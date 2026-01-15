El alcalde niega que se hayan vulnerado los derechos de la plantilla del Ayuntamiento de Benejúzar

El alcalde de Benejúzar, Vicente Cases (PP), ha respondido a las críticas lanzadas por la oposición municipal de Ciudadanos, negando haber vulnerado en ningún momento los derechos laborales de los funcionarios, además de subrayar que cuenta con el consenso de los sindicatos a la hora de tomar decisiones sobre el área de personal.

Vacaciones

Cases explicó que, si bien se han denegado algunos permisos a los agentes de la Policía Local, ha sido exclusivamente, aseguró, por “necesidades del servicio”, tal como permite la normativa vigente, y aseguró que todos los empleados públicos del Ayuntamiento han podido disfrutar de sus vacaciones y licencias. En concreto, señaló que los permisos pueden ejercerse hasta el 31 de marzo, conforme a lo establecido legalmente.

Bajas

En este sentido, recordó que todos los funcionarios han completado sus periodos vacacionales, salvo un operario del área de Obras y Servicios que estuvo dieciocho meses de baja. Este trabajador, según explicó el regidor, ya ha disfrutado una semana de sus vacaciones pendientes y podrá hacerlo con el resto durante los próximos dieciocho meses, tal como autoriza la ley.

Permisos

El alcalde destacó, en referencia a la denuncia pública realizada por la edil de Ciudadanos, Rosa García, que se han concedido múltiples permisos por motivos diversos: traslado de domicilio, enfermedad de familiares, realización de exámenes o asuntos propios en fechas distintas a las habituales. “No se trata de una gestión restrictiva, sino responsable y ajustada a la legalidad”, afirmó.

Respecto a la figura del personal encargado de Obras y Servicios, Cases aclaró que “ningún alcalde anterior ha abonado las complementarias por el desempeño efectivo de esas funciones”. Añadió que dicha plaza figura en la Relación de Puestos de Trabajo y que actualmente se encuentra en trámites para su adscripción provisional, con el correspondiente pago de complementos, mientras se convoca la plaza mediante promoción interna o acceso libre.

Vicente Cases, alcalde de Benejúzar / INFORMACIÓN

Sin discriminación

Sobre la organización horaria, el primer edil negó cualquier tipo de discriminación entre departamentos. Explicó que en servicios como el administrativo, donde la naturaleza del trabajo lo permite, existe un tiempo de presencia obligatoria -coincidente en gran medida con el horario de atención al público- y un margen flexible para completar la jornada anual, todo ello en cumplimiento del reglamento de control horario.

Seguridad

En materia de seguridad, Cases subrayó que la plantilla de la Policía Local ha crecido bajo su mandato: “Contamos con más agentes que nunca”. Recordó que en 2023 había ocho policías y ahora son diez, con un undécimo en vías de incorporación. “Otros -en referencia a Ciudadanos que ostentó la Alcaldía en el anterior mandato municipal- prometieron trece agentes en la legislatura pasada y no incorporaron ni uno”, apuntó.

Ayuntamiento de Benejúzar / D. Pamies

Patrullas unipersonales

Aclaró también que la situación de unipersonalidad en ciertos turnos es puntual y responde a circunstancias concretas, como la imposibilidad de cubrir plazas por estar dos agentes en el IVASPE -el organismo autonómico de formación de agentes-, bajas temporales o permisos "debidamente" concedidos.

También informó de que, una vez finalice el cómputo anual de horas efectivas de cada agente —incluyendo las 40 horas de formación acreditadas fuera de jornada y las 15 horas de tiro obligatorias—, se procederá al abono de las horas extraordinarias correspondientes.