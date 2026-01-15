Un espectacular bólido ilumina el cielo en Torrevieja antes del amanecer
La webcam de Proyecto Mastral captó el intenso destello poco antes de las siete de la mañana
El cielo sorprendió este jueves de madrugada a los vecinos del litoral sur de Alicante. Poco antes del amanecer, una webcam de Proyecto Mastral captó el paso de un espectacular bólido sobre la playa de La Mata, en Torrevieja, dejando una imagen muy llamativa que fue compartida en X, antes Twitter.
El fenómeno quedó registrado en vídeo a las 06:47 horas, cuando un destello intenso cruzó el cielo nocturno y se reflejó incluso sobre la superficie del mar.
Qué es exactamente un bólido y por qué es tan brillante
Desde Proyecto Mastral explican que los bólidos son estrellas fugaces especialmente brillantes, producidas cuando fragmentos de cometas o asteroides entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad.
A diferencia de las estrellas fugaces habituales, estos cuerpos generan un resplandor mucho más intenso, visible durante varios segundos e incluso en zonas con cierta contaminación lumínica, como áreas costeras o urbanas.
Un fenómeno natural poco frecuente pero esperado
La aparición de bólidos no es extraña, pero no es habitual que queden tan bien registrados por cámaras fijas. En este caso, la combinación de cielo despejado y la orientación de la webcam permitió captar el fenómeno con claridad.
Este tipo de eventos suele intensificarse en determinadas épocas del año, coincidiendo con el paso de la Tierra por corrientes de restos dejadas por cometas, aunque también pueden producirse de forma aislada, como parece haber ocurrido en esta ocasión.
Sin riesgo para la población
Los expertos recuerdan que estos fragmentos se desintegran por completo en la atmósfera, por lo que no suponen ningún peligro para la población. El impacto visual puede ser llamativo, pero forma parte de la actividad normal del entorno espacial de la Tierra.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Audiencia Nacional exime al Estado de indemnizar a una familia por la pérdida de su casa en la dana de 2019 al calificarla de episodio 'excepcional
- Orihuela exige a los operadores que retiren el enjambre de cables que reina en las fachadas del casco histórico
- El río Segura se llena de espuma por el vertido de aguas residuales de municipios ribereños de Murcia y Alicante
- La plaza de Capdepont del centro de Torrevieja tiene las horas contadas
- El TSJCV rechaza el último recurso de los vecinos y avala la reapertura del paseo de Cabo Roig-La Caleta en Orihuela Costa
- Se duplica la preocupación por la seguridad ciudadana en Orihuela
- Hallan a un hombre fallecido en el patio municipal del antiguo parvulario de las monjas de Torrevieja
- Las arcas municipales ingresarán el doble con el Mercado Medieval de Orihuela