Esta la programación prevista por la festividad de San Antón y bendición de animales en Torrevieja

Como ya es tradición en Torrevieja, este fin de semana se celebra la festividad de San Antonio Abad, patrón de los animales, con una programación que une devoción, compromiso municipal y sensibilización sobre el bienestar animal.

El Ayuntamiento asegura en un comunicado que reafirma así su apoyo a la protección y adopción de mascotas, combinando actos institucionales con las bendiciones parroquiales que cada año congregan a numerosos vecinos.

El programa previsto incluye los siguientes actos:

Sábado 17 de enero, a las 11:00 horas , visita institucional al Albergue Municipal de Animales , donde el párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, José Antonio Gea, impartirá la bendición a los perros y gatos acogidos en el centro, visibilizando su situación y promoviendo su adopción.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, tendrá lugar la bendición de mascotas a las puertas de la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Para facilitar el acceso y la salida de los asistentes, se instalará un vallado que canalice el flujo de personas con sus animales. La bendición correrá a cargo del párroco José Antonio Gea, seguida de la misa de la festividad a las 19:30 horas.

También el sábado a las 18:00 horas, en la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, se celebrará otra bendición de animales, oficiada por su párroco, Aurelio Ferrándiz.

Domingo 18 de enero, a las 13:00 horas, tras la misa dominical, la localidad de La Mata acogerá su propia bendición en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, a cargo del párroco Francisco Javier Parreño.

Desde el consistorio se invita a toda la ciudadanía a participar en estos actos "tan arraigados en la comunidad, recordando la importancia de mantener el control de los animales y respetar las medidas de seguridad durante las concentraciones".