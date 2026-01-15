Un espectacular bólido ilumina el cielo en Torrevieja antes del amanecer

El cielo sorprendió este jueves de madrugada a los vecinos del litoral sur de Alicante. Poco antes del amanecer, una webcam de Proyecto Mastral captó el paso de un espectacular bólido sobre la playa de La Mata, en Torrevieja, dejando una imagen muy llamativa que fue compartida en X, antes Twitter.

El fenómeno quedó registrado en vídeo a las 06:47 horas, cuando un destello intenso cruzó el cielo nocturno y se reflejó incluso sobre la superficie del mar.

Qué es exactamente un bólido y por qué es tan brillante

Desde Proyecto Mastral explican que los bólidos son estrellas fugaces especialmente brillantes, producidas cuando fragmentos de cometas o asteroides entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad.

A diferencia de las estrellas fugaces habituales, estos cuerpos generan un resplandor mucho más intenso, visible durante varios segundos e incluso en zonas con cierta contaminación lumínica, como áreas costeras o urbanas.

Un fenómeno natural poco frecuente pero esperado

La aparición de bólidos no es extraña, pero no es habitual que queden tan bien registrados por cámaras fijas. En este caso, la combinación de cielo despejado y la orientación de la webcam permitió captar el fenómeno con claridad.

Este tipo de eventos suele intensificarse en determinadas épocas del año, coincidiendo con el paso de la Tierra por corrientes de restos dejadas por cometas, aunque también pueden producirse de forma aislada, como parece haber ocurrido en esta ocasión.

Sin riesgo para la población

Los expertos recuerdan que estos fragmentos se desintegran por completo en la atmósfera, por lo que no suponen ningún peligro para la población. El impacto visual puede ser llamativo, pero forma parte de la actividad normal del entorno espacial de la Tierra.