Torrevieja despliega desde febrero el quinto contenedor marrón para reciclar la fracción orgánica de basura con tres años y medio de retraso

Acciona, empresa adjudicataria del servicio de recogida de basura y aseo urbano de Torrevieja, tiene previsto comenzar a desplegar la ubicación de unos 900 contenedores de fracción orgánica entre finales de este mes de enero y principios de febrero, según confirmó a INFORMACIÓN la concejala del área de Aseo Urbano, María José Ruiz. En estos momentos toda la basura orgánica va a parar al contenedor gris de "resto" sin posibilidad de reciclaje. La ciudad que genera más del 25 % de los residuos de los 27 municipios de la comarca, con 53.000 toneladas anuales.

La puesta en servicio de este contenedor era una de las prioridades del contrato millonario que entró en vigor a finales de julio de 2022 y por el que la multinacional percibe anualmente 25 millones de euros de las arcas municipales. Llegarán a las calles con tres años y medio de retraso y sin que entre los numerosos expedientes de incumplimiento del contrato que acumula Acciona se haya incorporado esta deficiencia, pese a que la recogida selectiva de la fracción orgánica es una obligación legal desde el 31 de diciembre de 2023. Torrevieja, de hecho, puso en marcha la redacción del nuevo contrato con el pliego de condiciones adaptado a ese cambio legal, incluía 1.132 contenedores para la recogida de fracción orgánica.

Isla de contenedores en el barrio de Los Balcones, en una imagen de 2023 / TONY SEVILLA

La empresa justificó inicialmente esta carencia en el hecho de que la planta de transferencia de residuos de Dolores no admitía la fracción orgánica, algo que negó con rotundidad el Consorcio Vega Baja Sostenible, formado por los 27 municipios de la comarca, la Generalitat y la Diputación, y responsable de la gestión y eliminación de las basuras comarcales.

Islas

El despliegue se realizará sobre las islas de contenedores actuales. Se añadirán a las ubicaciones actuales y en función de cómo se registre el vertido de residuos se retirarán contenedores de fracción resto o se mantendrán. Ruiz señaló que los contenedores estarán preparados para incorporar tecnología de control individual de vertidos, que en otros municipios permite bonificar a los vecinos por el reciclaje, pero que en Torrevieja no está previsto que se ponga en marcha, de momento.

Recogida de contenedores con camiones de carga lateral en Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

La recogida selectiva de la fracción orgánica, que corresponde fundamentalmente a residuos domésticos orgánicos de restos de comida - rutas, verduras, carne, pescado, cáscaras de huevo, posos de café, infusiones, servilletas sucias, pequeños restos de poda y corcho natural-, permite rebajar el volumen total de residuos a eliminar en el vertedero en un mínimo del 40 %. Para que sea efectivo, sin embargo, los residuos que se depositan en el contenedor han de ser orgánicos y debe hacerse correctamente, ya que las infraestructuras de tratamiento están preparadas para valorizar el residuo como compost.

En caso de que la fracción cuente con un porcentaje importante de impropios -basura no orgánica-, su valorización se complica. Un reciclaje que, por otra parte, en estos momentos no está garantizado al cien por cien desde el punto de vista técnico en los vertederos de eliminación de la provincia de Alicante.

La separación en origen, la que se hace en los hogares si hay contenedor "marrón" disponible, ya supondría, si los ciudadanos están concienciados a la hora de ponerla en práctica, una reducción de las toneladas de basuras, porque permite espaciar el vertido. Como también ocurre ya cuando se separa en origen también latas, plástico y cartón.

Comedores

Las únicas unidades de fracción orgánica disponibles en Torrevieja hasta ahora son las que ha aportado, como obligación de la aprobación del residencial, la urbanizadora de la macrourbanización de La Hoya, aunque tampoco se han desplegado y están en un almacén municipal. Además, el Ayuntamiento ha desarrollado campañas de concienciación en los colegios públicos en los que sí se recicla el residuo orgánico de los comedores. En menor medida también se ha aplicado, aunque en un ámbito más reducido, entre algunos establecimientos de hostelería. Tanto las campañas de comedores como las de hostelería están financiadas con fondos europeos.

Rechazo al aumento

Por otra parte, los servicios técnicos municipales han denegado a la empresa una petición de modificación global del contrato al alza en la que señalaba la necesidad de incrementar la aportación económica municipal al contrato. La petición llegó justo cuando legalmente podía registrarla la empresa, dos años después de iniciarse el contrato. La subida es justificada porque se está rebasando la capacidad total de los contenedores por encima de la que figuraba inicialmente en el pliego de condiciones. Los técnicos, sin embargo, han señalado que no está justificado con datos ese aumento y han denegado la petición.