividad. El plazo para acogerse a estas ayudas finaliza el próximo día 30.

Estrategia

El titular de Agricultura ha recordado la estrategia de impulso a la ganadería extensiva que está preparando el Consell, con medidas de simplificación administrativa, apoyo económico e inversiones, porque "defender la ganadería extensiva es defender el territorio, el empleo rural y un modelo productivo compatible con el medio ambiente".

Así, el la Generalitat Valenciana está trabajando en mejoras de las líneas de ayuda para incrementar el apoyo al sector cárnico, especialmente a mataderos y salas de faenado vinculadas a rumiantes, dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027. "Estas modificaciones permitirán elevar la intensidad de las ayudas hasta el 80% en inversiones medioambientales y el 65% en inversiones productivas, reforzando la sostenibilidad y la competitividad del sector", ha concluido Barrachina. 

