Detenido en Orihuela por engañar, amenazar, pegar y retener a su yerno para obligarle a delinquir

La Policía Nacional arresta a un hombre de 45 años por delitos de trata de seres humanos, detención ilegal, lesiones y amenazas graves

Agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo

Agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo / Policía Nacional

Loreto Mármol

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela a un hombre de 45 años de edad por su participación en los delitos de trata de seres humanos, detención ilegal, lesiones y amenazas graves. El arrestado engañó a su yerno con la promesa de venir a España y conseguirle trabajo en el sector agrícola, cuando la verdadera finalidad era obligarle a realizar actividades delictivas mediante coacción, violencia física, amenazas y retención contra su voluntad.

La investigación partió tras la denuncia de un varón que estaba siendo sometido a una serie de amenazas graves y agresiones físicas por parte de un familiar suyo.

La víctima relató a los agentes que llegó a España tras la falsa promesa realizada por su suegro, que le ofreció venir al país y trabajar en el campo.

Una vez en territorio español, comprobó que la verdadera finalidad de este familiar era utilizarlo para cometer hechos delictivos, principalmente los relacionados con robos y hurtos, con la intención de organizar un grupo delictivo estructurado y cometer actividades ilícitas de mayor entidad como el robo de vehículos o la sustracción de sustancias estupefacientes a otras organizaciones criminales, lo que se conoce como vuelcos.

Robos

En un primer momento, accedió a realizar pequeños hurtos de comida debido a su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, su suegro posteriormente le exigió cometer robos violentos, como tirones de bolsos.

Ante su negativa en participar en estas actividades ilícitas, lo amenazó de muerte y lo agredió en repetidas ocasiones con el propósito de obligarlo a delinquir.

Además de las graves agresiones y amenazas, lo tenía retenido en contra de su voluntad en el domicilio donde residía, siempre vigilado y sometido a palizas continuas.

Atención médica

Desesperado, tras una nueva agresión, consiguió huir de la vivienda donde se encontraba y pedir auxilio a una dotación policial que lo trasladó al Hospital Vega Baja, donde fue asistido por las lesiones sufridas.

Tras recibir el alta médica y carecer de pertenencias y recursos económicos, tuvo que solicitar ayuda hasta reunir lo necesario para acudir a dependencias policiales y formular la correspondiente denuncia. Asimismo, pudo alojarse en un centro de acogida de Elche.

Ante la gravedad, los agentes realizaron gestiones para esclarecer los hechos e identificar al presunto autor, que, tras un operativo policial, fue localizado y detenido.

Una vez detenido, se solicitó a la Autoridad Judicial un registro en su domicilio ubicado en la localidad de Orihuela con el fin de localizar pruebas o indicios de su participación criminal.

El arrestado, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elche.

