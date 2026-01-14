Usuarios y trabajadores de las piscinas del Palacio del Agua de Orihuela denuncian condiciones insalubres: se disparan los casos de cefaleas e irritación de ojos

Numerosos usuarios y trabajadores de las piscinas climatizadas del Palacio del Agua de Orihuela están cursando quejas por el mal funcionamiento del sistema deshumectador que está provocando cefaleas e irritación de los ojos, lo que ha hecho que incluso se hayan tenido que suspender algunas actividades en este comienzo de año.

La rotura del sistema de deshumidificación de la piscina está provocando un nivel excesivo de humedad interior en el recinto climatizado, que alcanza valores muy superiores al máximo de 65% que establece la normativa vigente. Estos niveles se fijan reglamentariamente por motivos de salud pública, como marca el RD 742/2013, que contiene el reglamento de criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Es más: esos niveles deben ser puestos en conocimiento de los usuarios en todo momento. El nivel de humedad que se marcaba este mismo martes es del 72%, siete puntos por encima del máximo permitido por la norma.

Indicadores de humedad del 72%, siete puntos por encima del máximo permitido por la norma, este martes / Información

Incluso, las temperaturas del agua del vaso y del exterior del mismo tampoco cumplen con la normativa, dado que el reglamento referido señala que la temperatura ambiente del local debe mantenerse entre 1º y 2ºC por encima de la del agua del vaso, cuando el agua de las piscinas del Palacio del Agua tienen una temperatura superior en 1ºC (piscina deportiva) y 3ºC (piscina de enseñanza) a la temperatura ambiente del local, justo al contrario de lo que marca la normativa.

También se habrían detectado niveles de CO2 superiores a 1.100 partes por millón (ppm), cuando el máximo permitido por la norma es de 500 ppm.

Indicadores de las condiciones de las instalaciones este martes / Información

Explicaciones

El portavoz de Ciudadanos, José Aix, se ha hecho eco de esta situación denunciando públicamente las deficiencias en el mantenimiento de estas instalaciones municipales. Los propios trabajadores del servicio han manifestado de forma reiterada que terminan la jornada laboral con fuertes dolores de cabeza e irritación de los ojos, lo que "sería indicativo del defectuoso mantenimiento de las instalaciones, algo que igualmente han puesto negro sobre blanco en varias quejas algunos usuarios", ha incidido Aix, que ha subrayado que estos problemas han causado la cancelación de numerosos turnos de uso de las piscinas en este mes de enero, precisamente por "el riesgo contra la salud que suponen estas condiciones ambientales de la instalación municipal".

Por ello, Aix ha exigido una inmediata explicación del concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, y la adopción urgente de las medidas necesarias para poder prestar el servicio de piscinas municipales en perfectas condiciones de salubridad.

Nuevo contrato

Todo ello se produce, además, dos meses después de que el Ayuntamiento pusiera en marcha el pasado 1 de noviembre el nuevo contrato para la prestación de los servicios de personal deportivo, auxiliar, mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales, por un importe de 14,1 millones de euros y una duración de tres años, de forma que las adjudicatarias comenzarán a prestar el servicio este sábado, fecha en la que entrará en vigor el nuevo contrato.

Los tres lotes se adjudicaron a empresas especializadas en la gestión de servicios deportivos y de mantenimiento con implantación en toda España. La mercantil Aossa Global, con sede en Sevilla, se ha hecho con los lotes 1 y 2 (personal deportivo, mantenimiento y ejecución y evaluación de cada uno de los programas, escuelas deportivas y actividades del término municipal), que asciende a 10.254.194 euros. Por su parte, la empresa Serveo Servicios, con sede en Madrid, gestionará el lote 3 (servicios de control de accesos, información al usuario, conserjería y limpieza) por un importe total de 3.889.137 euros.

El suculento contrato, que se resolvió en agosto, se paralizó de forma cautelar por el Tribunal de Recursos Contractuales tras analizar el recurso que presentó una de las licitadoras , Vectoris, sobre los lotes 1 y 2.

Así, supuso uno de los desembolsos de dinero público más relevantes del presupuesto municipal durante el actual mandato del alcalde, Pepe Vegara , y ha sido uno de los quebraderos de cabeza más relevantes de los últimos años en el área de Contratación, incluyendo el cese de la actividad de la anterior empresa -Clequali- al presentar concurso de acreedores , lo que obligó a improvisar un contrato de urgencia, que precisamente recayó en Vectoris hasta la adjudicación definitiva .

Servicios

El contrato abarca el mantenimiento, limpieza y gestión de las instalaciones en Orihuela ciudad del Palacio del Agua, el campo municipal de Los Arcos, el Pabellón Municipal Bernardo Ruiz, polideportivo del Palmeral y Las Espeñetas y en las pedanías los polideportivos de La Murada, La Aparecida, San Bartolomé, Desamparados, Torremendo. Además del Centro Municipal Deportivo de Playas de Orihuela (Orihuela Costa).

Se trata de una serie de servicios de los que disfruta una población potencial de 15.000 vecinos de Orihuela, la Costa y pedanías. La mayoría consideradas poblaciones vulnerables: menores de edad y mayores, personas con discapacidad o patologías crónicas, quienes dependen de programas de ejercicio físico adaptados.