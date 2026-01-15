Las calles de Orihuela se llenan de los ‘Colores del mundo’ con impresionantes fotografías de National Geographic

El color y sus connotaciones en el mundo. Sobre este eje gira la nueva exposición que ya puede disfrutarse en las calles de Orihuela y que recoge 42 fotografías de reputados fotógrafos de la prestigiosa revista internacional National Geographic.

La Fundación “La Caixa”, en colaboración con el Ayuntamiento de Orihuela, presenta ‘Colores del mundo’, una muestra que profundiza en que los colores no tienen el mismo significado en todas las regiones. En India y en Japón, el rojo significa pureza, mientras que en África es color de luto y en otros países se asocia a potencia y fuerza.

Las imágenes captan la esencia de paisajes, culturas y tradiciones de todo el globo, desde Papúa-Nueva Guinea hasta India pasando por Islandia, República Democrática del Congo, Chile o Estados Unidos. La muestra forma parte del programa Arte en la calle, a través del cual la Fundación ”la Caixa” quiere acercar la ciencia y el arte a las personas fuera del marco habitual de museos y salas de exposiciones.

De la mano de prestigiosos fotógrafos de National Geographic, entre los que se encuentran los multipremiados Joel Sartore, Steve McCurry, Michael Nichols, Lynn Johnson, Jodi Cobb, Paul Nicklen o Frans Lanting, conoceremos las connotaciones de los colores en las culturas de todo el mundo a partir de la amplia gama de amarillos, naranjas, rojos, violetas, azules, verdes y blancos.

En las sobrecogedoras fotografías de los brumosos azules de la luz de la mañana, de los vívidos púrpuras y rojos de la puesta de sol, de los intensos verdes de los campos o de los dorados de las hojas del otoño, los visitantes encontrarán una inspiradora reflexión sobre el significado de los colores, sus cualidades y su simbolismo a lo largo de la historia.

El alcalde de Orihuela, José Vegara; la delegada de la Fundación “La Caixa” en la Comunidad Valenciana, Lourdes Toribio; el director de Área de Negocio de CaixaBank en Orihuela, Carlos Merelo, y la asesora de la muestra, Alexandra Laudo, han presentado en la Glorieta de Gabriel Miró de Orihuela, la exposición que nos acerca a la enorme variedad de paisajes de nuestro planeta y a los colores que los caracterizan.

Exposición 'Colores en el mundo' en Orihuela

Así es la exposición ‘Colores en el mundo’: qué significa cada color

La muestra dedica un ámbito a cada uno de los siete colores elegidos y desgrana, a través de seis fotos por ámbito y pequeños textos introductorios, algunas consideraciones sobre el significado de esos colores en el mundo.

Amarillo

Un granjero rastrillando el heno en hileras en el Estado de Washington (Estados Unidos), o un pequeño gelada sujeto a la espalda de su madre en el Parque Nacional de las Montañas Simien (Etiopía), o el dorado de una estatua budista en Myanmar, son algunas de las fotografías que nos dejan ver este color en todo su esplendor.

El amarillo es júbilo. Es el sol que ilumina el planeta y proporciona crecimiento, calidez y relajación. Es serenidad. El amarillo puede desaparecer en las nubes y acercarse tanto al blanco que uno se pregunta si el color efímero estaba allí. El amarillo puede simbolizar el intelecto, ya que la iluminación de este color brillante es paralela a la iluminación de la mente humana, pero también puede simbolizar la enfermedad y la curación.

Naranja

El naranja es un color que a menudo se pasa por alto, pues a veces cede el protagonismo al rojo o al amarillo. Existe en el salto brillante hacia los meses más cálidos, pero también en la lenta transformación del verano en invierno, donde las hojas verdes se vuelven doradas y anaranjadas. El naranja muestra su poder en el crepúsculo, como puede verse en la fotografía de unos ñus caminando en las proximidades del río Zambeze, o en la lava del volcán Mauna Ulu de Hawái. Pero también es un color sereno, que nos puede recordar la tranquilidad en el tono suave de las túnicas de los monjes budistas, como se ve en otra foto de un joven monje en Camboya.

Rojo

La naturaleza usa el rojo para seducir y para mostrar poder y fortaleza. Es un color que persevera a lo largo de todas las estaciones; incluso en invierno, cuando todo muere, el rojo vive en el acebo brillante y las bayas de invierno. Las venenosas ranas dardo advierten de su letalidad a los depredadores con un color rojo brillante. El rojo no es sutil. En nuestra cultura es el amor, la pasión y el fuego. En India, de donde podemos ver una imagen de la tribu Fakirani, significa pureza; sin embargo, en África es color de luto.

Azul

En nuestro planeta estamos constantemente rodeados de tonos de azul: en un lago resulta relajante y en el cielo da buena cuenta de su inmensidad. En el océano, en cambio, nos dirige hacia el fondo, hacia lo desconocido. Un ejemplo de esto último son las fotografías de un góbido que descansa sobre una almeja gigante en el lecho marino de Indonesia o el par de focas cangrejeras que hacen la siesta sobre un bloque de hielo flotante en la Antártida. Desde la antigüedad, el azul se ha entrelazado con la religión. Se ve en el sereno azulejo turquesa que se encuentra en las mezquitas y también el brillante cerúleo que crepita entre los dedos de Zeus en la mitología griega. El azul es poderoso y místico.

Violeta

El morado es misterioso. Lavanda, ciruela, berenjena, todos los tonos de púrpura son sorprendentemente diferentes. El púrpura es suave pero insistente. Existe en las primeras horas de la mañana antes de que el sol emerja en el horizonte, como en la imagen protagonizada por una foca de Groenlandia que descansa sobre el hielo del Golfo de San Lorenzo, en Canadá, bajo el cielo crepuscular, y también, en otra tonalidad, en los colores del otoño que vemos en la panorámica del río Missisquoi en Estados Unidos. El púrpura retrata la realeza en los ricos tonos aterciopelados de las túnicas y coronas reales, o en los centros brillantes de las gemas.

Verde

El verde es una manifestación de vida. Es un resurgir, una renovación. El primer brote de una planta de color verde en una extensión de tierra significa el renacimiento que sigue al invierno. En las fotografías, vemos el esplendor del verde alrededor de un campesino cosechando el primer té del año en Japón. En el mundo animal, los verdes también están presentes, como puede verse en la imagen de un macho de quetzal guatemalteco.

La existencia de verde muestra salud y vitalidad. El verde nos mantiene vivos a todos. La vasta red verde de nuestro planeta exhala el oxígeno que inhalamos los humanos y forma una relación cíclica de vida y muerte que debe ser protegida y preservada.

Blanco

En la exposición, una novia y sus invitados bailan en la calle en Skopie, en Macedonia. Y es que el color de los comienzos y los finales es el blanco. El color de la pureza. Etéreo, inmaculado y prístino.

Su delicadeza puede verse en el pelaje de algunos animales —como el lémur de Madagascar que protagoniza una de las fotografías de la muestra. Pero también puede ser abrumador, pues absorbe todos los demás colores, como en la imagen del iceberg antártico por donde pasean unos pingüinos. Es el color de la nada y del todo.