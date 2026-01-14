El colegio Virgen de la Puerta de Orihuela no aguanta más: se producen desprendimientos en el edificio

El colegio Virgen de la Puerta de Orihuela no aguanta más. Tras producirse desprendimientos, el propio Ayuntamiento encargó un informe para evaluar los posibles riesgos. También el sindicato STEPV ha elaborado un documento que pone de manifiesto que el edificio se encuentra en un estado de conservación muy deficiente, con riesgos estructurales, higiénicos y de seguridad que pueden "derivar en accidentes o graves problemas de salud para el alumnado y el personal", solicitando la intervención técnica del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT).

El centro presenta deficiencias estructurales, constructivas y de mantenimiento que vienen de años atrás y que no han sido resueltas pese a su inclusión en el programa de rehabilitación del Plan Edificant. El expediente está paralizado debido, entre otras causas, a la falta de cesión del suelo necesario para la nueva construcción, lo que obliga a continuar operando en un edificio degradado.

Anomalías

El sindicato recoge múltiples anomalías: pilares estructurales dañados, juntas de dilatación abiertas, grietas visibles y riesgo de desprendimientos en techos y cornisas, además de humedades, hongos y degradación interior en aulas y zonas comunes -con un aula totalmente inutilizada- y goteras activas en dependencias como la clase de música o la cocina, esta última sin detector de humos ni medidas mínimas de seguridad.

Además, la iluminación está deteriorada o inoperativa y la calefacción oxidada, ventanas y persianas rotas, escaleras de patio precarias, terrazas sin protección y baños en condiciones deficientes.

En cuanto a la zona exterior y el patio, la pista deportiva está hundida reiteradamente por problemas estructurales de canalizaciones subterráneas, porterías y canastas sueltas con riesgo de vuelco, barandillas inadecuadas, muro y vallado perimetral en mal estado y vegetación sin mantenimiento convertida en foco de plagas y riesgos sanitarios.

Por último, señala riesgos graves asociados a la presencia de amianto en cubiertas y bajantes y conducciones con agujeros accesibles al público que pueden provocar atrapamientos o cortes.

Actuación inmediata

La existencia de un informe del propio Consistorio ha hecho que el PSOE haya reclamado este miércoles al concejal de Educación, Vicente Pina, que actúe de manera inmediata, porque "la seguridad de los niños y niñas no puede quedar atrapada en excusas, trámites o cálculos políticos", ha afirmado la edil socialista María García, que ha subrayado que "este centro no admite espera: o lo cierra o hace algo".

En este sentido, ha avanzado una moción para el pleno de enero para que la Generalitat invierta en este centro de forma inmediata o que lo haga el Ayuntamiento, recordando que aunque Orihuela aún no tenga presupuesto, tiene 40 millones de euros de préstamos para inversión.

Más deficiencias

El sindicato también ha hecho hincapié en otro informe, igualmente remitido al INVASSAT, sobre el CEE Antonio Sequeros, donde se pone de manifiesto la falta de accesibilidad, las deficiencias estructurales y de mantenimiento y la inexistencia de medidas de seguridad para garantizar unas condiciones mínimas para el desarrollo normal de las actividades educativas.

Así, se han detectado problemas en el patio y la pista deportiva, que presentan desniveles, fisuras e irregularidades; la falta de zonas de sombra agrava la exposición a condiciones extremas y el único ascensor es antiguo y sufre averías constantes, siendo el único acceso funcional a la planta superior. En caso de emergencia, el alumnado en silla de ruedas no podría evacuar, ya que no existe rampa ni alternativa segura.

Las aulas y el gimnasio no disponen de sistema de climatización, lo que supone un riesgo de golpes de calor, especialmente grave en un centro para personas con necesidades especiales. Existen humedades en varias zonas del centro, incluido un aseo de la planta superior que afecta al cuadro eléctrico general, con el peligro asociado.

También se señalan problemas de seguridad, como robos recurrentes que obligan al centro a mantener una alarma con recursos propios, ya que el Ayuntamiento se niega a asumir el coste. Asimismo, se ha producido la pérdida de material del aula sensorial a raíz de la dana de 2019, sin que se haya realizado su reposición más de seis años después.

Ante este panorama, el STEPV ha exigido actuaciones urgentes de seguridad en ambos centros: apuntalamientos, reparaciones estructurales, retirada de amianto, condiciones higiénicas y garantía de un entorno saludable.

Además, el sindicato ha criticado "el abandono estructural de los centros educativos en Orihuela", por lo que fomentará la movilización de la comunidad educativa y activará todas las vías legales e institucionales para exigir responsabilidades y soluciones.

Gestión

El PSOE, a su vez, ha alertado de "la situación insostenible" que atraviesan los centros y ha criticado la gestión "a base de excusas" del PP en Educación con una gestión del concejal Pina marcada por "la falta de planificación, la ausencia de inversiones y una constante huida de responsabilidades".

A juicio de García, "se ha basado exclusivamente en echar balones fuera: primero culpó a las familias, después a la oposición, luego a los tiempos administrativos y a la falta de inversión y ahora al pasado. Pero los problemas no desaparecen, y los centros educativos están cada vez peor", ha recalcado para luego hacer un repaso.

Nada más iniciar el mandato, los alumnos del CEIP Fernando de Loaces y del Josefina Manresa se quedaron sin transporte escolar. A día de hoy, las obras del Plan Edificant siguen sin finalizar y no se ha ejecutado ni una sola inversión de la Generalitat en los centros educativos de Orihuela, mientras se acumulan deficiencias en colegios e institutos.

El balance de la gestión incluye, además, la pérdida del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, la falta de un contrato de mantenimiento, el cierre de un instituto para reconvertirlo en un centro integral de formación profesional sin inversión ni nuevos módulos, la pérdida de un aula UECO, la apertura tardía y deficiente del CEIP nº 20 y el abandono de instalaciones municipales como la única sala de danza de la Escuela Municipal, pendiente de reparación desde hace casi tres meses.

A estos hechos se suman "episodios recientes que evidencian la falta absoluta de previsión", ha añadido la edil, como centros sin suministro de gas en plena ola de frío o la caldera del CEIP Playas rota durante más de nueve meses.