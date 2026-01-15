El Ayuntamiento de Orihuela tiene un informe desde noviembre que urge a actuar ya en el colegio Virgen de la Puerta para evitar riesgos

La Concejalía de Educación de Orihuela encargó el año pasado a una empresa un informe para evaluar el estado general del CEIP Virgen de la Puerta, un colegio emblemático del municipio, con el fin de determinar los riesgos a los que se exponen tanto alumnado como profesorado tras producirse episodios puntuales de desprendimientos en el edificio. Después de varias visitas desde febrero hasta septiembre, el equipo remitió al Ayuntamiento su diagnóstico sobre la estructura en noviembre, urgiendo al Consistorio a adoptar medidas lo antes posible al existir riesgos para los usuarios derivados del estado de los revestimientos.

A tenor del estudio, sería más costosa una rehabilitación que la demolición. En este sentido, se apunta que atendiendo al criterio de los técnicos de la Conselleria de Educación, una reforma sería inviable económicamente, ya que superaría ampliamente el 65 % del valor de reposición del inmueble, además de que la limitación de la altura de las zonas comunes de la planta baja complicaría las soluciones constructivas.

Los problemas estructurales, según el informe, responden a que el hormigón presenta una baja resistencia y está afectado por carbonatación, con unos valores de profundidad muy relevantes. Esta patología conlleva que las armaduras de los pilares y las viguetas estén expuestos a la corrosión, presentando lesiones de gran envergadura. Todo ello compromete la capacidad portante de todos los soportes del centro.

Grietas y fisuras

Además, las cubiertas y los cerramientos necesitan una reconstrucción total para grapar grietas y sellar fisuras, actuando tanto en los revestimientos exteriores como interiores, unos afectados por filtraciones, otros por eflorescencias y moho, otros por fallos en su adherencia, etc., para asegurar unas condiciones básicas de uso.

En cuanto al área exterior destinada a patio y pistas deportivas, se evidencian problemas en las pendientes para la evacuación de aguas, en la estanqueidad de la red de canalizaciones y arquetas de saneamiento y en la superficie de acabado, con grietas y deformaciones. De hecho, recuerda el informe, ya se planteó en 2018 una inversión de 266.617 euros para solventarlos, pero no se llevó a cabo, por lo que su estado es aún peor que hace ocho años.

Con todo, desde entonces, la conselleria ha intervenido en el edificio a nivel estructural, poniendo soportes metálicos en el interior de las aulas con el fin de afianzar los forjados, algo que, por otro lado, condiciona el uso de las clases y la visión de los alumnos.

Ocho años

Más allá de eso no se han llevado a cabo las actuaciones descritas en la memoria técnica redactada en 2018 en el marco del Plan Edificant, que se sufragan con los fondos económicos de la Generalitat y se tramitan por parte del Ayuntamiento. Hay que recordar que el Consejo Escolar del CEIP aprobó en noviembre de 2019 solicitar la sustitución de las obras parciales por un nuevo centro. Incluso, la conselleria manifestó su apoyo a esa propuesta en esas mismas fechas. Después, en enero de 2020, se solicitó iniciar los trámites, pero no se hizo nada hasta que en enero de 2022, bajo el mandato de PP y Ciudadanos, el Consell anunció que se iba a demoler para construir uno nuevo en la misma ubicación, lo que costaría alrededor de 5 millones de euros.

En noviembre de ese mismo año, ya con el PSOE y la formación naranja en el poder, el equipo de gobierno llevó al pleno la renuncia a los fondos para financiar algunas reparaciones en el centro, en referencia los 266.617 euros para la fachada y las pistas polideportivas con la previsión de que los arquitectos municipales redactaran después un proyecto de las obras a llevar a cabo teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad educativa.